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WEC / Şanghay / Sıralama turları raporu

Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Kas 2019 08:43

Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turları oldukça heyecan verici geçerken, Rebellion R-13'ün direksiyonuna Gustavo Menezes'le Bruno Senna ikilisi geçti.

İkili, 1:45.892'lik bir ortalama yakaladılar ve iki Team LNT Genetta aracının önünde pole pozisyonunu kazandılar.

Bu, Toyota'nın 2017'den sonra ilk kez pole pozisyonu alamadığı anlamına geliyor.

Son olarak 2017 Bahreyn 6 Saat yarışında Porsche, LMP1 sınıfında pole pozisyonunu kazanmıştı.

#6 Ginetta'da Charlie Robertson ve Mike Simpson ikilisi direksiyona geçtiler ve toplamda 1:47.092'lik bir ortalama ile sıralama turlarını ikinci sırada noktaladılar.

#5 Ginetta, sadece 0.016 saniye geride üçüncü olurken, Toyota sürücüleri sürpriz şekilde sıralama turlarında geride kaldılar.

#7 Toyota TS050 Hybrid'de direksiyona geçen Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 1:47.235 yaptı ve dördüncü sırada yer aldılar.

Diğer tarafta #8 Toyota'da Sebastien Buemi ve Brendon Hartley 1:48.180'lik ortalama ile beşinci sırada yer alabildiler.

Cool Racing Oreca'da Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, 1:48.649'luk ortalama ile #37 Jackie Chan DC Racing Oreca'nın önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Pro'da pole pozisyonu #92 Porsche'nin oldu.

GTE Am'de pole pozisyonu #56 Porsche'nin olurken, #98 Aston Martin ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi klasmanı dördüncü sırada tamamladı.

LMP1 ve LMP2 sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur 1. Zaman 2. Zaman Ortalama Süre Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 2 1'46.006 1'45.778 1'45.892  
2 6 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Mike Simpson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 2 1'46.757 1'47.427 1'47.092 1.200
3 5 United Kingdom Jordan King
United Kingdom Ben Hanley
Russian Federation Egor Orudzhev 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 2 1'47.368 1'46.850 1'47.109 1.217
4 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2 1'46.513 1'47.958 1'47.235 1.343
5 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 2 1'47.043 1'49.318 1'48.180 2.288
6 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 2 1'48.089 1'49.210 1'48.649 2.757
7 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 2 1'48.326 1'49.224 1'48.775 2.883
8 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 2 1'48.793 1'49.151 1'48.972 3.080
9 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 2 1'48.336 1'50.155 1'49.245 3.353
10 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 2 1'48.746 1'50.732 1'49.739 3.847
11 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 2 1'50.523 1'50.470 1'50.496 4.604
12 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 2 1'49.586 1'52.296 1'50.941 5.049
13 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1 1'48.431   1'48.431 2.539
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GTE Pro ve GTE Am sonucu:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Tur 1. Zaman 2. Zaman Ortalama Süre Fark
1 92 Denmark Michael Christensen France Kevin Estre Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2 2'00.134 1'59.024 1'59.579  
2 95 Denmark Marco Sorensen Denmark Nicki Thiim Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2 1'59.708 1'59.486 1'59.597 0.018
3 97 United Kingdom Alex Lynn Belgium Maxime Martin Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2 1'59.787 1'59.427 1'59.607 0.028
4 51 United Kingdom James Calado Italy Alessandro PierGuidi Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2 1'59.816 1'59.558 1'59.687 0.108
5 71 Italy Davide Rigon Spain Miguel Molina Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2 1'59.880 2'00.255 2'00.067 0.488
6 91 Italy Gianmaria Bruni Austria Richard Lietz Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2 2'00.082 2'00.367 2'00.224 0.645
7 56 Norway Egidio Perfetti Denmark David Heinemeier Hansson Italy Matteo Cairoli Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'00.031 2'01.617 2'00.824 1.245
8 98 Canada Paul DallaLana United Kingdom Darren Turner United Kingdom Ross Gunn Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2 2'00.723 2'02.333 2'01.528 1.949
9 77 Germany Christian Ried Italy Riccardo Pera Australia Matt Campbell Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'02.511 2'00.800 2'01.655 2.076
10 90 Turkey Salih Yoluç Ireland Charlie Eastwood United Kingdom Jonathan Adam Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2 2'03.752 2'00.632 2'02.192 2.613
11 57 United States Ben Keating Netherlands Larry ten Voorde Netherlands Jeroen Bleekemolen Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'01.934 2'02.522 2'02.228 2.649
12 54 Switzerland Thomas Flohr Italy Francesco Castellacci Italy Giancarlo Fisichella Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2 2'00.975 2'03.833 2'02.404 2.825
13 70 Japan Motoaki Ishikawa Monaco Olivier Beretta Japan Kei Cozzolino Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2 2'00.966 2'04.238 2'02.602 3.023
14 88 Italy Angelo Negro New Zealand Will Bamber Austria Thomas Preining Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'00.952 2'04.477 2'02.714 3.135
15 86 United Kingdom Michael Wainwright United Kingdom Andrew Watson United Kingdom Ben Barker Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'01.146 2'04.810 2'02.978 3.399
16 83 France François Perrodo France Emmanuel Collard Denmark Nicklas Nielsen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2 2'01.025 2'04.978 2'03.001 3.422
17 78 Monaco Philippe Prette Monaco Louis Prette France Vincent Abril Porsche 911 RSR LMGTE AM 2 2'01.252 2'04.920 2'03.086 3.507
18 62 United Kingdom Bonamy Grimes United Kingdom Johnny Mowlem United Kingdom Charles Hollings Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2 2'02.744 2'03.735 2'03.239 3.660
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Şanghay
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Bruno Senna , Gustavo Menezes , Salih Yoluç
Takımlar Rebellion Racing

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

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FP1 Başlangıç:
20 gün

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