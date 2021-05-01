Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı
WEC / Spa-Francorchamps Yarış raporu

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Toyota üçlüsü Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi ve Brendon Hartley; Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın hiper araç döneminin ilk yarışını Alpine ile yarış sonuna kadar mücadele ederek kazandı.

Toyota yeni aracı GR010 Hybrid ile çıkacağı ilk yarışının öncesinde avantajlı bir konumdaydı. Japon üretici Cuma günü yapılan sıralama turlarında ilk çizgiyi kapatmıştı.

Yine de Alpine ile performans açısından oldukça yakın olduklarından, kazanmaları için hatasız bir yarış çıkarmaları gerekiyordu.

Hatasız bir yarış çıkaramadılar. Dün pole pozisyonunu kazanan Kamui Kobayashi, yarışın ikinci bölümünde Bruxelles virajında taşarak liderliği kaybetti.

#8 Toyota aracı da problemler yaşadı. Nakajima, bir pit stop ihlalinden ötürü 30 saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Nakajima'nın pit ekibi benzin hortumunu minimum zaman olan 35 saniyeden daha önce çıkardığı için geldi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Bütün bu hatalar, Alpine'e galibiyet için savaşma şansı tanıdı. Nicolas Lapierre, Andre Negrao ve Matthieu Vaxiviere, Nakajima'ya gelen zaman cezasının ardından liderliği aldılar. 

Fakat Toyota'nın yarış daha temposu daha güçlüydü ve Buemi çizgiyi  Negrao'nun 1 dakika 7 saniye önünde geçti.

Bu farkın oluşmasında Negrao'nun yarışın son bölümünde lastiğini patlaması da büyük rol oynadı.

Pole pozisyonundan başlayan Kobayashi ise takım arkadaşı Lopez'in Bus Stop şikanında kazaya neden olmasından ötürü bir de pitten geçme cezası almalarının ardından, yarışı lider LMP2 aracının 1 dakika önünde, 3. sırada tamamladı.

LMP2: United Autosports domine etti

LMP2 kategorisinde bütün hafta olduğu gibi United Autosports ve Filipe Albuquerque rüzgarı esti. 

Phil Hanson, Filipe Albuquerque ve Fabio Scherer ile United Autosports, starttan yarış sonuna kadar yarışı lider götürdü ve en yakın rakiplerinin 1 dakika önünde çizgiyi görerek, rahat bir galibiyet aldı.

Yarışın son bölümünde sarı bayraklarda yeteri kadar yavaşlamadıklarından ötürü aldıkları pitten geçme cezası onları yavaşlatabilen tek şey oldu.

G-Drive Aurus-badged Oreca pilotları Ruman Rusinov, Franco Colaptino ve Nyck De Vries, ikinci sırada götürdükleri yarıştan 1 saat kala bir yağ sızıntısı nedeniyle çekilmek zorunda kaldılar.

Böylelikle Jota Oreca takımı 2. sıraya yükselmiş oldu. Fakat Tom Blomqvist'e gelen pitten geçme cezasının ardından, ikinci sıra #38 Jota Oreca aracına gitti ve Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson, Roberto Gonzalez üçlüsü yarışı klasmanlarında 2. tamamladı.

Racing Team Nederland, Giedo van der Garde, Frits van Eerd ve Job van Uiter üçlüsü ile Pro Am kategorisinde galibiyete ulaştı.

GTE Pro: Porsche, Ferrari'yi arkasında bıraktı

5 araçtan oluşan GTE Pro klasmanında #92 Porsche 911 RSR-19 klasmanın en hızlısı oldu.

Dünkü sıralama turlarında mükemmel bir tur ile pole pozisyonunun sahibi olan Kevin Estre, dün bıraktığı yerden devam etti. Porsche takımını bütün yarış boyunca endişelendiren tek şey yarışın sonlarına doğru patlattıkları lastik oldu.

Estre ve takım arkadaşı Neel Jani en yakın rakiplerine 25 saniye fark atarak kazanırken, James Calado ve Alessandro Pier Guidi'nin sürdüğü AF Corse #51 488 GTE Evo aracı 2. oldu.

Miguel Molina ve Daniel Serra'nın sürdüğü, #52 ikinci Ferrari aracı ise sarı bayraklara uymadıklarından ötürü aldıkları pitten geçme cezası ile birlikte yarışı liderin 1 dakika 38 saniye arkasında bitirerek, podyumu tamamladı.

Chevrolet, C8.R ile Kuzey Amerika dışında katıldıkları ilk yarışta 4. oldu

GTE Am: AF Corse kazandı, Rovera parladı

#83 AF Corse klasmanını domine etti. Francois Perrado ve Alessio Rovera yarışın ilk bölümlerindeki hatasız sürüşleriyle arka tarafla arayı açarken, Nicklas Nielsen çizgiyi 1 dakika 8 saniyelik bir farkla geçti.

#33 TF Sport Aston Martin yarışı ikinci tamamladı. #88 Dempsey Proton Porsche üçüncü olmak üzereydi ancak 30 saniyelik bir zaman cezasının ardından 5. sıraya geriledi.

Bu cezayla birlikte #47 Cetilar Ferrari pilotları Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto and Antonio Fuoco, yarışı üçüncü tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		140 2'03.930   203.456
2 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		89 2'04.822 0.892 202.002
3 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		155 2'05.030 1.100 201.666
4 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		2 2'05.605 1.675 200.743
5 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		86 2'05.917 1.987 200.246
6 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		122 2'06.384 2.454 199.506
7 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		82 2'06.392 2.462 199.493
8 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		35 2'06.434 2.504 199.427
9 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		43 2'06.543 2.613 199.255
10 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		127 2'06.550 2.620 199.244
11 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		113 2'06.819 2.889 198.821
12 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		79 2'07.012 3.082 198.519
13 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		121 2'07.231 3.301 198.178
14 United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		43 2'07.333 3.403 198.019
15 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		52 2'07.442 3.512 197.850
16 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		83 2'08.144 4.214 196.766
17 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		4 2'13.658 9.728 188.648
18 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		80 2'14.111 10.181 188.011
19 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		79 2'14.149 10.219 187.958
20 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		55 2'14.577 10.647 187.360
21 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		57 2'14.598 10.668 187.331
22 Spain Antonio Garcia
United Kingdom Oliver Gavin 		128 2'14.622 10.692 187.297
23 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		124 2'14.631 10.701 187.285
24 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		133 2'14.694 10.764 187.197
25 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		134 2'14.719 10.789 187.162
26 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		2 2'14.785 10.855 187.071
27 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		52 2'14.863 10.933 186.963
28 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		107 2'14.946 11.016 186.848
29 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		81 2'15.093 11.163 186.644
30 Switzerland Rahel Frey
United Kingdom Katherine Legge
Italy Manuela Gostner 		55 2'15.121 11.191 186.606
31 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		107 2'15.210 11.280 186.483
Tüm sonuçları görüntüle

 

 

 

paylaşım
yorumlar
Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

Önceki haber

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Alt-etkinlik Yarış
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

7s
2
Formula 1

McLaren, Norris'in Verstappen'i engellemeye çalıştığı iddialarını inkar etti

1s
3
Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

5s
4
Formula 1

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

4s
5
Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

7s
Son Haberler
Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı
Haber video
WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı

1s
Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı
WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

30 Nis 2021
WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota
WEC

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

30 Nis 2021
Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı
WEC

Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

30 Nis 2021
Toyota, LMP2 araçlarının daha da yavaşlatılmasını istiyor
Haber video
WEC

Toyota, LMP2 araçlarının daha da yavaşlatılmasını istiyor

28 Nis 2021
Son Videolar
FIA WEC, 9. sezon 01:49
WEC
29 Nis 2021

FIA WEC, 9. sezon

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor 01:07
WEC
17 Mar 2021

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor 00:56
WEC
14 Mar 2021

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti 02:57
WEC
7 Mar 2021

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak 03:48
WEC
28 Şub 2021

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak

Daha fazlası
Filip Cleeren
Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı Spa-Francorchamps
WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak
Le Mans

Jan ve Kevin Magnussen, Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak

Williams: "Imola'daki performansımız, başka fırsatımızın da olacağını gösteriyor"
Formula 1

Williams: "Imola'daki performansımız, başka fırsatımızın da olacağını gösteriyor"

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing WEC
WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota Spa-Francorchamps
WEC

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

Toyota, LMP2 araçlarının daha da yavaşlatılmasını istiyor Spa-Francorchamps Test
Haber video
WEC

Toyota, LMP2 araçlarının daha da yavaşlatılmasını istiyor

WEC sezon öncesi testleri: Buemi ve Toyota son günü zirvede tamamladı Spa-Francorchamps Test
WEC

WEC sezon öncesi testleri: Buemi ve Toyota son günü zirvede tamamladı

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

McLaren, Norris'in Verstappen'i engellemeye çalıştığı iddialarını inkar etti
Formula 1 Formula 1

McLaren, Norris'in Verstappen'i engellemeye çalıştığı iddialarını inkar etti

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yeterince iyi bir iş yapamadım"

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotlarını "kayırmamak için" taban güncellemesini İspanya'ya erteledi

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

2021 Portekiz GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.025 saniye önünde en hızlısı!

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil
Formula 1 Formula 1

Perez, başarılı sıralama turlarına rağmen kaydettiği gelişimden memnun değil

Son Haberler

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı
Haber video
WEC WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı
WEC WEC

Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk pole pozisyonunu Kobayashi ile kazandı

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota
WEC WEC

WEC Spa: Sıralama turları öncesinde en hızlısı Toyota

Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı
WEC WEC

Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.