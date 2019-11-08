Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider
Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.
#6 Ginetta sürücüsü Charlie Robertson, seansın ortalarında kaydettiği 1:48.127’lik tur ile en hızlı isim olmayı başardı. Böylece Ginetta, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez zaman tablosunun en üstünde yer almayı başardı.
#8 Toyota’da Kazuki Nakajima 0.061 saniye geride ikinci olurken, başarı handikapıyla beraber yavaşlatılan Toyota’lar ilk seansa göre farkı büyük ölçüde azalttılar.
#1 Rebellion, Bruno Senna’nın turuyla 0.161 saniye geride üçüncü olurken, #7 Toyota 0.852 saniye geride dördüncü olabildi. #5 Ginetta ise 1.551 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
LMP2 sınıfında ilk seansta olduğu gibi yine #42 Cool Racing Oreca’nın liderliği vardı. Nicolas Lapierre, 1:49.754’lük turuyla #42 Oreca’ya ilk sırayı getirmeyi başardı.
#22 United Autosports Oreca 0.6 saniye geride ikinci olurken, #33 Oreca 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
İlk seansı yakıt sızıntısı nedeniyle kaçıran #71 AF Corse Ferrari, GTE Pro’da ilk sırada yer alırken, #97 Aston Martin 0.5 saniye geride ikinci, #95 Aston Martin 0.7 saniye geride üçüncü oldu.
GTE Am’de ise #77 Porsche’nin liderliği vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 Aston Martin 0.091 saniye geride ikinci sırada yer alırken, #78 Porsche 0.147 saniye geride üçüncü oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
|6
| Charlie Robertson
Mike Simpson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'48.127
|2
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'48.188
|0.061
|3
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|1'48.288
|0.161
|4
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'48.979
|0.852
|5
|5
| Jordan King
Ben Hanley
Egor Orudzhev
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'49.678
|1.551
|6
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.754
|1.627
|7
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.397
|2.270
|8
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.457
|2.330
|9
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.505
|2.378
|10
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.095
|2.968
|11
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.133
|3.006
|12
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|1'52.059
|3.932
|13
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|1'53.023
|4.896
|14
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'00.036
|11.909
|15
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'00.528
|12.401
|16
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'00.822
|12.695
|17
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'01.064
|12.937
|18
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'01.935
|13.808
|19
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'01.961
|13.834
|20
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.026
|13.899
|21
|78
| Philippe Prette
Louis Prette
Vincent Abril
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.082
|13.955
|22
|88
| Angelo Negro
Will Bamber
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.537
|14.410
|23
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.542
|14.415
|24
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.552
|14.425
|25
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'02.567
|14.440
|26
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.655
|14.528
|27
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.894
|14.767
|28
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'02.962
|14.835
|29
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.087
|14.960
|30
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.277
|15.150
|31
|57
| Ben Keating
Larry ten
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.583
|15.456
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Şanghay
|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Salih Yoluç
|Editör
|Gary Watkins
Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider
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