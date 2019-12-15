Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Bahreyn / Son dakika

Senna: "Ginetta, bunun 8 saatlik bir yarış olduğunu unuttu"

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ara 2019 12:53

Rebellion Racing pilotu Bruno Senna, Ginetta'nın FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn yarışının sekiz saat süreceğini unuttuğunu düşünüyor.

Bruno Senna’nın kontrolünde yarışan tek Rebellion R-13, Charlie Robertson’un #5 Ginetta’sının kontrolünü kaybetmesiyle, yarışın ilk turunda spin atmış ve geriye düşmüştü.

Rebellion daha sonra üçüncülüğe kadar çıkmayı başardı, ancak pole pozisyonundan başladıkları yarışta üçüncü oldukları için hayal kırıklığı yaşıyorlardı.

Senna, kazadan ötürü Ginetta'yı eleştirdi ve ilk turda böyle bir hamleye hiç gerek olmadığını dile getirdi.

“Ginetta'nın, bunun sekiz saatlik bir yarış olduğu hakkındaki notu okumadığını düşünüyorum. İkinci virajda oldukça agresif şekilde zorladılar."

"Ben gayet iyiydim, onu pistin dışına itmedim ya da hiçbir şey yapmadım, sadece herkesin iyi bir yarış yapmasını istedim. O bunu anlamadı ve bana vurdu. Geriye düştük, savaştım ve buna rağmen Toyota ile aramızda çok büyük bir fark oluştu."

“Bu üzüntü vericiydi çünkü araca zarar verdik. Yarış istediğimiz gibi gitmedi."

“Toyota'nın hızı çok güçlü, bu yüzden özel bir şey yapmak zorundaydık. Farkın kapanmasını beklemiyorduk. Ama aynı savaş ruhuyla devam ettik."

Rebellion'ın hasarı sorulduğunda Senna, “Süspansiyonla ilgili bir şeyler oldu. Antrenmanlarda zaten süspansiyon ile ilgili bazı sorunlar yaşadık. Bu yüzden buradaki virajlar bizim için mükemmel değil." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir

Önceki haber

Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Pilotlar Bruno Senna
Takımlar Rebellion Racing
Editör Jamie Klein

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso'yu reddeden Binotto: "Hamilton'ın ilgisi gurur verici ama geleceğimiz Leclerc'le bağlantılı"

3s
2
Formula 1

Vettel için "McLaren ile görüştü" iddiası!

3
Formula 1

Ferrari, Şubat ayında neden iki araç test edecek?

4
Formula 1

"Liberty Hamilton'ı Ferrari, Alonso'yu Mercedes'te istiyor"

5
Formula 1

Camilleri: "Bizi hile yapmakla suçlayan Verstappen, Ferrari'ye gelemez!"

Son Videolar

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC
1s

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti 02:33
WEC

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

Son Haberler

Senna: "Ginetta, bunun 8 saatlik bir yarış olduğunu unuttu"
WEC

Senna: "Ginetta, bunun 8 saatlik bir yarış olduğunu unuttu"

Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir
WEC

Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir

Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti
WEC

Bahreyn WEC: Ginetta ve Rebellion kaza yaptı, Toyota domine etti

Bahreyn WEC: Toyotalar 1-2 gidiyor, Rebellion sorun yaşadı
WEC

Bahreyn WEC: Toyotalar 1-2 gidiyor, Rebellion sorun yaşadı

McLaren, hiper araç üretmeyecek
WEC

McLaren, hiper araç üretmeyecek

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
21 Şub
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.