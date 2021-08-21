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WEC / Monza Haberler

Sebastian Montoya, DragonSpeed'le Bahreyn'de çaylak testine katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü ve Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montaua, Kasım ayında Bahreyn'de yapılacak olan WEC çaylak testinde DragonSpeed'le ilk kez LMP2 aracı kullanacak.

Sebastian Montoya, DragonSpeed'le Bahreyn'de çaylak testine katılacak

Babası, bu hafta sonu yapılacak olan Le Mans 24 Saat yarışı da dahil olmak üzere 2021 yılında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda DragonSpeed'le yarışan Montoya, bu yıl Bahreyn'deki sezon finalinden sonra 7 Kasım tarihinde yapılacak olan geleneksel sezon sonu testinde Amerikan takımın Oreca-Gibson LMP2 aracının başına geçecek.

Bu sürpriz teklif, bu hafta sonu babasının takımla gelişimini Fransa'da takip eden Montoya'ya Le Mans'ta geldi.

DragonSpeed'in sahibi Elton Julian, cuma öğleden sonra Montoya'ya reddedemeyeceği bir teklifte bulundu ve Montoya ise minnettar şekilde teklifi kabul etti.

Nisan ayında 16 yaşına giren Montoya hakkında konuşan Julian şu ifadeleri kullandı: ''Seni buraya getirme sebebimiz şu ki, 7 Kasım'da Bahreyn'de yapılacak çaylak testine seni davet etmek istiyoruz.''

''Bunun tek nedeni pist üzerindeki performansların değil, ki bu performanslar harika, sezon boyunca gelişimin de öyle ancak her şeyden çok seninle tanışmak ve seni görmek istiyoruz.''

Julian, Montoya'nın LMP2 aracında ilk turlarını atma fırsatını ''hak ettiğini'' de ekledi ve genç sürücüye bu günün keyfini çıkarmasını söyledi.

Genç Montoya, takımdaki birçok kişiyi zaten, WEC'de ve Avrupa Le Mans Seri'sinde yarışan takımda Ben Hanley ve Henrik Hedman'ın yanında beşinci yarışına çıkacak babası aracılığıyla tanıyordu.

Montoya, karting'de ümit verici bir kariyerden sonra 2020 yılında Formula 4'e yükselmesinin ardından, İtalyan Formula 4 şampiyonası ve aynı şampiyonanın Almanya versiyonunda İtalyan takım Prema Powerteam'le birlikte yarıştı.

Montoya 2021'de de tüm sezonunu geçirmek için serilere geri döndü, şu ana kadar iki şampiyonada toplam sekiz podyum aldı ve ilk pole pozisyonunu Vallelunga'da kazandı. Montoya şu anda İtalyan F4 şampiyonasında üçüncü ve ADAC F4'te ise ikinci sırada yer alıyor.

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