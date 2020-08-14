Spa WEC: Toyota'yı mağlup eden Rebellion pole pozisyonunu kazandı
Rebellion, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağına pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.
Gustavo Menezes ve Norman Nato, tek Rebellion R-13-Gibson'lda en hızlı zaman turunu attılar ve Toyota TS050 Hybrid sürücülerinden tam 0.8 saniye daha hızlıydılar.
Menezes, en hızlı turunda 1:59.342 yaparken, Nato 1:59.813 yaptı. Ortaya çıkan 1:59.577'lik derece, Toyota sürücüleri Kazuki Nakajima ile Brendon Hartley'in 2:00.417'lik derecesinden 0.8 saniye daha iyiydi.
Menezes şunları söyledi: "Kağıt üstünde mükemmel bir hafta sonu geçirmiş gibi görünüyoruz, ancak araçta iyi bir denge yakalayamadık."
"Sıralama turlarından önce epeyce değişiklik yapmak zorunda kaldık."
Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 2:01.070 yaptılar ve 1.493 saniye geride üçüncü oldular.
ByKolles'te Oliver Webb ile Tom Dillmann ikilisi 2:01.589 ortalama ile dördüncü oldular.
United Autosports, LMP2'de pole pozisyonunu kazanmayı başardı.Paul di Resta 2:01.888 yaparken, Phil Hanson 2:02.409 yaptı.
Bu, ikinci olan JOTA Sports sürücüleri Anthony Davidson ve Roberto Gonzales'in derecelerinden daha iyiydi.
GTE Pro sınıfında #97 Aston Martin pole pozisyonunu kazanırken, GTE Am'de #77 Porsche ilk sırada yer aldı. #90 TF Sport'ta Salih Yoluç ve ekibi altıncı oldu.
Prototip sınıfı sıralama sonuçları:
GTE sınıfı sıralama sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'14.635
|2
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'14.643
|0.008
|3
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'14.923
|0.288
|4
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'15.356
|0.721
|5
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'15.383
|0.748
|6
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'16.519
|1.884
|7
|56
| Egidio Perfetti
Laurents Hörr
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'16.649
|2.014
|8
|57
| Ben Keating
Felipe Fraga
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'17.145
|2.510
|9
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.563
|2.928
|10
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.593
|2.958
|11
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.658
|3.023
|12
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'18.314
|3.679
|13
|88
| Gianluca Giraudi
Ricardo Sanchez
Lucas Legeret
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'18.841
|4.206
|14
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'18.945
|4.310
|15
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'18.947
|4.312
|16
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'14.223
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|Etkinlik
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|Pilotlar
|Gustavo Menezes , Norman Nato
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|Rebellion Racing