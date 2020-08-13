Spa WEC 1. antrenman: Rebellion ve ByKolles, Toyota'yı geride bıraktı

Norman Nato, 90 dakikalık antrenman turlarında 2:02.469 yapmayı başardı ve #1 Rebellion'ı zirveye taşıdı.

İkinci sırada ByKolles ile sürüş yapan Oliver Webb vardı ve 2:03.515'lik derecesiyle ikinci sırada kendisine yer buldu.

Toyota TS050 Hybrid sürücüleri üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alabildiler.

Mike Conway, 2:03.632 ile #7 Toyota'yı üçüncü sıraya taşırken, #8 Toyota'dan Kazuki Nakajima 2:03.824 yaparak dördüncü oldu.

Bu hafta sonu #7 Toyota'nın 3.52, #8 Toyota'nın 3.08 saniye handikapı bulunuyor. Rebellion'ın ise 1.58 saniye handikapı var.

LMP2'de Nederland Oreca 07'yi süren Giedo Van der Garde, 2:03.888 yaparak ilk sırada yer aldı.

GTE Pro'da #92 Porshe, GTE Am'de ise #83 Ferrari ilk sırada yer aldı.

#90 TF Sport'ta yarışan temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıflarında yedinci oldular.

Antrenman sonucu: