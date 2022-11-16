Tandy ve Makowiecki, Porsche LMDh kadrosuna katıldılar

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Tandy ve Makowiecki'nin açıklanmasıyla birlikte Porsche Penske Motorsport bünyesindeki sürücü sayısı 10'a yükseldi. On sürücünün altısı WEC, dördü IMSA'da mücadele edecek.

Alman üretici, hangi sürücülerin WEC, hangilerinin IMSA'da yarışacağını ise henüz açıklamadı.

2015'te Porsche 919 LMP1 ile Le Mans 24 Saat galibiyetine ulaşan Tandy, iki sezonluk aranın ardından Porsche koltuğuna yeniden oturmaya hazırlanıyor.

2021 sezonunda 7 senelik Porsche macerasını sonlandıran ve Chevrolet Corvette Racing'e geçen Tandy, Bahreyn'de Corvette ile çaylak testine çıkmasından sadece günler sonra beklenen açıklamada bulunarak eski takımına döneceğini duyurdu.

Makowiecki ise yeni aracın test programının ayrılmaz bir parçası olduğu uzun bir sürecin ardından resmi olarak ekibe katıldı ve 963'ü hem simülatörde hem de yarış pistinde deneyen ilk sürücü oldu.

2014 yılında Aston Martin'den Porsche'ye geçen Fransız sürücü, bu yıl ise Le Mans 24 Saat GTE Pro klasmanında galibiyete ulaştı.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Aralık ayında 963'ü ilk kez kullanacak olan Tandy, "2023 sezonunda Porsche Penske Motorsport'a katılacak olmaktan ötürü daha mutlu ve heyecanlı olamazdım. 963 ile yarışacak ve bir kez daha en üst sınıflarda yer alacak olmaktan onur duyuyorum."

"Porsche Motorsport ve Team Penske isimlerini bir arada duyduğumda, karar vermem uzun sürmedi, nitekim Porsche Motorsport bana kariyerimde ve hayatımda büyük bir kırılma yaşattı."

"Birlikte inanılmaz başarılara imza attık ama umarım bu sadece bir başlangıçtır." dedi.

Makowiecki ise, "İlk günden itibaren Porsche 963'ün geliştirilmesinde yer aldım, bu nedenle son birkaç ay içinde kaydettiğimiz gelişimi ilk elden deneyimledim."

"Büyük ilerleme kaydettik; dolayısıyla 2023 sezonunun ilk yarışlarını dört gözle bekliyorum." dedi.

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana kadrosunu genişleten Porsche'un WEC ve IMSA'da en üst klasmanlarda yarışacağı açıklanan ilk sürücüleri Felipe Nasr ve Dane Cameron olmuştu.

Porsche, bu sürücülerin ardından Goodwood Hız Festivali'ndeki lansmanda Andre Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Mathieu Jaminet ve Matt Campbell gibi isimleri de açıkladı.

Porsche 963 LMDh Photo by: Porsche