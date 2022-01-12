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WEC Özel Haber

FIA, 2022 WEC katılımcı listesini açıkladı

Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, 2022 için katılımcı listesini duyurdu. Yeni sezonda gridde toplam 39 araç yer alacak.

Geçici katılımcı listesinde geçen yıla kıyasla fazladan sekiz araç yer alıyor. Peugeot'nun gelişi sayesinde Hypercar sınıfında toplamda altı araç yer alacak. Fransız üretici, bu yıl 9X8 ile dayanıklılık yarışlarının en tepesine geri dönüyor.

Toyota son yıllarda olduğu gibi iki araca sahip olurken, Glickenhaus ve Alpine birer araca sahip olacak.

LMP2 sınıfı, gelecek yıl 15 katılımcı ile en çok aracın yer aldığı sınıf olacak.

Amerikalı Team Penske'nin yeni sezonda LMP2 sınıfında yer alacak olması, katılımcı listesinin öne çıkan başlıklarından birisi gibi görünüyor.

Direksiyona Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard üçlüsü geçecek.

Penske, 1976 sonunda F1 takımını kapattığından bu yana ilk kez bir FIA dünya şampiyonasına geri dönecek.

Beklendiği üzere GTE Pro sınıfında sadece beş araç yer alıyor. Ferrari ve Porsche ikişer araçla yarışırken, onlara tek araçla Corvette katılıyor.

GTE AM sınıfında ise toplamda 13 araç yer alacak.

Yeni WEC sezonu 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Sebring 1000 Mil ile başlayacak. Ardından şampiyona Spa-Francorchamps 6 Saat, Le Mans 24 Saat ve Monza 6 Saat ile devam edecek.

Eylül ayında Japonya'nın Fuji Pisti'nde bir yarış düzenlenmesi planlanıyor. Sezon, Kasım ayındaki Bahreyn 8 Saat ile sona erecek.

2022 WEC katılımcı litesi:

No Takım Araç Doğrulanan sürücüler

Hypercar - 6 araç
7  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Mike Conway

 Kamui Kobayashi

 Jose Maria Lopez
8  Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid

 Sebastien Buemi

 Brendon Hartley

 Ryo Hirakawa
36  Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson

 Andre Negrao

 Nicolas Lapierre

 Matthieu Vaxiviere
93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

 Paul di Resta

Açıklanmadı

Açıklanmadı
94 Peugeot TotalEnergies
 Peugeot 9X8

 Loic Duval

Açıklanmadı

Açıklanmadı
708  Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH

 Olivier Pla

Açıklanmadı

Açıklanmadı

LMP2 - 15 araç

 
1 Richard Mille Racing 
 Oreca 07-Gibson

 Lilou Wadoux

Açıklanmadı

Açıklanmadı
5 Team Penske
 Oreca 07-Gibson

 Felipe Nasr

Dane Cameron

 Emmanuel Collard
9  Prema Team Orlen Oreca 07-Gibson

Poland Robert Kubica

 Louis Deletraz

 Lorenzo Colombo
10  Vector Sport Oreca 07-Gibson

 Nico Muller

 Sebastien Bourdais

 Ryan Cullen
22  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Phil Hanson

 Filipe Albuquerque

Will Owen
23  United Autosports Oreca 07-Gibson

 Oliver Jarvis

 Alex Lynn

Josh Pierson
26  G-Drive Racing Oreca 07-Gibson

 Rene Binder

 James Allen

Açıklanmadı
28  JOTA Oreca 07-Gibson

 Ed Jones

South Africa Jonathan Aberdein

 Oliver Rasmussen
31  WRT Oreca 07-Gibson

Indonesia Sean Gelael

Açıklanmadı

Açıklanmadı
34 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson

Poland Jakub Smiechowski

 Alex Brundle

 Esteban Gutierrez
35  Ultimate Oreca 07-Gibson

Jean-Baptiste Lahaye

 Matthieu Lahaye

 Francois Heriau
38  JOTA Oreca 07-Gibson

 Roberto Gonzalez

 Antonio Felix da Costa

 Will Stevens
41 RealTeam by WRT Oreca 07-Gibson

 Rui Andrade

Açıklanmadı

Açıklanmadı
44 Slovakia ARC Bratislava Oreca 07-Gibson

Slovakia Miro Konopka

Mathias Beche

Tijmen van der Helm
83  AF Corse Oreca 07-Gibson

Francois Perrodo

 Nicklas Nielsen

 Alessio Rovera

GTE Pro - 5 araç
51  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Alessandro Pier Guidi

Açıklanmadı
52  AF Corse Ferrari 488 GTE

 Miguel Molina

Açıklanmadı
64 Corvette Racing Corvette C8.R

 Nick Tandy 

Tommy Milner
91 Germany Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19

 Gianmaria Bruni

 Richard Lietz
92 Germany Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19

 Kevin Estre

 Michael Christensen

GTE Am - 13 araç
21 AF Corse
 Ferrari 488 GTE

 Simon Mann

 Christoph Ulrich

Finland Toni Vilander
33 TF Sport
 Aston Martin Vantage

Ben Keating

Açıklanmadı

Açıklanmadı
46 GermanyTeam Project 1
 Porsche 911 RSR-19

Matteo Cairoli

Açıklanmadı

Açıklanmadı
54 AF Corse Ferrari 488 GTE

 Thomas Flohr

Açıklanmadı

Açıklanmadı
56 Germany Team Project 1 Porsche 911 RSR-19

 Thomas Preining

Açıklanmadı

Açıklanmadı
60 Iron Lynx
 Ferrari 488 GTE

Claudio Schiavoni

Açıklanmadı

Açıklanmadı
71 Spirit of Race Ferrari 488 GTE

 Pierre Ragues

 Franck Dezoteux

Açıklanmadı
77 GermanyDempsey-Proton Racing
 Porsche 911 RSR-19

Germany Christian Ried

Açıklanmadı

Açıklanmadı
85 Iron Dames Ferrari 488 GTE

Rahel Frey

Açıklanmadı

Açıklanmadı
86 GR Racing
 Porsche 911 RSR-19

 Michael Wainwright

Açıklanmadı

Açıklanmadı
88 GermanyDempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19

 Julien Andlauer

Açıklanmadı

Açıklanmadı
98 Aston Martin Racing
 Aston Martin Vantage

Paul Dalla Lana

 Nicki Thiim

 David Pittard
777  D'station Racing Aston Martin Vantage

 Satoshi Hoshino

 Tomonobu Fujii

Açıklanmadı
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