Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!
Rebellion Racing, Şanghay'da gerçekleştirilen sıralama turlarında LMP1 sınıfındaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Bugün gerçekleştirilen sıralama turları oldukça heyecan verici geçerken, Rebellion R-13'ün direksiyonuna Gustavo Menezes'le Bruno Senna ikilisi geçti.
İkili, 1:45.892'lik bir ortalama yakaladılar ve iki Team LNT Genetta aracının önünde pole pozisyonunu kazandılar.
Bu, Toyota'nın 2017'den sonra ilk kez pole pozisyonu alamadığı anlamına geliyor.
Son olarak 2017 Bahreyn 6 Saat yarışında Porsche, LMP1 sınıfında pole pozisyonunu kazanmıştı.
#6 Ginetta'da Charlie Robertson ve Mike Simpson ikilisi direksiyona geçtiler ve toplamda 1:47.092'lik bir ortalama ile sıralama turlarını ikinci sırada noktaladılar.
#5 Ginetta, sadece 0.016 saniye geride üçüncü olurken, Toyota sürücüleri sürpriz şekilde sıralama turlarında geride kaldılar.
#7 Toyota TS050 Hybrid'de direksiyona geçen Mike Conway ve Kamui Kobayashi ikilisi 1:47.235 yaptı ve dördüncü sırada yer aldılar.
Diğer tarafta #8 Toyota'da Sebastien Buemi ve Brendon Hartley 1:48.180'lik ortalama ile beşinci sırada yer alabildiler.
Cool Racing Oreca'da Nicolas Lapierre ve Antonin Borga ikilisi, 1:48.649'luk ortalama ile #37 Jackie Chan DC Racing Oreca'nın önünde ilk sırada yer aldı.
GTE Pro'da pole pozisyonu #92 Porsche'nin oldu.
GTE Am'de pole pozisyonu #56 Porsche'nin olurken, #98 Aston Martin ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz Salih Yoluç ve ekibi klasmanı dördüncü sırada tamamladı.
LMP1 ve LMP2 sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|1. Zaman
|2. Zaman
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|2
|1'46.006
|1'45.778
|1'45.892
|2
|6
| Charlie Robertson
Mike Simpson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|2
|1'46.757
|1'47.427
|1'47.092
|1.200
|3
|5
| Jordan King
Ben Hanley
Egor Orudzhev
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|2
|1'47.368
|1'46.850
|1'47.109
|1.217
|4
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2
|1'46.513
|1'47.958
|1'47.235
|1.343
|5
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|2
|1'47.043
|1'49.318
|1'48.180
|2.288
|6
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|2
|1'48.089
|1'49.210
|1'48.649
|2.757
|7
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|2
|1'48.326
|1'49.224
|1'48.775
|2.883
|8
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|2
|1'48.793
|1'49.151
|1'48.972
|3.080
|9
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|2
|1'48.336
|1'50.155
|1'49.245
|3.353
|10
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|2
|1'48.746
|1'50.732
|1'49.739
|3.847
|11
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|2
|1'50.523
|1'50.470
|1'50.496
|4.604
|12
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|2
|1'49.586
|1'52.296
|1'50.941
|5.049
|13
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1
|1'48.431
|1'48.431
|2.539
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GTE Pro ve GTE Am sonucu:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|1. Zaman
|2. Zaman
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|92
|Michael Christensen Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2
|2'00.134
|1'59.024
|1'59.579
|2
|95
|Marco Sorensen Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2
|1'59.708
|1'59.486
|1'59.597
|0.018
|3
|97
|Alex Lynn Maxime Martin
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2
|1'59.787
|1'59.427
|1'59.607
|0.028
|4
|51
|James Calado Alessandro PierGuidi
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2
|1'59.816
|1'59.558
|1'59.687
|0.108
|5
|71
|Davide Rigon Miguel Molina
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2
|1'59.880
|2'00.255
|2'00.067
|0.488
|6
|91
|Gianmaria Bruni Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2
|2'00.082
|2'00.367
|2'00.224
|0.645
|7
|56
|Egidio Perfetti David Heinemeier Hansson Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'00.031
|2'01.617
|2'00.824
|1.245
|8
|98
|Paul DallaLana Darren Turner Ross Gunn
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2
|2'00.723
|2'02.333
|2'01.528
|1.949
|9
|77
|Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'02.511
|2'00.800
|2'01.655
|2.076
|10
|90
|Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2
|2'03.752
|2'00.632
|2'02.192
|2.613
|11
|57
|Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'01.934
|2'02.522
|2'02.228
|2.649
|12
|54
|Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
|2'00.975
|2'03.833
|2'02.404
|2.825
|13
|70
|Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
|2'00.966
|2'04.238
|2'02.602
|3.023
|14
|88
|Angelo Negro Will Bamber Thomas Preining
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'00.952
|2'04.477
|2'02.714
|3.135
|15
|86
|Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'01.146
|2'04.810
|2'02.978
|3.399
|16
|83
|François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
|2'01.025
|2'04.978
|2'03.001
|3.422
|17
|78
|Philippe Prette Louis Prette Vincent Abril
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2
|2'01.252
|2'04.920
|2'03.086
|3.507
|18
|62
|Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
|2'02.744
|2'03.735
|2'03.239
|3.660
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WEC , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Şanghay
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Bruno Senna , Gustavo Menezes , Salih Yoluç
|Takımlar
|Rebellion Racing
Şanghay WEC: Rebellion ilk kez pole pozisyonunu aldı!
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