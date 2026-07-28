Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

Şubat zamanında başlayan ve son haftalarda barış görüşmelerinin tıkandığı Orta Doğu’daki gerilim, motor sporları dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Yaşanan kriz nedeniyle FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), 2026 sezonu takviminde yer alan Orta Doğu yarışlarını tamamen iptal etmek zorunda kaldı.

Sezon açılışını Katar’da yapmayı planlayan ancak çatışmalar nedeniyle bu yarışı erteleyip Bahreyn ile arka arkaya düzenlemeyi hedefleyen WEC yönetimi, bölgedeki güvenlik şartları ve deniz taşımacılığı lojistiğindeki engeller sebebiyle radikal bir takvim değişikliğine gitti.

Fotoğraf: Ferrari

Yeni plana göre şampiyonanın sondan bir önceki yarışı, 18 Ekim hafta sonunda İspanya’daki Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak. Bu, WEC’in Barcelona’ya ilk resmi ziyareti olacak.

Sezonun büyük finaliyse 8 Kasım hafta sonunda İtalya’nın tarihi Monza pistinde düzenlenecek. Monza, 2023’ten bu yana ilk kez WEC’e ev sahipliği yapacak.

Her iki yarış da 6 saatlik formatta gerçekleştirilecek.

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, alınan kararın kolay olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl WEC yarışlarına Barselona ve Monza’nın ev sahipliği yapmasından gurur duyuyorum.”

“FIA olarak son aylarda Katar ve Bahreyn’deki ortaklarımızla her iki yarışı da yapabilmek için tüm seçenekleri değerlendirdik. Ancak bölgede devam eden durum nedeniyle ekiplerimizin, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir.”

“Bu tür kararlar asla kolay değildir; fakat motor sporları topluluğumuzun huzurunu ve güvenliğini korumak her zaman ilk sırada gelir.”

“Bu güncellemeyi mümkün kılan kulüplerimize, Lusail ve Bahreyn Uluslararası Pistleri yöneticilerine ve şampiyona çalışanlarımıza teşekkür ederim.”

“Dualarımız bölgedeki durumdan etkilenen herkesle; şartlar elverdiğinde tekrar dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

WEC Finale banner Fotoğraf: Shameem Fahath / Motorsport Network

WEC'in geçtiğimiz eylül sonunda Japonya'daki Fuji yarışının ardından ekipmanları Orta Doğu'ya taşımada yaşadığı lojistik kriz, benzer bir takvim baskısı altındaki Formula 1 padoğunda da yankı buldu.

Formula 1 yönetimi de geçtiğimiz günlerde, nisanda iptal edilen Bahreyn Grand Prix'sinin 4 Ekim hafta sonunda Malezya’daki Sepang Pisti’nde yapılacağını açıklamıştı. F1’in takvim sonundaki Katar (27-29 Kasım) ve Abu Dabi (4-6 Aralık) yarışlarının akıbetiyse henüz netleşmedi. Padokta bu iki yarışın yerine Portekiz (Portimao) ve İtalya (Imola) pistlerinin geçebileceği konuşuluyor.