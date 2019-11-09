Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider

Toyota, Cuma gününün aksine üçüncü antrenman seansında iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Kamui Kobayashi, #7 Toyota TS050 Hybrid ile 1:47.184 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Toyota sürücülerinin en yakın takipçisi #5 Team LNT Ginetta olurken, seansı 1:48.1932lük dereceleriyle ikinci sırada noktaladılar.

#6 Ginetta'da Mike Simspon 1:48.680 yapıp üçüncü olurken, tek Rebellion R-13'te 1:49.450 yapan Gustavo Menezes dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan #8 Toyota, LMP1 araçları arasında en yavaşıydı ve Brendon Hartley seansı 3.293 saniye geride onuncu bitirdi.

Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, LMP2'de Racing Team Nederland Oreca 07 ile 1:49.637 yaparak en hızlı isim olurken, Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stevens'ın sadece 0.1 saniye önünde yer aldı.

Antonio da Costa #38 JOTA Sport Oreca ile LMP2 sürücüleri arasında seansı üçüncü sırada noktaladı.

GTE Pro'da #92 Porsche'nin üstünlüğü vardı ve seansı rahat şekilde ilk sırada tamamladılar.

GTE Am'de ise #56 Porsche en hızlı isim olurken, Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıfını dördüncü sırada bitirdi.

Seans sonuçları: