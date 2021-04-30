Spa WEC: Alpine, 2. antrenman seansını Toyota'nın 0.035s saniye önünde zirvede tamamladı

90 dakikalık seansın en hızlı turu, 2:03.396s'lik derecesiyle Alpine pilotu Andre Negrao'den geldi.

Toyota, seansın ilk bölümünü, Brendon Hartley'nin 2:03.431'lik derecesi sayesinde zirvede götürdü. Yeni Zellandalı pilotun kaydettiği bu tur, Japon üreticinin yeni hiper araçlarının 1. antrenman seansında attığı turlardan 1 saniye kadar daha hızlıydı.

Seansın bitimine 40 dakika kala, Hartley'nin bu turu, Negrao tarafından geçildi, ikili arasında sadece 0.035s'lik bir fark vardı. Seansın geri kalanında liderliği Negrao'dan alabilen çıkmadı.

1. antrenman seansında genel klasmanın en hızlı turunu atan United Autosports takımı, 2. antrenman seansında ise genel klasmanda zirveden 0.3s kadar geride kaldı ancak kendi klasmanları LMP2'yi yine zirvede tamamladı.

United Autosports pilotu Filipe Albuquerque, 2:03.733s'lik turuyla seansı 3. tamamladı.

2:4.000s barajının altına inen bir başka pilot da Nyck De Vries oldu. Hollandalı pilot, 2:03.797s'lik turuyla LMP2 klasmanında 2. olurken, genel klasmanda 4. oldu.

Genel klasmanda 5 ve 6. sırayı yine LMP2 klasmanından araçlar aldı. Inter Europol Competition Oreca pilotu Alex Brundle, seansı 5. tamamlarken, G-Drive Aurus pilotu Roberto Merhi 6. sırayı aldı.

Jose Maria tarafından sürülen, 2. Toyota GR010 Hybrid aracı ise en hızlı zamandan 1.3s daha yavaş kaldı ve seansı 7. tamamladı. Böylelikle LMP1 klasmanında yarışan 3 aracın da en yavaşı olmuş oldu.

Genel klasmanın ilk 10'undaki son 3 sıra da LMP2 araçları tarafından alındı. WRT pilotu Robin Frijns sekizinci, High Class Racing pilotu Jan Magnussen 9. ve DragonSpeed pilotu Ben Hanley seansı 10. olarak bitirdi.

GTE Pro klasmanında ise Ferrari pilotu James Calado 488 GTE Evo aracıyla kaydettiği 2:13.552'lik derecesiyle seansı zirvede tamamladı.

Porsche pilotu Gianmaria Bruni, 2:13.794s'lik turuyla Porsche'yi ikinci sıraya taşıdı. İkinci Ferrari pilotu Daniel Serra ise seansı takım arkadaşının 0.4s arkasında, 3. sırayı aldı.

GTE Am klasmanında en hızlı tur Dempsey-Proton Racing Porsche pilotu Jaxon Evans'dan geldi. Yeni Zellandalı pilot, 2:14.170s'lik turuyla seansı zirvede tamamladı.

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