TF Sport, GTE ve ötesi için büyümek istiyor

Tom Ferrier’in sahibi olduğu takım, geçen sene itibariyle daha büyük tesislere geçti ve takım an itibariyle Aston Martin’in müşteri arabalarıyla GTE, GT3 ve GT4 şampiyonalarında yer alıyor.

RACER’a yaptığı açıklamada Ferrier, “Eski tesislerimiz artık bize küçük gelmeye başladı. Bu yüzden daha büyük ve daha güzel yerlere geçmeye başladık. GTE kategorisi, takım olarak daha çok genişlemek istediğimiz bir alan. Şu anda elimizdeki seçeneklerden birisi, ikinci bir arabaya sahip olmak. Bu sebeple an itibariyle ELMS’e başka bir müşteri aracıyla geçmeyi planlıyoruz. Seçeneklerin arasında, başka bir yılda, WEC’de iki araçla yarışma opsiyonumuz da var.”

“Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki, bir WEC organizasyonunda rekabetçi olmak ve yarış kazanmak gerçekten çok güzel bir hissiyat. Bir dünya şampiyonası organizasyonundasınız ve bulunduğunuz seviye sizin olmasını istediğiniz rekabetçi seviyede. Bir sürü takım iki araba kullanıyor bu gayet olanaklı bir ihtimal, ELMS’de de gayet başarılıydık. Geçen sene WEC’de 3.sıradaydık; şu an ise şampiyonada lideriz, ve elimizdeki tüm deneyimi kullanarak daha da ileriye gitmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

FIA WEC’te gelişen rolleri ardından, Britanyalı takımın ELMS’in GTE sınıfına geri dönme ihtimali de bulunuyOr. TF en son 2017’de FIA WEC’e geçmeden önce ELMS’de yarışmıştı.

“ELMS ACO tarafından yapılan bir seri, bu yüzden bir yarış hafta sonu olarak WEC ile çok benzerlik barındırıyor. Aynı şekilde çok klasmanı bulunan bir yarış serisi, kaliteli pistlere sahip bir takvimi var ve ilk ikinin Le Mans’a katılma hakkı bulunuyor. Gittikçe gelişiyor ve seneye orada bulunmayı çok isteriz.”

“Ve tabii ki de hiçbir WEC organizasyonuyla çakışmıyor bu yüzden de bize çok cazip geliyor.”

“Takımımızın gözünden baktığımızda da bu planımızın işe yarabileceğini görebiliyorum. ELMS hakkında konuştuğum sürücülerden bir tanesi WEC için de bir gelecek arıyor ve hepimiz için en mantıklısı 18 aylık bir programa beraber başlamak olur.”

“Tabii ki de iki ayaklı Silverstone yarışı işi biraz karışık hale getiriyor ama buna bir çözüm bulabiliriz.”

“Aradaki tek fark ELMS ve WEC’in farklı lastikleri kullanması. Ancak bir amatör sürücü için WEC’deki testler biraz karmaşık olabilir çünkü her şey nakliyeyle ilgili; yeterince test vakti bulamıyorsunuz. ELMS programında ikinci bir aracımızın olması testler için bize daha verimli bir program yaratacaktır.”

GTE yarışlarının dışında TF Sport, günümüzde Britanya GT şampiyonasında ve SRO Blancpain GT yarışlarında-GT3 ve GT4-Aston Martin’in müşteri takımı olarak yer alıyor. 2016’dan beri ise Avrupa’daki serilerde sadece yarış hafta sonlarında 24’e çıkan, 6 tam zamanlı mürettebatıyla beraber birden fazla araçla yarışıyor.

Prodrive dışında, tüm araçlarını Aston Martin olarak kullanan tek takım ise TF Sport.

Takım ilerisi için World Challenge Europe’ta (eski adıyla Blancpain serisi) ve Britanya GT serisinde yarışmaya devam etmek istiyor. Uluslararası GT Challenge serisine ve SRO’nun dünya turuna katılma gibi pek çok potansiyeli olan seriye doğru genişleme imkanını da göz önünde bulunduruyor.

“Kesinlikle IGTC’ye geçmek ilgi çekici. Takvimi inanılmaz duruyor. Eğer tek tek yapılan yarışlar yerine Pro-Am kategorisi olsaydı geçen sene şampiyonanın bir parçası olabilirdik.”

“İlk yarış WEC’in Brezilya ayağıyla aynı tarihte ve bu bizim için biraz problemli. Ama bir müşteri olduğu sürece bir çöüzm bulunabilir. GTE arabalarıyla beraber WEC en yüksek nokta, ancak bu en yüksek nokta para harcaması için de geçerli.”

“Gidip sprint, dayanıklılık ve IGTC yapmak istiyorsanız SRO’nin kıta ve bölgesel şampiyonluklarına katılabilirsiniz. Bir programı bir araya getirip eğer takım için uygunsa tüm seriler yapılabilir. Bu kesinlikle, takım açısından çekici bir görünüm.”

“Bütün bir programı bir araya getirip getirmememiz daha zor. Belki farklı serilerden farklı organizasyonlar seçebilirdik, ancak olayları birkaç başlangıç noktası olarak yaptığımızı veya mevcut bir programa eklediğimizi görebiliyordum.”

“Bulunduğumuz nokta tamamen yarış kazanan arabaları doldurmak-aslında tüm oyun bu şekilde şekilleniyor.”

Çeviri: Efe Kahya