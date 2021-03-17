Spa'ya katılan Corvette, WEC gridine dahil olabilir mi?

Bu sene Le Mans 24 Saat'e geri dönmeyi planlayan Corvette, buna hazırlık olarak Oliver Gavin ve Antonio Garcia'nın süreceği tek bir GTE Pro sınıfı Corvette C8.R'le 1 Mayıs'taki Spa yarışına katılacak. Corvette, Haziran ayına ertelenen Algarve yarışına da aynı sürücülerle katılacağını açıklamıştı.

Spa'da yarışacağını açıklayan Corvette aynı zamanda "C8.R için başka yarışma fırsatlarını da değerlendirdiklerini" de açıkladı. IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası, 2022 itibariyle araçlara farklı regülasyonlar getirdiğinden Corvette'in ortadan motorlu mevcut C8.R'yle gelecek seneden itibaren o seride yarışamayacağı biliniyor.

Kuzey Amerika'da 2022'den itibaren GTE temelli Le Mans sınıfı yerine, GT3 araçlarının yarıştığı GT Daytona Pro sınıfı getirilecek.

Corvette'in yaptığı resmi açıklama şu sözler yer alıyordu: "Mevcut GTE regülasyonları Corvette C8.R'nin WEC'te diğer üreticilere karşı yarıştırılmasına izin veriyor. 2021'de katılacağımız Avrupa yarışlarına ek olarak Chevrolet ve Corvette Racing, gelecekte Le Mans'ta ve seçili WEC yarışlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyor."

2021'den itibaren Aston Martin'in pro sınıflarında yarışmayacağı açıklandıktan sonra Chevrolet'in yaptığı bu açıklamanın, GTE sınıfının geleceğinin belirsiz olduğu bir zaman denk geldiği söylenebilir.

WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest geçtiğimiz yaz, 2022 sezonunun sonuna kadar GTE regülasyonlarıyla devam edeceğini açıkladı, Aston Martin fabrika takımının WEC'ten çekilme kararı ise bundan sonra açıklandı.

Amerikan üretici ayrıca GTD Pro sınıfına geçişin de seçenekleri arasında yer aldığını belirtti.

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Chevrolet ayrıca Corevette platformuyla GT3 sınıfına dahil olmayı da değerlendiriyor. Chevrolet ve Corvette Racing 2022'de, IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası'nın GTD Pro sınıfındaki gelişmeleri de takip etmeye devam edecek."

"Teknik ve sportif regülasyonlar üstündeki çalışmalarımızın devam ettiği süreçte Chevrolet ve Corvette Racing yönetimi, kural merciiyle iletişim halinde kalmaya devam edecek."

Corvette Racing, Nisan ayında düzenlenmesi planlanan fakat sonrasında ertelenen Portimao yarışındaki katılımı konusunda herhangi bir bildiri yayınlamadı fakat Spa'da yarışma kararına açıklık getirdi.

Açıklama şu sözlerle devam etti: "Spa'da yarışmak Corvette Racing takımına, FIA WEC yarışlarındaki spesifik kurallar ve strateji metotları konusunda bir hatırlatma olacaktır. IMSA ve WEC serileri arasındaki en büyük farklar, pit stop operasyonları ve güvenlik aracı prosedürleri üzerine."

Spa, geçen sene Le Mans'a katılmama kararı alan ve bu sene Ağustos ayına ertelenen Le Mans 24 Saat yarışına katılacağını açıklayarak 1 yıl ara vermiş olan Corvette'in, yarışa hazırlanmak için katıldığı 4. WEC yarışı olacak.

Corvette, C7.R aracıyla 2018/19 "süper sezonunun" Şangay ve Sebring'deki yarışlarına katılmış ve geçen Şubat ayında, 2019/20 sezonunun Austin'deki yarışının gridinde yeni C8.R aracıyla yer almıştı. Bunun devamındaysa Corvette, C8.R'yle 1 ay sonraki Sebring 1000 Mil yarışına katılmayı hedefliyordu fakat yarış iptal oldu.

Geçen sene Pratt & Miller takımının yarıştırdığı C8.R'yle IMSA sezonunu tamamladıktan sonra takımdan ayrılan Gavin, böylelikle yeniden bir Corvette'in kokpitine dönmüş olacak.

Corvette Racing'in 13 Haziran tarihine ertelenen Portimao yarışında yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Takım şu anda sadece Spa'da yer alacağını onaylamış durumda.