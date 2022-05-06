WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı

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#5 Penske Oreca-07'nin direksiyonuna geçen eski Formula 1 pilotu Nasr, 2:04.443'lük zaman turu yakaladı ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Böylelikle her iki antrenman seansını da LMP2 araçları lider tamamlamış oldu.

Nasr'ın turu, WRT sürücüsü Robin Frijns'ın perşembe günkü ilk antrenman seansında kaydettiği zamandan yaklaşık 1 saniye daha hızlıydı.

Glickenhaus 007 LMH'nin direksiyonuna geçen Olivier Pla, seansın en hızlı ikinci zamanına imza attı ve böylelikle ilk iki sırada iki Amerikan takımı yer aldı. Pla aynı zamanda dört aracın yer aldığı hiper araç sınıfını da ilk sırada tamamladı.

Üçüncü en hızlı zaman Toyota'nın #8 hiper aracını süren ve 2:04.692 yapan Brendon Hartley'in oldu. Bu tur Nasr'ın zamanından 0.249 saniye daha yavaştı. 7 numaralı ikinci Toyota'da Jose Maria Lopez 2:05.128 yaptı ve böylelikle seansı altıncı bitirdi.

İki Toyota aracının arasında #23 United Autosports Oreca'dan Oliver Jarvis ve #9 Prema'dan Louis Deletraz yer aldı.

Dördüncü ve son hiper aracın sahibi Alpine, A480 ile ile 10. en iyi zamanı yaptı ve en hızlı turdan yaklaşık 1 saniye yavaş kaldı.

Porsche, GTE Pro sınıfında tekrar zirvede yer aldı. #92 911 RSR-19'un direksiyonuna geçen Michael Christensen, 2:14.366 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #51 Ferrari'den James Calado ve #52 Ferrari'den Antonio Fuoco takip etti.

TE Am sınıfında 2:15.604'lük derecesiyle #46 Dempsey Proton Racing Porsche sürücüsü Matteo Cairoli en hızlı isim oldu.

WEC Spa 6 Saat - 2. antrenman sonucu: