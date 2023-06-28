TF Sport, gelecek sezondan itibaren Corvette ile yarışacak
WEC'in önemli takımlarından TF Sport, gelecek sezondan itibaren Aston Martin ile ortaklığına son verecek ve Corvette ile ortaklık kuracak.
İlk olarak 2014 sezonunda İngiliz GT şampiyonasında kendini gösteren TF Sport, o günden beri Aston Martin ile başarılı bir ortaklık kurdu.
2016 sezonunda ilk GT3 şampiyonluğuna ulaşan takım, 2019 sezonunda da hem GT3, hem de GT4'te dominasyon kurdu.
2018-19 sezonunda GTE Am ile WEC'e giriş yapan takım, 2020'de Le Mans 24 Saat galibiyetine, geçen yıl da şampiyonluğa ulaştı.
Ancak gözünü geleceğe diken ve General Motors ile ortaklık kuran takım, bu kapsamda gelecek sezondan itibaren Corvette ile anlaştı.
Haberi duyuran takım sahibi Tom Ferrier, "WEC'de yeni bir mücadele için doğru zaman."
"Böylesine ikonik bir markayı dünya sahnesinde temsil etme fırsatına sahip olduğum için çok heyecanlıyım."
"Corvette Racing'in Le Mans'ta muazzam bir geçmişi var, biz de bu başarıları devam ettirmeye çalışacağız." dedi.
Corvette program yöneticisi Christie Bagne ise TF Sport'un ortak olmak için "aranan tüm unsurlara sahip olduğunu" söyledi.
Bagne, "Z06 GT3.R'ı hem WEC'de, hem de Le Mans 24 Saat'te başarılı kılmak için Tom ve ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
#25 Ort By TF Aston Martin Vantage AMR: Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood
Photo by: Eric Le Galliot
Son Haberler
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.