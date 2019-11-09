Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!

Bugün gerçekleştirilen sıralama turları oldukça heyecan verici geçerken, Rebellion R-13'ün direksiyonuna Gustavo Menezes'le Bruno Senna ikilisi geçti.

İkili, 1:45.892'lik bir ortalama yakaladılar ve iki Team LNT Genetta aracının önünde pole pozisyonunu kazandılar.

Bu, Toyota'nın 2017'den sonra ilk kez pole pozisyonu alamadığı anlamına geliyor.

Son olarak 2017 Bahreyn 6 Saat yarışında Porsche, LMP1 sınıfında pole pozisyonunu kazanmıştı.

#6 Ginetta'da Charlie Robertson ve Mike Simpson ikilisi direksiyona geçtiler ve toplamda 1:47.092'lik bir ortalama ile sıralama turlarını ikinci sırada noktaladılar.

#5 Ginetta, sadece 0.016 saniye geride üçüncü olurken, Toyota sürücüleri sürpriz şekilde sıralama turlarında geride kaldılar.

#7 Toyota TS050 Hybrid'de direksiyona geçen Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 1:47.235 yaptı ve dördüncü sırada yer aldılar.

Diğer tarafta #8 Toyota'da Sebastien Buemi ve Brendon Hartley 1:48.180'lik ortalama ile beşinci sırada yer alabildiler.

Cool Racing Oreca'da Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, 1:48.649'luk ortalama ile #37 Jackie Chan DC Racing Oreca'nın önünde ilk sırada yer aldı.

GTE Pro'da pole pozisyonu #92 Porsche'nin oldu.

GTE Am'de pole pozisyonu #56 Porsche'nin olurken, #98 Aston Martin ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi klasmanı dördüncü sırada tamamladı.

LMP1 ve LMP2 sonucu:

GTE Pro ve GTE Am sonucu: