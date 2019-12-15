Senna: "Ginetta, bunun 8 saatlik bir yarış olduğunu unuttu"

Bruno Senna’nın kontrolünde yarışan tek Rebellion R-13, Charlie Robertson’un #5 Ginetta’sının kontrolünü kaybetmesiyle, yarışın ilk turunda spin atmış ve geriye düşmüştü.

Rebellion daha sonra üçüncülüğe kadar çıkmayı başardı, ancak pole pozisyonundan başladıkları yarışta üçüncü oldukları için hayal kırıklığı yaşıyorlardı.

Senna, kazadan ötürü Ginetta'yı eleştirdi ve ilk turda böyle bir hamleye hiç gerek olmadığını dile getirdi.

“Ginetta'nın, bunun sekiz saatlik bir yarış olduğu hakkındaki notu okumadığını düşünüyorum. İkinci virajda oldukça agresif şekilde zorladılar."

"Ben gayet iyiydim, onu pistin dışına itmedim ya da hiçbir şey yapmadım, sadece herkesin iyi bir yarış yapmasını istedim. O bunu anlamadı ve bana vurdu. Geriye düştük, savaştım ve buna rağmen Toyota ile aramızda çok büyük bir fark oluştu."

“Bu üzüntü vericiydi çünkü araca zarar verdik. Yarış istediğimiz gibi gitmedi."

“Toyota'nın hızı çok güçlü, bu yüzden özel bir şey yapmak zorundaydık. Farkın kapanmasını beklemiyorduk. Ama aynı savaş ruhuyla devam ettik."

Rebellion'ın hasarı sorulduğunda Senna, “Süspansiyonla ilgili bir şeyler oldu. Antrenmanlarda zaten süspansiyon ile ilgili bazı sorunlar yaşadık. Bu yüzden buradaki virajlar bizim için mükemmel değil." yanıtını verdi.