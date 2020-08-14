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WEC / Spa-Francorchamps / Sıralama turları raporu

Spa WEC: Toyota'yı mağlup eden Rebellion pole pozisyonunu kazandı

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Spa WEC: Toyota'yı mağlup eden Rebellion pole pozisyonunu kazandı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 18:08

Rebellion, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağına pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.

Gustavo Menezes ve Norman Nato, tek Rebellion R-13-Gibson'lda en hızlı zaman turunu attılar ve Toyota TS050 Hybrid sürücülerinden tam 0.8 saniye daha hızlıydılar.

Menezes, en hızlı turunda 1:59.342 yaparken, Nato 1:59.813 yaptı. Ortaya çıkan 1:59.577'lik derece, Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima ile Brendon Hartley'in 2:00.417'lik derecesinden 0.8 saniye daha iyiydi.

Menezes şunları söyledi: "Kağıt üstünde mükemmel bir hafta sonu geçirmiş gibi görünüyoruz, ancak araçta iyi bir denge yakalayamadık."

"Sıralama turlarından önce epeyce değişiklik yapmak zorunda kaldık."

Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 2:01.070 yaptılar ve 1.493 saniye geride üçüncü oldular.

ByKolles'te Oliver Webb ile Tom Dillmann ikilisi 2:01.589 ortalama ile dördüncü oldular.

United Autosports, LMP2'de pole pozisyonunu kazanmayı başardı.Paul di Resta 2:01.888 yaparken, Phil Hanson 2:02.409 yaptı.

Bu, ikinci olan JOTA Sports sürücüleri Anthony Davidson ve Roberto Gonzales'in derecelerinden daha iyiydi.

GTE Pro sınıfında #97 Aston Martin pole pozisyonunu kazanırken, GTE Am'de #77 Porsche ilk sırada yer aldı. #90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi altıncı oldu.

Prototip sınıfı sıralama sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'59.577  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2'00.417 0.840
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2'01.070 1.493
4 4 France Tom Dillmann
Canada Bruno Spengler
United Kingdom Oliver Webb 		ENSO CLM P1/01 LMP1 2'01.907 2.330
5 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 2'02.148 2.571
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 2'03.697 4.120
7 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 2'03.956 4.379
8 37 China Ho-Pin Tung
Ireland Ryan Cullen
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 2'04.198 4.621
9 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 2'04.235 4.658
10 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 2'04.710 5.133
11 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 2'05.547 5.970
12 35 Japan Nobuya Yamanaka
Australia Nick Foster Jr.
Spain Roberto Merhi 		Ligier JSP 217 LMP2 2'18.997 19.420
13 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 2'02.744 3.167
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GTE sınıfı sıralama sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'14.635  
2 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'14.643 0.008
3 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'14.923 0.288
4 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'15.356 0.721
5 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'15.383 0.748
6 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'16.519 1.884
7 56 Norway Egidio Perfetti
Germany Laurents Hörr
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'16.649 2.014
8 57 United States Ben Keating
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'17.145 2.510
9 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.563 2.928
10 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.593 2.958
11 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.658 3.023
12 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'18.314 3.679
13 88 Italy Gianluca Giraudi
Mexico Ricardo Sanchez
Switzerland Lucas Legeret 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'18.841 4.206
14 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'18.945 4.310
15 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'18.947 4.312
16 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'14.223  
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Gustavo Menezes , Norman Nato
Takımlar Rebellion Racing

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