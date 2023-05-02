Spa-Francorchamps, 2028 sezonuna kadar WEC ve ELMS takviminde kalacak!

WEC ve ELMS'nin sahibi konumundaki Automobile Club de l'Ouest'in yan kuruluşu olan Le Mans Endurance Management, kısa süre önce Belçika'daki ikonik pistle yeni anlaşma imzaladı.

Serinin yeni formatıyla hayata döndüğü 2012 yılından bu yana WEC'in belkemiklerinden biri olan Spa, 2021 sezonunda ise açılış yarışı olarak takvimde ne kadar önemli olduğunu pekiştirdi.

Pist ayrıca 2016 sezonundan beri de ELMS takviminin demirbaşlarından biri konumunda, hatta 2018'de ACO'nun hidrojen enerjili MissionH24 makinesinin ilk gösteri sürüşlerine sahne oldu.

Resmi duyuru Perşembe günü, belediye yetkilileri ve ACO başkanı Pierre Fillon'un huzurunda, Eau Rouge'a giden yoldaki eski pitlerin karşısında yer alan Spa'nın yeni Dayanıklılık Tribünü'nün resmi açılışı sırasında yapıldı.

LMEM CEO'su Frederic Lequien, "Şampiyonalarımız arasında istikrar son derece önemlidir ve Spa-Francorchamps ile ilişkimizi sürdürmek büyük bir onurdur."

"Pist uzun yıllardır hem WEC hem de ELMS takvimlerinde düzenli olarak yer alıyor, takımlara ve taraftarlara mükemmel yarışlar, ayrıca dünya standartlarında tesisler sunuyor."

"Sürücülerin en sevdiği pistlerden biri olduğu inkar edilemez, her zaman heyecan verici bir aksiyon sağlayan, gerçekten eşsiz bir yer."

"Yıllar boyunca WEC ve ELMS'de inanılmaz yarışlara tanık olduk ve Circuit de Spa-Francorchamps'daki inanılmaz ekip sayesinde artık çok daha fazlasını dört gözle bekleyebiliriz." dedi.

Pistin patronu Amaury Bertholome ise, "WEC ve ELMS'nin pist takvimindeki yerini kesinleştirmeyi ve LMEM ile sözleşmemizi uzatmaktan mutluluk duyuyorum."

"Spa Francorchamps 6 Saat, hiç şüphesiz, yeni üreticilerin eklenmesi ve popülaritenin yadsınamaz bir şekilde artmasıyla genişleyen şampiyonaların bir parçasıdır.

"LMEM'in bu şampiyonanın kalitesine ve taraftarlarının kabulüne gösterdiği özel ilgi, pistin bölge için ekonomik, sportif ve turizm merkezi statüsünün güçlendirilmesinin bir parçasını oluşturuyor." dedi.

#83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Luis Perez Companc, Lilou Wadoux, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images