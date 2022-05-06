Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte Sonraki / WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider
WEC / Spa-Francorchamps Antrenman raporu

WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı

Porsche fabrika takımı sürücüsü Felipe Nasr, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağı öncesinde, 2. antrenman seansını Team Penske'nin LMP2 aracıyla lider tamamladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı
Haberi dinle

#5 Penske Oreca-07'nin direksiyonuna geçen eski Formula 1 pilotu Nasr, 2:04.443'lük zaman turu yakaladı ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Böylelikle her iki antrenman seansını da LMP2 araçları lider tamamlamış oldu.

Nasr'ın turu, WRT sürücüsü Robin Frijns'ın perşembe günkü ilk antrenman seansında kaydettiği zamandan yaklaşık 1 saniye daha hızlıydı.

Glickenhaus 007 LMH'nin direksiyonuna geçen Olivier Pla, seansın en hızlı ikinci zamanına imza attı ve böylelikle ilk iki sırada iki Amerikan takımı yer aldı. Pla aynı zamanda dört aracın yer aldığı hiper araç sınıfını da ilk sırada tamamladı.

Üçüncü en hızlı zaman Toyota'nın #8 hiper aracını süren ve 2:04.692 yapan Brendon Hartley'in oldu. Bu tur Nasr'ın zamanından 0.249 saniye daha yavaştı. 7 numaralı ikinci Toyota'da Jose Maria Lopez 2:05.128 yaptı ve böylelikle seansı altıncı bitirdi.

İki Toyota aracının arasında #23 United Autosports Oreca'dan Oliver Jarvis ve  #9 Prema'dan Louis Deletraz yer aldı.

Dördüncü ve son hiper aracın sahibi Alpine, A480 ile ile 10. en iyi zamanı yaptı ve en hızlı turdan yaklaşık 1 saniye yavaş kaldı.

Porsche, GTE Pro sınıfında tekrar zirvede yer aldı. #92 911 RSR-19'un direksiyonuna geçen Michael Christensen, 2:14.366 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #51 Ferrari'den James Calado ve #52 Ferrari'den Antonio Fuoco takip etti. 

TE Am sınıfında 2:15.604'lük derecesiyle #46 Dempsey Proton Racing Porsche sürücüsü Matteo Cairoli en hızlı isim oldu.

WEC Spa 6 Saat - 2. antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 2'04.443  
2 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 2'04.464 0.021
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'04.692 0.249
4 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 2'04.821 0.378
5 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 2'05.020 0.577
6 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'05.128 0.685
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 2'05.294 0.851
8 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 2'05.389 0.946
9 28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 2'05.450 1.007
10 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 2'05.477 1.034
11 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 2'05.507 1.064
12 34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 2'05.710 1.267
13 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 2'06.115 1.672
14 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 2'06.138 1.695
15 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 2'06.312 1.869
16 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 2'06.662 2.219
17 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2'08.565 4.122
18 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 2'09.086 4.643
19 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'14.366 9.923
20 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'14.967 10.524
21 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'15.060 10.617
22 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'15.222 10.779
23 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'15.576 11.133
24 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'15.604 11.161
25 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.240 11.797
26 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.260 11.817
27 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.486 12.043
28 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'16.651 12.208
29 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'16.804 12.361
30 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'16.839 12.396
31 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'16.885 12.442
32 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.016 12.573
33 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.361 12.918
34 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.377 12.934
35 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.674 13.231
36 44 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Netherlands Bent Viscaal 		Oreca 07 LMP2 2'17.744 13.301
37 56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'17.998 13.555
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte
Önceki haber

WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte
Sonraki haber

WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider

WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider
Yorumları görüntüle
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek
World Superbike

2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek

WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda Sebring
Haber video
WEC

WEC Sebring: Alpine, Glickenhaus'un önünde pole pozisyonunda

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Felipe Nasr Daha fazlası
Felipe Nasr
Yeni Porsche LMDh, ilk testte 2000 km tamamladı
WEC

Yeni Porsche LMDh, ilk testte 2000 km tamamladı

Nasr ve Daly Carlin ile IndyCar'da yarışacaklar
IndyCar

Nasr ve Daly Carlin ile IndyCar'da yarışacaklar

Nasr ve Sette Camara, Carlin'le IndyCar'da yarışacak
IndyCar

Nasr ve Sette Camara, Carlin'le IndyCar'da yarışacak

Team Penske Daha fazlası
Team Penske
Porsche, WEC ve IMSA için Penske ile güçlerini birleştiriyor
WEC

Porsche, WEC ve IMSA için Penske ile güçlerini birleştiriyor

IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı Iowa
IndyCar

IndyCar Iowa: 1. yarışı son sıradan başlayan Pagenaud kazandı

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı! Talladega
NASCAR Cup

NASCAR Cup: Ryan Blaney, Talladega'da fotofinişle kazandı!

Son Haberler

WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider
WEC WEC

WEC Spa 3. antrenman: Toyota zirvede döndü, #7 Toyota lider

WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı
WEC WEC

WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı

WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte
WEC WEC

WEC Spa: WRT zirvede, LMP2 araçları ilk dörtte

Porsche, dört müşteriye LMDh prototipi tedarik edecek
WEC WEC

Porsche, dört müşteriye LMDh prototipi tedarik edecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.