Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider
Toyota bu hafta sonu Şanghay'da yapılacak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını ilk sırada noktaladı.
Toyota, Cuma gününün aksine üçüncü antrenman seansında iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Kamui Kobayashi, #7 Toyota TS050 Hybrid ile 1:47.184 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Toyota sürücülerinin en yakın takipçisi #5 Team LNT Ginetta olurken, seansı 1:48.1932lük dereceleriyle ikinci sırada noktaladılar.
#6 Ginetta'da Mike Simspon 1:48.680 yapıp üçüncü olurken, tek Rebellion R-13'te 1:49.450 yapan Gustavo Menezes dördüncü sırada yer aldı.
Öte yandan #8 Toyota, LMP1 araçları arasında en yavaşıydı ve Brendon Hartley seansı 3.293 saniye geride onuncu bitirdi.
Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, LMP2'de Racing Team Nederland Oreca 07 ile 1:49.637 yaparak en hızlı isim olurken, Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stevens'ın sadece 0.1 saniye önünde yer aldı.
Antonio da Costa #38 JOTA Sport Oreca ile LMP2 sürücüleri arasında seansı üçüncü sırada noktaladı.
GTE Pro'da #92 Porsche'nin üstünlüğü vardı ve seansı rahat şekilde ilk sırada tamamladılar.
GTE Am'de ise #56 Porsche en hızlı isim olurken, Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıfını dördüncü sırada bitirdi.
Seans sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|28
|1'47.184
|2
|5
| Jordan King
Ben Hanley
Egor Orudzhev
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|27
|1'48.193
|1.009
|3
|6
| Charlie Robertson
Mike Simpson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|24
|1'48.680
|1.496
|4
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|23
|1'49.450
|2.266
|5
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|26
|1'49.637
|2.453
|6
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|27
|1'49.748
|2.564
|7
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|25
|1'49.879
|2.695
|8
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|23
|1'49.890
|2.706
|9
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|21
|1'50.465
|3.281
|10
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|25
|1'50.477
|3.293
|11
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|24
|1'51.058
|3.874
|12
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|24
|1'51.256
|4.072
|13
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|26
|1'52.683
|5.499
|14
|92
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|20
|1'58.786
|11.602
|15
|51
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|24
|1'59.611
|12.427
|16
|95
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|22
|1'59.764
|12.580
|17
|97
| Alex Lynn
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|20
|1'59.832
|12.648
|18
|91
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|21
|1'59.883
|12.699
|19
|71
| Davide Rigon
Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|26
|1'59.952
|12.768
|20
|56
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|23
|2'00.109
|12.925
|21
|98
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|22
|2'00.579
|13.395
|22
|88
| Angelo Negro
Will Bamber
Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|23
|2'00.606
|13.422
|23
|90
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|22
|2'00.610
|13.426
|24
|86
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|25
|2'00.772
|13.588
|25
|83
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|24
|2'01.093
|13.909
|26
|78
| Philippe Prette
Louis Prette
Vincent Abril
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|25
|2'01.126
|13.942
|27
|57
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|25
|2'01.222
|14.038
|28
|62
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|24
|2'01.346
|14.162
|29
|54
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|24
|2'01.449
|14.265
|30
|77
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|25
|2'01.506
|14.322
|31
|70
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|26
|2'02.049
|14.865
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Şanghay
|Pilotlar
|Kamui Kobayashi
|Takımlar
|Toyota Gazoo Racing WEC
|Editör
|Jamie Klein
Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider
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