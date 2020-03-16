WEC Spa 6 Saat yarışı ertelendi

WEC'in yayınladığı bildiride, başlangıçta 23-25 ​​Nisan'da gerçekleştirilecek olan Spa 6 Saat yarışının, yılın ilerleyen kısmında yapılacağı duyuruldu.

Bu açıklama, ABD hükümeti tarafından COVID-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla yürürlüğe konan seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Sebring 1000 Mil yarışıyla ilgili duyurudan yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Belçika'da şimdiye kadar 1000'den fazla hastalık vakası bildirildi ve spor etkinliklerinin iptal edilmesi, restoranlar, barlar ve kafeler gibi kamusal alanların kapatılması gibi özel acil durum kararları alındı.

WEC patronu Gerard Neveu, "Bu karar, şu anda yapılması gereken tek sorumlu hamleydi. Katılımcılarımızın, taraftarlarımızın ve padok üyelerinin sağlığı ve refahının, önceliğimiz olarak kalması gerekiyor."

"Spa 6 Saat için revize edilmiş bir tarih üzerinde çalışıyoruz ve bunu mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz." dedi.

WEC'in bildirisinde, şimdiye kadar satın alınan biletlerin Spa'nın revize edilen tarihi için geçerli olacağını, ancak istenmesi halinde iade edilebileceği duyuruldu.

Spa'nın ötesinde, 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 Saat planlanıyor. Ancak yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik var.

WEC'in bir şampiyona olabilmesi için Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere en az altı yarışın yapılabilmesi gerekiyor. 2019/20 sezonunun beşinci yarışı, geçen ay COTA'da yapıldı.

Motorsport.com, Le Mans'ın planlandığı gibi devam edememesi durumunda WEC'nin nasıl bir yön izleyeceği konusunda ACO ile temasa geçti ancak yanıt alamadı.