Spa WEC: Toyota, hiper aracıyla ilk zaferini kazandı

Toyota yeni aracı GR010 Hybrid ile çıkacağı ilk yarışının öncesinde avantajlı bir konumdaydı. Japon üretici Cuma günü yapılan sıralama turlarında ilk çizgiyi kapatmıştı.

Yine de Alpine ile performans açısından oldukça yakın olduklarından, kazanmaları için hatasız bir yarış çıkarmaları gerekiyordu.

Hatasız bir yarış çıkaramadılar. Dün pole pozisyonunu kazanan Kamui Kobayashi, yarışın ikinci bölümünde Bruxelles virajında taşarak liderliği kaybetti.

#8 Toyota aracı da problemler yaşadı. Nakajima, bir pit stop ihlalinden ötürü 30 saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Nakajima'nın pit ekibi benzin hortumunu minimum zaman olan 35 saniyeden daha önce çıkardığı için geldi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Bütün bu hatalar, Alpine'e galibiyet için savaşma şansı tanıdı. Nicolas Lapierre, Andre Negrao ve Matthieu Vaxiviere, Nakajima'ya gelen zaman cezasının ardından liderliği aldılar.

Fakat Toyota'nın yarış daha temposu daha güçlüydü ve Buemi çizgiyi Negrao'nun 1 dakika 7 saniye önünde geçti.

Bu farkın oluşmasında Negrao'nun yarışın son bölümünde lastiğini patlaması da büyük rol oynadı.

Pole pozisyonundan başlayan Kobayashi ise takım arkadaşı Lopez'in Bus Stop şikanında kazaya neden olmasından ötürü bir de pitten geçme cezası almalarının ardından, yarışı lider LMP2 aracının 1 dakika önünde, 3. sırada tamamladı.

LMP2: United Autosports domine etti

LMP2 kategorisinde bütün hafta olduğu gibi United Autosports ve Filipe Albuquerque rüzgarı esti.

Phil Hanson, Filipe Albuquerque ve Fabio Scherer ile United Autosports, starttan yarış sonuna kadar yarışı lider götürdü ve en yakın rakiplerinin 1 dakika önünde çizgiyi görerek, rahat bir galibiyet aldı.

Yarışın son bölümünde sarı bayraklarda yeteri kadar yavaşlamadıklarından ötürü aldıkları pitten geçme cezası onları yavaşlatabilen tek şey oldu.

G-Drive Aurus-badged Oreca pilotları Ruman Rusinov, Franco Colaptino ve Nyck De Vries, ikinci sırada götürdükleri yarıştan 1 saat kala bir yağ sızıntısı nedeniyle çekilmek zorunda kaldılar.

Böylelikle Jota Oreca takımı 2. sıraya yükselmiş oldu. Fakat Tom Blomqvist'e gelen pitten geçme cezasının ardından, ikinci sıra #38 Jota Oreca aracına gitti ve Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson, Roberto Gonzalez üçlüsü yarışı klasmanlarında 2. tamamladı.

Racing Team Nederland, Giedo van der Garde, Frits van Eerd ve Job van Uiter üçlüsü ile Pro Am kategorisinde galibiyete ulaştı.

GTE Pro: Porsche, Ferrari'yi arkasında bıraktı

5 araçtan oluşan GTE Pro klasmanında #92 Porsche 911 RSR-19 klasmanın en hızlısı oldu.

Dünkü sıralama turlarında mükemmel bir tur ile pole pozisyonunun sahibi olan Kevin Estre, dün bıraktığı yerden devam etti. Porsche takımını bütün yarış boyunca endişelendiren tek şey yarışın sonlarına doğru patlattıkları lastik oldu.

Estre ve takım arkadaşı Neel Jani en yakın rakiplerine 25 saniye fark atarak kazanırken, James Calado ve Alessandro Pier Guidi'nin sürdüğü AF Corse #51 488 GTE Evo aracı 2. oldu.

Miguel Molina ve Daniel Serra'nın sürdüğü, #52 ikinci Ferrari aracı ise sarı bayraklara uymadıklarından ötürü aldıkları pitten geçme cezası ile birlikte yarışı liderin 1 dakika 38 saniye arkasında bitirerek, podyumu tamamladı.

Chevrolet, C8.R ile Kuzey Amerika dışında katıldıkları ilk yarışta 4. oldu

GTE Am: AF Corse kazandı, Rovera parladı

#83 AF Corse klasmanını domine etti. Francois Perrado ve Alessio Rovera yarışın ilk bölümlerindeki hatasız sürüşleriyle arka tarafla arayı açarken, Nicklas Nielsen çizgiyi 1 dakika 8 saniyelik bir farkla geçti.

#33 TF Sport Aston Martin yarışı ikinci tamamladı. #88 Dempsey Proton Porsche üçüncü olmak üzereydi ancak 30 saniyelik bir zaman cezasının ardından 5. sıraya geriledi.

Bu cezayla birlikte #47 Cetilar Ferrari pilotları Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto and Antonio Fuoco, yarışı üçüncü tamamladı.

Yarış sonucu: