WEC Spa 2. antrenman: Penske LMP2, Glickenhaus'un önünde en hızlısı
Porsche fabrika takımı sürücüsü Felipe Nasr, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağı öncesinde, 2. antrenman seansını Team Penske'nin LMP2 aracıyla lider tamamladı.
#5 Penske Oreca-07'nin direksiyonuna geçen eski Formula 1 pilotu Nasr, 2:04.443'lük zaman turu yakaladı ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Böylelikle her iki antrenman seansını da LMP2 araçları lider tamamlamış oldu.
Nasr'ın turu, WRT sürücüsü Robin Frijns'ın perşembe günkü ilk antrenman seansında kaydettiği zamandan yaklaşık 1 saniye daha hızlıydı.
Glickenhaus 007 LMH'nin direksiyonuna geçen Olivier Pla, seansın en hızlı ikinci zamanına imza attı ve böylelikle ilk iki sırada iki Amerikan takımı yer aldı. Pla aynı zamanda dört aracın yer aldığı hiper araç sınıfını da ilk sırada tamamladı.
Üçüncü en hızlı zaman Toyota'nın #8 hiper aracını süren ve 2:04.692 yapan Brendon Hartley'in oldu. Bu tur Nasr'ın zamanından 0.249 saniye daha yavaştı. 7 numaralı ikinci Toyota'da Jose Maria Lopez 2:05.128 yaptı ve böylelikle seansı altıncı bitirdi.
İki Toyota aracının arasında #23 United Autosports Oreca'dan Oliver Jarvis ve #9 Prema'dan Louis Deletraz yer aldı.
Dördüncü ve son hiper aracın sahibi Alpine, A480 ile ile 10. en iyi zamanı yaptı ve en hızlı turdan yaklaşık 1 saniye yavaş kaldı.
Porsche, GTE Pro sınıfında tekrar zirvede yer aldı. #92 911 RSR-19'un direksiyonuna geçen Michael Christensen, 2:14.366 yaptı ve en hızlı isim oldu. Onu #51 Ferrari'den James Calado ve #52 Ferrari'den Antonio Fuoco takip etti.
TE Am sınıfında 2:15.604'lük derecesiyle #46 Dempsey Proton Racing Porsche sürücüsü Matteo Cairoli en hızlı isim oldu.
WEC Spa 6 Saat - 2. antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|5
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.443
|2
|708
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|2'04.464
|0.021
|3
|8
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'04.692
|0.249
|4
|23
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.821
|0.378
|5
|9
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.020
|0.577
|6
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'05.128
|0.685
|7
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.294
|0.851
|8
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.389
|0.946
|9
|28
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.450
|1.007
|10
|36
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|2'05.477
|1.034
|11
|83
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.507
|1.064
|12
|34
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.710
|1.267
|13
|45
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.115
|1.672
|14
|41
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.138
|1.695
|15
|10
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.312
|1.869
|16
|31
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.662
|2.219
|17
|1
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|2'08.565
|4.122
|18
|35
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|2'09.086
|4.643
|19
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'14.366
|9.923
|20
|51
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'14.967
|10.524
|21
|52
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'15.060
|10.617
|22
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'15.222
|10.779
|23
|64
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'15.576
|11.133
|24
|46
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'15.604
|11.161
|25
|77
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.240
|11.797
|26
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.260
|11.817
|27
|71
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.486
|12.043
|28
|86
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'16.651
|12.208
|29
|33
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'16.804
|12.361
|30
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'16.839
|12.396
|31
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'16.885
|12.442
|32
|777
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.016
|12.573
|33
|88
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.361
|12.918
|34
|85
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.377
|12.934
|35
|21
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.674
|13.231
|36
|44
| Miro Konopka
Tijmen van der Helm
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|2'17.744
|13.301
|37
|56
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'17.998
|13.555
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