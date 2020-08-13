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WEC / Spa-Francorchamps / Antrenman raporu

Spa WEC 1. antrenman: Rebellion ve ByKolles, Toyota'yı geride bıraktı

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Spa WEC 1. antrenman: Rebellion ve ByKolles, Toyota'yı geride bıraktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ağu 2020 19:16

Rebellion ve ByKolles takımları, Spa'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde ilk antrenman seansında ilk iki sırada yer aldılar.

Norman Nato, 90 dakikalık antrenman turlarında 2:02.469 yapmayı başardı ve #1 Rebellion'ı zirveye taşıdı.

İkinci sırada ByKolles ile sürüş yapan Oliver Webb vardı ve 2:03.515'lik derecesiyle ikinci sırada kendisine yer buldu.

Toyota TS050 Hybrid sürücüleri üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alabildiler.

Mike Conway, 2:03.632 ile #7 Toyota'yı üçüncü sıraya taşırken, #8 Toyota'dan Kazuki Nakajima 2:03.824 yaparak dördüncü oldu.

Bu hafta sonu #7 Toyota'nın 3.52, #8 Toyota'nın 3.08 saniye handikapı bulunuyor. Rebellion'ın ise 1.58 saniye handikapı var.

LMP2'de Nederland Oreca 07'yi süren Giedo Van der Garde, 2:03.888 yaparak ilk sırada yer aldı.

GTE Pro'da #92 Porshe, GTE Am'de ise #83 Ferrari ilk sırada yer aldı.

#90 TF Sport'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıflarında yedinci oldular.

Antrenman sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 2'02.469  
2 4 France Tom Dillmann
Canada Bruno Spengler
United Kingdom Oliver Webb 		ENSO CLM P1/01 LMP1 2'03.515 1.046
3 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2'03.632 1.163
4 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2'03.824 1.355
5 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 2'03.888 1.419
6 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 2'03.935 1.466
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 2'04.119 1.650
8 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 2'04.181 1.712
9 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 2'04.311 1.842
10 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 2'04.532 2.063
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 2'06.047 3.578
12 35 Japan Nobuya Yamanaka
United Kingdom Nick Foster
Spain Roberto Merhi 		Ligier JSP 217 LMP2 2'06.596 4.127
13 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 2'07.211 4.742
14 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'16.057 13.588
15 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'16.308 13.839
16 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'16.349 13.880
17 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'16.779 14.310
18 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'17.122 14.653
19 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'17.188 14.719
20 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'17.853 15.384
21 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.020 15.551
22 56 Norway Egidio Perfetti
Germany Laurents Hörr
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'18.182 15.713
23 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'18.247 15.778
24 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'18.522 16.053
25 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'18.533 16.064
26 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.575 16.106
27 57 United States Ben Keating
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'19.398 16.929
28 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'19.711 17.242
29 88 Vutthikorn Inthraphuvasak
Mexico Ricardo Sanchez
Switzerland Lucas Legeret 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'19.861 17.392
30 25 United States John Falb
Switzerland Simon Trummer
United Kingdom Jon Lancaster 		Oreca 07 LMP2    
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Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Editör Gary Watkins

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