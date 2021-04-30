Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

#7 Toyota aracı Kobayashi, 2:00.747 ile takım arkadaşı Kazuki Nakajima'dan yarım saniye daha hızlı gitmeyi başardı ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Spa 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı.

Soğuk ama kuru geçen seansta United Autosports pilotu Filipe Albuquerque, testlerde gösterdiği güçlü tempoyu sıralama turlarına da taşıdı ve LMP2 klasmanında 0.6 saniye farkla pole pozisyonun sahibi oldu. Albuquerque, genel klasmanda ise 3. olarak güçlü bir seans geçirdi.

Hiper araç klasmanındaki 3. ve son araç Alpine A-480 ve pilotu Nicolas Lapierre, seansı 2 Toyota'nın ve United Autosports'un LMP2 aracının arkasında 4. sırada tamamladı.

LMP2 klasmanında 2. sırayı G-Drive Aurus 01-Gibson pilotu Nyck De Vries aldı. Hollandalı pilot, genel klasmanda ise 5. oldu.

Onu bir diğer Hollandalı Giedo van der Garde takip etti. Team Nederland Oreca pilotu, LMP2 klasmanında 3. sırayı almayı başardı.

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Pro klasmanında ise Porsche rüzgarı esti. Kevin Estre Porsche 911 RSR-19 aracı ile birlikte pole pozisyonuna ulaşırken, 2020 sezonunda atılan pole pozisyonu zamanından tam 3 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Estre, önce 2:11.715'lik oldukça hızlı bir tur kaydetti. Ardından, bu turunu yarım saniye daha geliştirdi ve 2:11.219'luk derecesiyle, en yakın rakibine 1.1s atarak pole pozisyonuna ulaştı.

Onun en yakın takipçisi Ferrari pilotu Miguel Molina oldu.

İkinci Porsche aracındaki Richard Lietz, 2:12.370'lik derecisiyle takım arkadaşının 1.1s arkasında kaldı ve seansı 3. tamamladı.

5 araçtan oluşan bu klasmanda, ikinci Ferrari aracındaki Alessandro Pier Guidi 4. olurken; Antonio Garcia, Corvette C8.R aracının Kuzey Amerika'nın dışında yarıştığı ilk seansta klasmanının sonuncusu oldu.

GTE Am klasmanında pole pozisyonu 2:14.660s'lik derecesiyle Aston Martin pilotu Ben Keating'e gitti. Keating'i takım arkadaşı Paul Dalla Lana takip ederken, Andrew Haryanto seansı 3. tamamladı.

Bunlara ek olarak, GTE Am klasmanı iki büyük kazaya sahne oldu. İlk olarak Christian Ried, Raidillon'da aracın kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda spin atarak bariyerlere girdi. Bu kaza kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seansın yeniden başlamasının hemen ardından, bu sefer de Egidio Perfetti, Ried ile aynı kazayı yaptı. İki pilotun da durumu iyi ancak iki aracın mekanikerleri de bu akşam durmadan çalışacak gibi duruyor.

WEC Spa 6 Saat yarışı, yarın TSİ 14.30'da başlayacak ve Motorsport.tv. 'den canlı yayınlanacak.

Yarış gridi:

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