FIA, 2022 WEC katılımcı listesini açıkladı
FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, 2022 için katılımcı listesini duyurdu. Yeni sezonda gridde toplam 39 araç yer alacak.
Geçici katılımcı listesinde geçen yıla kıyasla fazladan sekiz araç yer alıyor. Peugeot'nun gelişi sayesinde Hypercar sınıfında toplamda altı araç yer alacak. Fransız üretici, bu yıl 9X8 ile dayanıklılık yarışlarının en tepesine geri dönüyor.
Toyota son yıllarda olduğu gibi iki araca sahip olurken, Glickenhaus ve Alpine birer araca sahip olacak.
LMP2 sınıfı, gelecek yıl 15 katılımcı ile en çok aracın yer aldığı sınıf olacak.
Amerikalı Team Penske'nin yeni sezonda LMP2 sınıfında yer alacak olması, katılımcı listesinin öne çıkan başlıklarından birisi gibi görünüyor.
Direksiyona Felipe Nasr, Dane Cameron ve Emmanuel Collard üçlüsü geçecek.
Penske, 1976 sonunda F1 takımını kapattığından bu yana ilk kez bir FIA dünya şampiyonasına geri dönecek.
Beklendiği üzere GTE Pro sınıfında sadece beş araç yer alıyor. Ferrari ve Porsche ikişer araçla yarışırken, onlara tek araçla Corvette katılıyor.
GTE AM sınıfında ise toplamda 13 araç yer alacak.
Yeni WEC sezonu 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Sebring 1000 Mil ile başlayacak. Ardından şampiyona Spa-Francorchamps 6 Saat, Le Mans 24 Saat ve Monza 6 Saat ile devam edecek.
Eylül ayında Japonya'nın Fuji Pisti'nde bir yarış düzenlenmesi planlanıyor. Sezon, Kasım ayındaki Bahreyn 8 Saat ile sona erecek.
2022 WEC katılımcı litesi:
|No
|Takım
|Araç
|Doğrulanan sürücüler
|
Hypercar - 6 araç
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|36
|Alpine Elf Matmut
|Alpine A480-Gibson
|
Andre Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxiviere
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Loic Duval
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|708
|Glickenhaus Racing
|Glickenhaus 007 LMH
|
Olivier Pla
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|
LMP2 - 15 araç
|1
|Richard Mille Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Lilou Wadoux
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|5
|Team Penske
|Oreca 07-Gibson
|
Felipe Nasr
Dane Cameron
Emmanuel Collard
|9
|Prema Team Orlen
|Oreca 07-Gibson
|
Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|10
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Nico Muller
Sebastien Bourdais
Ryan Cullen
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Phil Hanson
Filipe Albuquerque
Will Owen
|23
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Oliver Jarvis
Alex Lynn
Josh Pierson
|26
|G-Drive Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Rene Binder
James Allen
Açıklanmadı
|28
|JOTA
|Oreca 07-Gibson
|
Ed Jones
Jonathan Aberdein
Oliver Rasmussen
|31
|WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Sean Gelael
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|34
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|35
|Ultimate
|Oreca 07-Gibson
|
Jean-Baptiste Lahaye
Matthieu Lahaye
Francois Heriau
|38
|JOTA
|Oreca 07-Gibson
|
Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|41
|RealTeam by WRT
|Oreca 07-Gibson
|
Rui Andrade
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|44
|ARC Bratislava
|Oreca 07-Gibson
|
Miro Konopka
Mathias Beche
Tijmen van der Helm
|83
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|
GTE Pro - 5 araç
|51
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Alessandro Pier Guidi
Açıklanmadı
|52
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Miguel Molina
Açıklanmadı
|64
|Corvette Racing
|Corvette C8.R
|
Nick Tandy
Tommy Milner
|91
|Porsche GT Team
|Porsche 911 RSR-19
|
Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|92
|Porsche GT Team
|Porsche 911 RSR-19
|
Kevin Estre
Michael Christensen
|
GTE Am - 13 araç
|21
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Simon Mann
Christoph Ulrich
Toni Vilander
|33
|TF Sport
|Aston Martin Vantage
|
Ben Keating
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|46
|Team Project 1
|Porsche 911 RSR-19
|
Matteo Cairoli
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|54
|AF Corse
|Ferrari 488 GTE
|
Thomas Flohr
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|56
|Team Project 1
|Porsche 911 RSR-19
|
Thomas Preining
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|60
|Iron Lynx
|Ferrari 488 GTE
|
Claudio Schiavoni
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|71
|Spirit of Race
|Ferrari 488 GTE
|
Pierre Ragues
Franck Dezoteux
Açıklanmadı
|77
|Dempsey-Proton Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Christian Ried
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|85
|Iron Dames
|Ferrari 488 GTE
|
Rahel Frey
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|86
|GR Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Michael Wainwright
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|88
|Dempsey-Proton Racing
|Porsche 911 RSR-19
|
Julien Andlauer
Açıklanmadı
Açıklanmadı
|98
|Aston Martin Racing
|Aston Martin Vantage
|
Paul Dalla Lana
Nicki Thiim
David Pittard
|777
|D'station Racing
|Aston Martin Vantage
|
Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Açıklanmadı