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WEC / Sebring / Röportaj

Röportaj: WEC CEO'su Gerard Neveu ile Sebring yarışı ertelemesi hakkında

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Röportaj: WEC CEO'su Gerard Neveu ile Sebring yarışı ertelemesi hakkında
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
12 Mar 2020 17:10

Çarşamba gecesi FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası organizatörü tarafından Sebring'deki yarışını iptal etme kararı sonrasında, kararla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek için Florida'daki CEO'su Gerard Neveu ile konuştuk.

Yarışı iptal kararını ne zaman verdiniz?

“Bildiğiniz gibi durumu yakından izliyorduk, ancak Başkan Trump Avrupa'dan uçuş yasağını duyurduğunda [09:00 EST, 11 Mart 2020], hemen iptal etmekten başka seçeneğimiz olmadığını biliyorduk. Padokumuzun pek çok üyesi Schengen bölgesinden geliyor ve yarışı onlarsız yapmak imkansız. Çok hızlı bir şekilde hareket ettik, çünkü WEC içindeki herkes Florida'ya gelmek için uçaklara binmek üzereydiler. İnsanlara planları iptal etme veya değiştirme konusunda uyarı vermek için Avrupa'daki haberleri mümkün olduğunca erken yayınladık. ”

Daha erken karar verebilir miydiniz?

“IMSA ve Sebring Raceway ile birlikte çalışarak ve 11 Mart'a kadar her gün Dünya Sağlık Örgütü ile ABD federal ve eyalet sağlık yetkililerinin tavsiyelerini dikkate alarak, bu kararı almak gerekli değildi. Yarışı yapacaktık. Elbette, özellikle İtalya'daki durumla ilgili endişeler vardı, ancak dün saat 17.00'ye kadar yarışmak hâlâ mümkündü.”

Yarış daha sonraki bir tarihte yapılacak mı?

“Sezonumuz iki takvim yılı boyunca sürdüğünde, bu seçenek bizim için IMSA'ya göre daha zor. Şu anda bu konuda daha fazla şey söylemek zor. Bu noktada muhtemelen söylemeye gerek yok, ama hepimiz hayal kırıklığına uğradık. SuperSebring, ABD'de görünürlük ve sonuçlar söz konusu olduğunda, sadece spor otomobil yarışları için çok önemli bir olay değildi, ayrıca kişisel düzeyde neredeyse herkes için favori bir yarıştı. Tamamen görülmemiş ve öngörülemeyen, her geçen gün değişen çok zor bir durumla karşı karşıyayız. ”

Piste ulaşan ekipmanlara ne olacak?

“WEC lojistik ve spor ekibimiz kurulum için zaten Florida'da bulunuyordu. Lojistik ortağımız DHL Global Forwarding ile birlikte, yükün güvenli bir şekilde paketlenmesini ve Avrupa'ya geri gönderilmesini sağlayacağız. Bu çok büyük bir iş, ama bunun üzerinde çalışan mükemmel bir ekibimiz var. Bu fırsatı, tüm organizasyon ekibine ve sorunları çözmek için gece gündüz çalışan çok zor durumda bulunan farklı tedarikçilere büyük bir teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Tüm WEC yarışmacılarına, IMSA ortaklarımıza da bu eşsiz ve zorlu koşullarda tam destek verdikleri için çok içten teşekkürler. ”

Bu ertelemenin WEC'e etkisi ne olacak?

“Buna cevap vermeden önce ilk ve en büyük endişemiz, nerede olurlarsa olsunlar, virüsten etkilenen insanlar üzerinde olacak. İlk olarak, koronavirüs pandemisinin üstesinden gelmek için birbirimize bakmalı ve birbirimizi desteklemeliyiz. Diğer yarış şampiyonaları, şirketler ve organizasyonlar gibi bunun geleceğe yönelik ticari, sportif ve insani etkilerinin de dikkate değer olduğunu söyleyerek, şampiyonamızı uyarlamak, rafine etmek, yenilemek veya canlandırmak için daha çok çalışmak zorundayız. Kolay olacağını söylemiyoruz, ama yapmamız gereken bu. Kısa vadede, hatırlamamız gereken şey, kesin bir durumun ortasında olduğumuzdur - kesin bir sonu olmayan bir durum olsa bile. Sakin olmalıyız, en yakınlarımızla ilgilenmeliyiz ve her günün zorluklarını geldikçe ele almalıyız. ”

Diğer yarışlar da iptal edilecek mi?

“Bunun hızla değişen bir durum olduğunun ve hiçbirimizin daha önce karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıya olduğunun çok farkındayız. Dürüst olmak gerekirse, şu anda bu soruya cevap veremiyoruz çünkü bu sadece bizim kararımız değil. Hepinizi en kısa zamanda bilgilendireceğiz. Elbette mevcut COVID-19 izleme grubumuzu koruyacağız ve padokumuzu gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. ”

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7 gün

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