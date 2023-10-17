Schumacher, Alpine ile Jerez'de test yapabilir
Mick Schumacher, Alpine'in kendisine hiper aracını test etme fırsatı vermesiyle Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na bir adım daha yaklaşabilir.
2022 sonunda Formula 1'den ayrılmak zorunda kalan Mick Schumacher, bu yıl Mercedes'in yedek pilotluğunu yaptı ve son aylarda 2024'te F1'e dönmek için çalışmalarını sürdürüyordu.
Fakat bu görüşmelerden sonuç çıkmadı ve Alman pilot bir yılı daha yarışsız geçirmek istemediği için diğer seçeneklerine bakıyor.
Söylentiler Alpine'in kendisiyle ilgilendiği yönündeydi, ki sonrasında iki taraf tarafından da doğrulandı.
Alpine, Mick'i Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ekibine katmak istiyor ve arka planda devam eden görüşmeler var.
Söylentiler artık son aşamaya gelindiği ve Mick'in bugün Alpine ile Jerez'de bir test yapacağı yönünde. İddiaya göre Mick, bu testte yeni Alpine A424 hiper aracıyla sürüş yapacak.
Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama olmasa da, iddialar gerçek gibi görünüyor.
Eğer Mick ve Alpine, testten memnun ayrılırsa muhtemelen 2024 için anlaşma imzalayacaklar. Mick'in Alpine WEC programıyla, Mercedes F1 yedek pilotluk görevini birleştirmesi bekleniyor.
Alpine, 2023 sezonunda iki araçla yarışacak fakat Mick'in hangi araçta yer alacağı henüz bilinmiyor.
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel de Alpine'in olası adaylarından birisi olarak lanse ediliyor.
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