Rossi, WEC ve GT World Challenge planlarının devam ettiğini açıkladı

Yedi kez MotoGP şampiyonu, 2021 sonunda iki tekerlekten emekli olduktan sonra otomobillerde tam zamanlı olarak yarışacağı dördüncü yılında iki seride WRT BMW M4 GT3 ile yarışmaya devam etme planından bahsetti.

Rossi bu konuda, "GT3 otomobiliyle yarışmayı seviyorum ve benim için bu iki şampiyona dünyanın en iyi iki şampiyonası."

"Bu ikisini yaptığınızda iyi oluyorsunuz. Bence sekiz [WEC'te] ve beş [GTWCE'de] yarış gerçekten iyi bir sayı." dedi.

BMW'nin fabrika sürücüleri kadrosunda yer alan Rossi, gelecek yıl Brands Hatch ve Misano'da 2024 GTWCE'nin Sprint Cup segmentinde tekrar yer almasının olası olmadığını belirtti.

Bu dönem Rossi'nin BMW ve WRT ile 16 yarışa katılması planlanıyor; bu da VR46 takımıyla çalıştığı birkaç MotoGP yarışıyla birleştiğinde, motosikletle yarıştığı zamanlara benzer bir program anlamına geliyor.

"Daha az yarışmaya çalışıyorum, daha fazla değil."

Şubat ayındaki Bathurst 12 Saat Rossi'nin 2024 programının bir parçasıydı, ancak Avustralya klasiğinde podyuma çıkma hedeflerinden biri olmasına rağmen gelecek yıl Intercontinental GT Challenge etkinliğine katılma ihtimalinin düşük olduğunu ima etti.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Fotoğraf: BMW Motorsport

Gelecek yıl şubat ayının ortasında 46. yaş günü için planladığı kutlamalarla çakışması, Rossi'nin katılım durumunu etkileyebilir.

Rossi, MotoGP kariyeri boyunca #46 numarayı kullanması nedeniyle bunun önemli bir kutlama olacağını belirtti.

Rossi ayrıca 2015'te MotoGP'de galip geldiği Silverstone pistinde dört tekerlek üzerinde yarışmak istediğini açıkladı.

"Bir keresinde Silverstone'da yarışmak isterim; Silverstone'u seviyorum, bu yüzden belki British GT'de yer alırım."

"Ayrıca Oulton Park da olabilir. [bir başka British GT mekânı]"