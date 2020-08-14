Spa WEC: Toyota'yı mağlup eden Rebellion pole pozisyonunu kazandı

Gustavo Menezes ve Norman Nato, tek Rebellion R-13-Gibson'lda en hızlı zaman turunu attılar ve Toyota TS050 Hybrid sürücülerinden tam 0.8 saniye daha hızlıydılar.

Menezes, en hızlı turunda 1:59.342 yaparken, Nato 1:59.813 yaptı. Ortaya çıkan 1:59.577'lik derece, Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima ile Brendon Hartley'in 2:00.417'lik derecesinden 0.8 saniye daha iyiydi.

Menezes şunları söyledi: "Kağıt üstünde mükemmel bir hafta sonu geçirmiş gibi görünüyoruz, ancak araçta iyi bir denge yakalayamadık."

"Sıralama turlarından önce epeyce değişiklik yapmak zorunda kaldık."

Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 2:01.070 yaptılar ve 1.493 saniye geride üçüncü oldular.

ByKolles'te Oliver Webb ile Tom Dillmann ikilisi 2:01.589 ortalama ile dördüncü oldular.

United Autosports, LMP2'de pole pozisyonunu kazanmayı başardı.Paul di Resta 2:01.888 yaparken, Phil Hanson 2:02.409 yaptı.

Bu, ikinci olan JOTA Sports sürücüleri Anthony Davidson ve Roberto Gonzales'in derecelerinden daha iyiydi.

GTE Pro sınıfında #97 Aston Martin pole pozisyonunu kazanırken, GTE Am'de #77 Porsche ilk sırada yer aldı. #90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi altıncı oldu.

Prototip sınıfı sıralama sonuçları:

GTE sınıfı sıralama sonuçları: