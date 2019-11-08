Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider

#6 Ginetta sürücüsü Charlie Robertson, seansın ortalarında kaydettiği 1:48.127’lik tur ile en hızlı isim olmayı başardı. Böylece Ginetta, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez zaman tablosunun en üstünde yer almayı başardı.

#8 Toyota’da Kazuki Nakajima 0.061 saniye geride ikinci olurken, başarı handikapıyla beraber yavaşlatılan Toyota’lar ilk seansa göre farkı büyük ölçüde azalttılar.

#1 Rebellion, Bruno Senna’nın turuyla 0.161 saniye geride üçüncü olurken, #7 Toyota 0.852 saniye geride dördüncü olabildi. #5 Ginetta ise 1.551 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

LMP2 sınıfında ilk seansta olduğu gibi yine #42 Cool Racing Oreca’nın liderliği vardı. Nicolas Lapierre, 1:49.754’lük turuyla #42 Oreca’ya ilk sırayı getirmeyi başardı.

#22 United Autosports Oreca 0.6 saniye geride ikinci olurken, #33 Oreca 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

İlk seansı yakıt sızıntısı nedeniyle kaçıran #71 AF Corse Ferrari, GTE Pro’da ilk sırada yer alırken, #97 Aston Martin 0.5 saniye geride ikinci, #95 Aston Martin 0.7 saniye geride üçüncü oldu.

GTE Am’de ise #77 Porsche’nin liderliği vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 Aston Martin 0.091 saniye geride ikinci sırada yer alırken, #78 Porsche 0.147 saniye geride üçüncü oldu.