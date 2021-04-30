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Önceki / WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota
WEC / Spa-Francorchamps Sıralama turları raporu

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota, yeni hiper aracı GR010 Hybrid ile çıktığı ilk sıralama turları seansında, Kamui Kobayashi'nin mükemmel turu ile pole pozisyonunun sahibi oldu.

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

#7 Toyota aracı Kobayashi, 2:00.747 ile takım arkadaşı Kazuki Nakajima'dan yarım saniye daha hızlı gitmeyi başardı ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Spa 6 Saat yarışına pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı. 

Soğuk ama kuru geçen seansta United Autosports pilotu Filipe Albuquerque, testlerde gösterdiği güçlü tempoyu sıralama turlarına da taşıdı ve LMP2 klasmanında  0.6 saniye farkla pole pozisyonun sahibi oldu.  Albuquerque, genel klasmanda ise 3. olarak güçlü bir seans geçirdi.

Hiper araç klasmanındaki 3. ve son araç Alpine A-480 ve pilotu Nicolas Lapierre, seansı 2 Toyota'nın ve United Autosports'un LMP2 aracının arkasında 4. sırada tamamladı.

LMP2 klasmanında 2. sırayı G-Drive Aurus 01-Gibson pilotu Nyck De Vries aldı. Hollandalı pilot, genel klasmanda ise 5. oldu.

Onu bir diğer Hollandalı Giedo van der Garde takip etti. Team Nederland Oreca pilotu, LMP2 klasmanında 3. sırayı almayı başardı.

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera

#56 Team Project 1 Porsche 911 RSR - 19: Egidio Perfetti, Matteo Cairoli, Riccardo Pera

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

GTE Pro klasmanında ise Porsche rüzgarı esti. Kevin Estre Porsche 911 RSR-19 aracı ile birlikte pole pozisyonuna ulaşırken, 2020 sezonunda atılan pole pozisyonu zamanından tam 3 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Estre, önce 2:11.715'lik oldukça hızlı bir tur kaydetti. Ardından, bu turunu yarım saniye daha geliştirdi ve 2:11.219'luk derecesiyle, en yakın rakibine 1.1s atarak pole pozisyonuna ulaştı.

Onun en yakın takipçisi Ferrari pilotu  Miguel Molina oldu.

İkinci Porsche aracındaki  Richard Lietz, 2:12.370'lik derecisiyle takım arkadaşının 1.1s arkasında kaldı ve seansı 3. tamamladı.

5 araçtan oluşan bu klasmanda, ikinci Ferrari aracındaki Alessandro Pier Guidi 4. olurken; Antonio Garcia, Corvette C8.R aracının Kuzey Amerika'nın dışında yarıştığı ilk seansta klasmanının sonuncusu oldu.

GTE Am klasmanında pole pozisyonu 2:14.660s'lik derecesiyle Aston Martin pilotu Ben Keating'e gitti. Keating'i takım arkadaşı Paul Dalla Lana takip ederken, Andrew Haryanto seansı 3. tamamladı.

Bunlara ek olarak, GTE Am klasmanı iki büyük kazaya sahne oldu. İlk olarak Christian Ried, Raidillon'da aracın kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda spin atarak bariyerlere girdi. Bu kaza kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Seansın yeniden başlamasının hemen ardından, bu sefer de Egidio Perfetti, Ried ile aynı kazayı yaptı. İki pilotun da durumu iyi ancak iki aracın mekanikerleri de bu akşam durmadan çalışacak gibi duruyor.

WEC Spa 6 Saat yarışı, yarın TSİ 14.30'da başlayacak ve Motorsport.tv. 'den canlı yayınlanacak.

Yarış gridi: 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Mike Conway Japan Kamui Kobayashi Argentina Jose Maria Lopez Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 0 2'00.747  
2 Switzerland Sébastien Buemi Japan Kazuki Nakajima New Zealand Brendon Hartley Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 0 2'01.266 0.519
3 United Kingdom Philip Hanson Switzerland Fabio Scherer Portugal Filipe Albuquerque Oreca 07 LMP2 0 2'02.404 1.657
4 Brazil André Negrao France Nicolas Lapierre France Matthieu Vaxivière Alpine A480 HYPERCAR 0 2'02.652 1.905
5 Russian Federation Roman Rusinov Argentina Franco Colapinto Netherlands Nyck deVries Aurus 01 LMP2 0 2'02.984 2.237
6 Netherlands Frits vanEerd Netherlands Giedo vanderGarde Netherlands Job Uitert Oreca 07 LMP2 0 2'03.435 2.688
7 Switzerland Esteban Garcia France Loic Duval France Norman Nato Oreca 07 LMP2 0 2'03.475 2.728
8 United States John Falb Portugal Rui Andrade Spain Roberto Merhi Aurus 01 LMP2 0 2'03.485 2.738
9 Indonesia Sean Gelael Belgium Stoffel Vandoorne United Kingdom Tom Blomqvist Oreca 07 LMP2 0 2'03.516 2.769
10 Mexico Roberto Gonzalez Portugal Antonio Felix da Costa United Kingdom Anthony Davidson Oreca 07 LMP2 0 2'03.625 2.878
11 Sweden Henrik Hedman Colombia Juan Pablo Montoya United Kingdom Ben Hanley Oreca 07 LMP2 0 2'03.816 3.069
12 United States Patrick Kelly France Gabriel Aubry Switzerland Simon Trummer Oreca 07 LMP2 0 2'03.869 3.122
13 Netherlands Robin Frijns Austria Ferdinand Habsburg France Charles Milesi Oreca 07 LMP2 0 2'03.915 3.168
14 Poland Jakub Smiechowski Netherlands Renger vanderZande United Kingdom Alex Brundle Oreca 07 LMP2 0 2'04.207 3.460
15 Colombia Tatiana Calderon Germany Sophia Floersch Netherlands Beitske Visser Oreca 07 LMP2 0 2'05.284 4.537
16 Denmark Jan Magnussen Denmark Anders Fjordbach Denmark Dennis Andersen Oreca 07 LMP2 0 2'05.522 4.775
17 Slovakia Miro Konopka United Kingdom Tom Jackson United Kingdom Darren Burke Ligier JSP 217 LMP2 0 2'07.051 6.304
18 France Kevin Estre Switzerland Neel Jani Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 0 2'11.219 10.472
19 Brazil Daniel Serra Spain Miguel Molina Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 0 2'12.351 11.604
20 Italy Gianmaria Bruni Austria Richard Lietz Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 0 2'12.370 11.623
21 Italy Alessandro PierGuidi United Kingdom James Calado Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 0 2'12.443 11.696
22 Spain Antonio Garcia United Kingdom Oliver Gavin Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 0 2'13.106 12.359
23 United States Ben Keating Dylan Pereira Brazil Felipe Fraga Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 0 2'14.660 13.913
24 Canada Paul DallaLana Brazil Augusto Farfus Brazil Marcos Gomes Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 0 2'15.615 14.868
25 Indonesia Andrew Haryanto Germany Marco Seefried Belgium Alessio Picariello Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 0 2'16.319 15.572
26 Switzerland Thomas Flohr Italy Francesco Castellacci Italy Giancarlo Fisichella Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0 2'16.367 15.620
27 France François Perrodo Denmark Nicklas Nielsen Italy Alessio Rovera Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0 2'17.560 16.813
28 Italy Roberto Lacorte Italy Giorgio Sernagiotto Italy Antonio Fuoco Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0 2'17.719 16.972
29 Switzerland Rahel Frey United Kingdom Katherine Legge Italy Manuela Gostner Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0 2'18.452 17.705
30 United Kingdom Michael Wainwright United Kingdom Ben Barker United Kingdom Tom Gamble Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 0 2'18.813 18.066
31 Italy Claudio Schiavoni Italy Andrea Piccini Italy Matteo Cressoni Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 0 2'20.356 19.609
32 Norway Egidio Perfetti Italy Matteo Cairoli Italy Riccardo Pera Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 0    
33 Germany Christian Ried Australia Jaxon Evans Australia Matt Campbell Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 0    
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Kamui Kobayashi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Filip Cleeren

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