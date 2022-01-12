FIA, 2022 WEC katılımcı listesini açıkladı

Geçici katılımcı listesinde geçen yıla kıyasla fazladan sekiz araç yer alıyor. Peugeot'nun gelişi sayesinde Hypercar sınıfında toplamda altı araç yer alacak. Fransız üretici, bu yıl 9X8 ile dayanıklılık yarışlarının en tepesine geri dönüyor.

Toyota son yıllarda olduğu gibi iki araca sahip olurken, Glickenhaus ve Alpine birer araca sahip olacak.

LMP2 sınıfı, gelecek yıl 15 katılımcı ile en çok aracın yer aldığı sınıf olacak.

Amerikalı Team Penske'nin yeni sezonda LMP2 sınıfında yer alacak olması, katılımcı listesinin öne çıkan başlıklarından birisi gibi görünüyor.

Direksiyona Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard üçlüsü geçecek.

Penske, 1976 sonunda F1 takımını kapattığından bu yana ilk kez bir FIA dünya şampiyonasına geri dönecek.

Beklendiği üzere GTE Pro sınıfında sadece beş araç yer alıyor. Ferrari ve Porsche ikişer araçla yarışırken, onlara tek araçla Corvette katılıyor.

GTE AM sınıfında ise toplamda 13 araç yer alacak.

Yeni WEC sezonu 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Sebring 1000 Mil ile başlayacak. Ardından şampiyona Spa-Francorchamps 6 Saat, Le Mans 24 Saat ve Monza 6 Saat ile devam edecek. Eylül ayında Japonya'nın Fuji Pisti'nde bir yarış düzenlenmesi planlanıyor. Sezon, Kasım ayındaki Bahreyn 8 Saat ile sona erecek. 2022 WEC katılımcı litesi:

No Takım Araç Doğrulanan sürücüler Hypercar - 6 araç 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Açıklanmadı Açıklanmadı 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Açıklanmadı Açıklanmadı 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla Açıklanmadı Açıklanmadı LMP2 - 15 araç 1 Richard Mille Racing

Oreca 07-Gibson Lilou Wadoux Açıklanmadı Açıklanmadı 5 Team Penske

Oreca 07-Gibson Felipe Nasr Dane Cameron Emmanuel Collard 9 Prema Team Orlen Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Nico Muller Sebastien Bourdais Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Will Owen 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Alex Lynn Josh Pierson 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Rene Binder James Allen Açıklanmadı 28 JOTA Oreca 07-Gibson Ed Jones Jonathan Aberdein Oliver Rasmussen 31 WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael Açıklanmadı Açıklanmadı 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez 35 Ultimate Oreca 07-Gibson Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye Francois Heriau 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens 41 RealTeam by WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade Açıklanmadı Açıklanmadı 44 ARC Bratislava Oreca 07-Gibson Miro Konopka Mathias Beche Tijmen van der Helm 83 AF Corse Oreca 07-Gibson Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera GTE Pro - 5 araç 51 AF Corse Ferrari 488 GTE Alessandro Pier Guidi Açıklanmadı 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Miguel Molina Açıklanmadı 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Kevin Estre Michael Christensen GTE Am - 13 araç 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander 33 TF Sport

Aston Martin Vantage Ben Keating

Açıklanmadı Açıklanmadı 46 Team Project 1

Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli

Açıklanmadı Açıklanmadı 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr Açıklanmadı Açıklanmadı 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Thomas Preining Açıklanmadı Açıklanmadı 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Açıklanmadı Açıklanmadı 71 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Pierre Ragues Franck Dezoteux Açıklanmadı 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried Açıklanmadı Açıklanmadı 85 Iron Dames Ferrari 488 GTE Rahel Frey Açıklanmadı Açıklanmadı 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright Açıklanmadı Açıklanmadı 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer Açıklanmadı Açıklanmadı 98 Aston Martin Racing

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Nicki Thiim David Pittard 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Açıklanmadı