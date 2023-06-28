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TF Sport, gelecek sezondan itibaren Corvette ile yarışacak

WEC'in önemli takımlarından TF Sport, gelecek sezondan itibaren Aston Martin ile ortaklığına son verecek ve Corvette ile ortaklık kuracak.

James Newbold
Ekleyen:
Corvette Z06 GT3.R

İlk olarak 2014 sezonunda İngiliz GT şampiyonasında kendini gösteren TF Sport, o günden beri Aston Martin ile başarılı bir ortaklık kurdu.

2016 sezonunda ilk GT3 şampiyonluğuna ulaşan takım, 2019 sezonunda da hem GT3, hem de GT4'te dominasyon kurdu.

2018-19 sezonunda GTE Am ile WEC'e giriş yapan takım, 2020'de Le Mans 24 Saat galibiyetine, geçen yıl da şampiyonluğa ulaştı.

Ancak gözünü geleceğe diken ve General Motors ile ortaklık kuran takım, bu kapsamda gelecek sezondan itibaren Corvette ile anlaştı.

Haberi duyuran takım sahibi Tom Ferrier, "WEC'de yeni bir mücadele için doğru zaman."

"Böylesine ikonik bir markayı dünya sahnesinde temsil etme fırsatına sahip olduğum için çok heyecanlıyım."

"Corvette Racing'in Le Mans'ta muazzam bir geçmişi var, biz de bu başarıları devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Corvette program yöneticisi Christie Bagne ise TF Sport'un ortak olmak için "aranan tüm unsurlara sahip olduğunu" söyledi.

Bagne, "Z06 GT3.R'ı hem WEC'de, hem de Le Mans 24 Saat'te başarılı kılmak için Tom ve ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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Photo by: Eric Le Galliot

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