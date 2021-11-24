Rosenqvist ve O'Ward, Gulf 12 Saat'te Zak Brown'ın takım arkadaşı olacak

Rosenqvist ve O'Ward, 8 Ocak'ta Yas Marina'da düzenlenecek olan iki altı saatlik GT yarışında, Brown ve takım sahibi Richard Dean ile birlikte British United Autosports takımı için yarışacaklar, Dörtlü, McLaren 570S GT4 aracını sürecek.

United, 2019'dan bu yana ilk kez Orta Doğu'daki dayanıklılık yarışına katılırken, Brown da pistlere dönmüş olacak.

McLaren patronu normalde Haziran ayındaki Zandvoort GT4 Avrupa Serisi yarışına katılacaktı fakat McLaren hissedarı Mansour Ojjeh hayatını kaybedince, bu ihtimal gerçeğe dönüşmedi.

2009'da Dean ile United takımını kuran Brown, "Sadece Richard ile değil, Pato ve Felix ile yarışacağım için de heyecanlıyım. İkisi de IndyCar serisinde Arrow McLaren SP için harika bir performans sergilediler ve onlarla birlikte çalışmak harika."

"GT'deki yarış tavsiyelerimi sunmak için sabırsızlanıyorum!" dedi.

İsveçli Rosenqvist, önemli bir GT deneyimine sahip. 2016'da Auto Sport Promotion Mercedes takımıyla Blancpain GT Serisi'nde bir tam sezon geçirdi ve ayrıca Team LeMans Lexus ekibiyle Japonya Super GT'de yarıştı.

O'Ward ise büyük bir spor otomobil deneyimine sahip olmasına rağmen GT'deki ilk yarışına katılacak.

Zak Brown, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images