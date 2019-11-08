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WEC / Şanghay / Antrenman raporu

Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider

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Shanghai WEC: Ginetta, Toyota’nın önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Kas 2019 12:41

Ginetta, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Shanghai ayağındaki ikinci antrenman seansını lider tamamlarken, şampiyonada ilk kez bir seansı ilk sırada bitirdi.

#6 Ginetta sürücüsü Charlie Robertson, seansın ortalarında kaydettiği 1:48.127’lik tur ile en hızlı isim olmayı başardı. Böylece Ginetta, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk kez zaman tablosunun en üstünde yer almayı başardı.

#8 Toyota’da Kazuki Nakajima 0.061 saniye geride ikinci olurken, başarı handikapıyla beraber yavaşlatılan Toyota’lar ilk seansa göre farkı büyük ölçüde azalttılar.

#1 Rebellion, Bruno Senna’nın turuyla 0.161 saniye geride üçüncü olurken, #7 Toyota 0.852 saniye geride dördüncü olabildi. #5 Ginetta ise 1.551 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

LMP2 sınıfında ilk seansta olduğu gibi yine #42 Cool Racing Oreca’nın liderliği vardı. Nicolas Lapierre, 1:49.754’lük turuyla #42 Oreca’ya ilk sırayı getirmeyi başardı.

#22 United Autosports Oreca 0.6 saniye geride ikinci olurken, #33 Oreca 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

İlk seansı yakıt sızıntısı nedeniyle kaçıran #71 AF Corse Ferrari, GTE Pro’da ilk sırada yer alırken, #97 Aston Martin 0.5 saniye geride ikinci, #95 Aston Martin 0.7 saniye geride üçüncü oldu.

GTE Am’de ise #77 Porsche’nin liderliği vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç’un ekibi #90 Aston Martin 0.091 saniye geride ikinci sırada yer alırken, #78 Porsche 0.147 saniye geride üçüncü oldu.

Seans sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark
1 6 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Mike Simpson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'48.127  
2 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'48.188 0.061
3 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'48.288 0.161
4 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'48.979 0.852
5 5 United Kingdom Jordan King
United Kingdom Ben Hanley
Russian Federation Egor Orudzhev 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'49.678 1.551
6 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 1'49.754 1.627
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'50.397 2.270
8 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 1'50.457 2.330
9 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'50.505 2.378
10 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'51.095 2.968
11 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'51.133 3.006
12 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'52.059 3.932
13 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'53.023 4.896
14 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'00.036 11.909
15 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'00.528 12.401
16 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'00.822 12.695
17 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'01.064 12.937
18 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'01.935 13.808
19 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'01.961 13.834
20 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.026 13.899
21 78 Monaco Philippe Prette
Monaco Louis Prette
France Vincent Abril 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.082 13.955
22 88 Italy Angelo Negro
New Zealand Will Bamber
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.537 14.410
23 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.542 14.415
24 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.552 14.425
25 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'02.567 14.440
26 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.655 14.528
27 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.894 14.767
28 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'02.962 14.835
29 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.087 14.960
30 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.277 15.150
31 57 United States Ben Keating
Larry ten
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.583 15.456
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Şanghay
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Salih Yoluç
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

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