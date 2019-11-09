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WEC / Şanghay / Antrenman raporu

Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider

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Şanghay WEC 3. antrenmanda: Toyota lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Kas 2019 05:49

Toyota bu hafta sonu Şanghay'da yapılacak FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışı öncesinde son antrenman seansını ilk sırada noktaladı.

Toyota, Cuma gününün aksine üçüncü antrenman seansında iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Kamui Kobayashi, #7 Toyota TS050 Hybrid ile 1:47.184 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Toyota sürücülerinin en yakın takipçisi #5 Team LNT Ginetta olurken, seansı 1:48.1932lük dereceleriyle ikinci sırada noktaladılar.

#6 Ginetta'da Mike Simspon 1:48.680 yapıp üçüncü olurken, tek Rebellion R-13'te 1:49.450 yapan Gustavo Menezes dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan #8 Toyota, LMP1 araçları arasında en yavaşıydı ve Brendon Hartley seansı 3.293 saniye geride onuncu bitirdi.

Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, LMP2'de Racing Team Nederland Oreca 07 ile 1:49.637 yaparak en hızlı isim olurken, Jackie Chan DC Racing sürücüsü Will Stevens'ın sadece 0.1 saniye önünde yer aldı.

Antonio da Costa #38 JOTA Sport Oreca ile LMP2 sürücüleri arasında seansı üçüncü sırada noktaladı.

GTE Pro'da #92 Porsche'nin üstünlüğü vardı ve seansı rahat şekilde ilk sırada tamamladılar.

GTE Am'de ise #56 Porsche en hızlı isim olurken, Salih Yoluç ve ekibi, kendi sınıfını dördüncü sırada bitirdi.

Seans sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur Zaman Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 28 1'47.184  
2 5 United Kingdom Jordan King
United Kingdom Ben Hanley
Russian Federation Egor Orudzhev 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 27 1'48.193 1.009
3 6 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Mike Simpson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 24 1'48.680 1.496
4 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 23 1'49.450 2.266
5 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 26 1'49.637 2.453
6 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 27 1'49.748 2.564
7 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 25 1'49.879 2.695
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 23 1'49.890 2.706
9 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 21 1'50.465 3.281
10 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 25 1'50.477 3.293
11 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 24 1'51.058 3.874
12 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 24 1'51.256 4.072
13 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 26 1'52.683 5.499
14 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 20 1'58.786 11.602
15 51 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 24 1'59.611 12.427
16 95 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 22 1'59.764 12.580
17 97 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 20 1'59.832 12.648
18 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 21 1'59.883 12.699
19 71 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 26 1'59.952 12.768
20 56 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 23 2'00.109 12.925
21 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 22 2'00.579 13.395
22 88 Italy Angelo Negro
New Zealand Will Bamber
Austria Thomas Preining 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 23 2'00.606 13.422
23 90 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 22 2'00.610 13.426
24 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 25 2'00.772 13.588
25 83 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 24 2'01.093 13.909
26 78 Monaco Philippe Prette
Monaco Louis Prette
France Vincent Abril 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 25 2'01.126 13.942
27 57 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 25 2'01.222 14.038
28 62 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 24 2'01.346 14.162
29 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 24 2'01.449 14.265
30 77 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 25 2'01.506 14.322
31 70 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 26 2'02.049 14.865
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Şanghay
Pilotlar Kamui Kobayashi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Jamie Klein

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