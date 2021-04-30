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WEC / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Alpine'in A480 LMP1 aracı, bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk raundunun düzenlendiği Spa pistinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Toyotaların önünde zirvede tamamladı.

Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

90 dakikalık seansın en hızlı turu, 2:03.396s'lik derecesiyle Alpine pilotu Andre Negrao'den geldi.

Toyota, seansın ilk bölümünü, Brendon Hartley'nin 2:03.431'lik derecesi sayesinde zirvede götürdü. Yeni Zellandalı pilotun kaydettiği bu tur, Japon üreticinin yeni hiper araçlarının 1. antrenman seansında attığı turlardan 1 saniye kadar daha hızlıydı.

Seansın bitimine 40 dakika kala, Hartley'nin bu turu, Negrao tarafından geçildi, ikili arasında sadece 0.035s'lik bir fark vardı. Seansın geri kalanında liderliği Negrao'dan alabilen çıkmadı.

1. antrenman seansında genel klasmanın en hızlı turunu atan United Autosports takımı, 2. antrenman seansında ise genel klasmanda zirveden 0.3s kadar geride kaldı ancak kendi klasmanları LMP2'yi yine zirvede tamamladı.

United Autosports pilotu Filipe Albuquerque, 2:03.733s'lik turuyla seansı 3. tamamladı.

2:4.000s barajının altına inen bir başka pilot da Nyck De Vries oldu. Hollandalı pilot, 2:03.797s'lik turuyla LMP2 klasmanında 2. olurken, genel klasmanda 4. oldu.

Genel klasmanda 5 ve 6. sırayı yine LMP2 klasmanından araçlar aldı. Inter Europol Competition Oreca pilotu Alex Brundle, seansı 5. tamamlarken, G-Drive Aurus pilotu Roberto Merhi 6. sırayı aldı.

Jose Maria tarafından sürülen, 2. Toyota GR010 Hybrid aracı ise en hızlı zamandan 1.3s daha yavaş kaldı ve seansı 7. tamamladı. Böylelikle LMP1 klasmanında yarışan 3 aracın da en yavaşı olmuş oldu.

Genel klasmanın ilk 10'undaki son 3 sıra da LMP2 araçları tarafından alındı.  WRT pilotu Robin Frijns sekizinci, High Class Racing pilotu Jan Magnussen 9. ve DragonSpeed pilotu Ben Hanley seansı 10. olarak bitirdi.

GTE Pro klasmanında ise Ferrari pilotu James Calado 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği 2:13.552'lik derecesiyle seansı zirvede tamamladı. 

Porsche pilotu Gianmaria Bruni, 2:13.794s'lik turuyla Porsche'yi ikinci sıraya taşıdı. İkinci Ferrari pilotu Daniel Serra ise seansı takım arkadaşının 0.4s arkasında, 3. sırayı aldı.

GTE Am klasmanında en hızlı tur Dempsey-Proton Racing Porsche pilotu Jaxon Evans'dan geldi. Yeni Zellandalı pilot,  2:14.170s'lik turuyla seansı zirvede tamamladı.

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		33 2'03.396     204.337
2 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		38 2'03.431 0.035 0.035 204.279
3 United Kingdom Philip Hanson
Switzerland Fabio Scherer
Portugal Filipe Albuquerque 		35 2'03.733 0.337 0.302 203.780
4 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		35 2'03.979 0.583 0.246 203.376
5 Poland Jakub Smiechowski
Netherlands Renger vanderZande
United Kingdom Alex Brundle 		38 2'04.230 0.834 0.251 202.965
6 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		37 2'04.710 1.314 0.480 202.184
7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		39 2'04.717 1.321 0.007 202.172
8 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		35 2'05.287 1.891 0.570 201.253
9 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		34 2'05.940 2.544 0.653 200.209
10 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		26 2'06.291 2.895 0.351 199.653
11 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval
France Norman Nato 		31 2'06.574 3.178 0.283 199.206
12 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		39 2'06.694 3.298 0.120 199.018
13 United States Patrick Kelly
France Gabriel Aubry
Switzerland Simon Trummer 		38 2'06.713 3.317 0.019 198.988
14 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		39 2'06.969 3.573 0.256 198.587
15 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		38 2'07.205 3.809 0.236 198.218
16 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		28 2'09.290 5.894 2.085 195.022
17 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Tom Jackson
United Kingdom Darren Burke 		35 2'10.188 6.792 0.898 193.676
18 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		36 2'13.552 10.156 3.364 188.798
19 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		32 2'13.794 10.398 0.242 188.456
20 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		34 2'13.943 10.547 0.149 188.247
21 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani 		32 2'14.151 10.755 0.208 187.955
22 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		32 2'14.170 10.774 0.019 187.928
23 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		34 2'14.222 10.826 0.052 187.855
24 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		34 2'14.419 11.023 0.197 187.580
25 Indonesia Andrew Haryanto
Germany Marco Seefried
Belgium Alessio Picariello 		31 2'14.450 11.054 0.031 187.537
26 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		33 2'14.655 11.259 0.205 187.251
27 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		32 2'15.082 11.686 0.427 186.659
28 Spain Antonio Garcia
United Kingdom Oliver Gavin 		22 2'15.152 11.756 0.070 186.563
29 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		21 2'15.168 11.772 0.016 186.541
30 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		29 2'15.283 11.887 0.115 186.382
31 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		34 2'15.413 12.017 0.130 186.203
32 Switzerland Rahel Frey
United Kingdom Katherine Legge
Italy Manuela Gostner 		33 2'15.776 12.380 0.363 185.705
33 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		27 2'15.949 12.553 0.173 185.469
34 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		20 2'16.265 12.869 0.316 185.039
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar André Negrao
Takımlar Alpine
Editör Jamie Klein

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