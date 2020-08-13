Spa WEC 1. antrenman: Rebellion ve ByKolles, Toyota'yı geride bıraktı
Rebellion ve ByKolles takımları, Spa'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde ilk antrenman seansında ilk iki sırada yer aldılar.
Norman Nato, 90 dakikalık antrenman turlarında 2:02.469 yapmayı başardı ve #1 Rebellion'ı zirveye taşıdı.
İkinci sırada ByKolles ile sürüş yapan Oliver Webb vardı ve 2:03.515'lik derecesiyle ikinci sırada kendisine yer buldu.
Toyota TS050 Hybrid sürücüleri üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alabildiler.
Mike Conway, 2:03.632 ile #7 Toyota'yı üçüncü sıraya taşırken, #8 Toyota'dan Kazuki Nakajima 2:03.824 yaparak dördüncü oldu.
Bu hafta sonu #7 Toyota'nın 3.52, #8 Toyota'nın 3.08 saniye handikapı bulunuyor. Rebellion'ın ise 1.58 saniye handikapı var.
LMP2'de Nederland Oreca 07'yi süren Giedo Van der Garde, 2:03.888 yaparak ilk sırada yer aldı.
GTE Pro'da #92 Porshe, GTE Am'de ise #83 Ferrari ilk sırada yer aldı.
#90 TF Sport'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıflarında yedinci oldular.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|2'02.469
|2
|4
| Tom Dillmann
Bruno Spengler
Oliver Webb
|ENSO CLM P1/01
|LMP1
|2'03.515
|1.046
|3
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2'03.632
|1.163
|4
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2'03.824
|1.355
|5
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Job Uitert
|Oreca 07
|LMP2
|2'03.888
|1.419
|6
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|2'03.935
|1.466
|7
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.119
|1.650
|8
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|2'04.181
|1.712
|9
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.311
|1.842
|10
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.532
|2.063
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.047
|3.578
|12
|35
| Nobuya Yamanaka
Nick Foster
Roberto Merhi
|Ligier JSP 217
|LMP2
|2'06.596
|4.127
|13
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|2'07.211
|4.742
|14
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'16.057
|13.588
|15
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'16.308
|13.839
|16
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'16.349
|13.880
|17
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'16.779
|14.310
|18
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'17.122
|14.653
|19
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'17.188
|14.719
|20
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'17.853
|15.384
|21
|98
| Paul DallaLana
Augusto Farfus
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.020
|15.551
|22
|56
| Egidio Perfetti
Laurents Hörr
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'18.182
|15.713
|23
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'18.247
|15.778
|24
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'18.522
|16.053
|25
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'18.533
|16.064
|26
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.575
|16.106
|27
|57
| Ben Keating
Felipe Fraga
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'19.398
|16.929
|28
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'19.711
|17.242
|29
|88
|Vutthikorn Inthraphuvasak
Ricardo Sanchez
Lucas Legeret
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'19.861
|17.392
|30
|25
| John Falb
Simon Trummer
Jon Lancaster
|Oreca 07
|LMP2
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|Editör
|Gary Watkins