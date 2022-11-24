Richard Mille Racing, üç sezonun ardından kepenk indiriyor

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Çarşamba günü bir açıklamada bulunan Richard Mille, markanın 'başlangıçtaki hedeflerine sadık kalarak gelişeceğini' belirtirken, diğer serilerde yarışıp yarışmayacakları hakkında bilgi vermedi.

Takım, FIA dayanıklılık komisyonu başkanı Richard Mille tarafından 2020 yılında uluslararası motor sporlarında kadın yetenekleri teşvik etmek amacıyla kuruldu. İlk olarak Tatiana Calderon, Sophia Floersch ve Beitske Visser üçlüsüyle Avrupa Le Mans serisinde mücadele eden takım, 2021'de aynı kadroyla WEC'e geçiş yaptı ve LMP2 sınıfında mücadele etmeye başladı.

Bu yıl Charles Milesi, WRC efsanesi Sebastien Ogier ve Lilou Wadoux üçlüsüyle yarışan takım, böylece karma cinsiyetli bir kadro kurmuş oldu. Sezon içinde takımdan ayrılan ve yeniden WRC'ye odaklanan Ogier'in yerini Paul-Loup Chatin aldı.

Richard Mille Racing Team proje başkanı Amanda Mille, "Richard Mille Racing Team'i oluştururken ilk amacımız güçlü bir etki yaratmak ve kadın sürücüler için fırsat eksikliğini vurgulamak ve tamamı kadınlardan oluşan bir kadroyla hedefimiz onları motor yarışlarının en üst seviyesine taşımaktı."

"Erkek meslektaşlarımızdan hiçbir şekilde aşağı kalmayan yaklaşımımız ve performansımız önyargılara meydan okudu. Yavaş yavaş, sürücülerimizi dinleyerek projeyi geliştirdik. "

"Hepsi bize erkeklerin kendileriyle takım olmayı istedikleri gün bu dünyada ilerlemeyi başaracaklarını söyledi. Bu yıl projemiz etrafında mükemmel ve hevesli sürücülerle başarılı olduk: Lilou Wadoux'ya daha sonra Charles Milesi, Sebastien Ogier ve Paul-Loup Chatin de katıldı."

Richard Mille Photo by: Marc Fleury

ELMS ve WEC'deki üç yıl boyunca Richard Mille, 1991 yılındaki Lyn St. James, Desire Wilson ve Cathy Muller üçlüsünden bu yana Le Mans 24 Saat'e ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir kadroyla katılması da dahil olmak üzere birçok kilometre taşına imza attı.

Wadoux'nun çaylak sezonundaki performansı, WEC yönetimi tarafından bir Le Mans Hypercar (LMH) kullanan ilk kadın sürücü olmaya aday gösterilmesine yardımcı oldu. Wadoux, bu ayın başlarında Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki sezon sonrası testi için Toyota'ya katıldı.

Richard Mille, WEC'deki her iki sezonunu da dokuzuncu sırada tamamlarken, 2022'de Le Mans'ta elde ettiği altıncı sıra şampiyonadaki en önemli başarısı oldu.

Mille, "Bugün Richard Mille Racing Team olarak kepenkleri indiriyoruz. Bir sayfa kapanıyor ama projenin doğuşuna uygun olarak yeni bir macera başlıyor."

Richard Mille'in ayrılışının ardından, takımın operasyonel tarafını yürüten Signatech ekibinin önümüzdeki yıl Alpine için LMP2 sınıfında iki giriş yapması bekleniyor.