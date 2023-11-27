Resmi: Valentino Rossi, 2024 yılında BMW ile tam sezon WEC'te yarışacak!

Yedi kez MotoGP şampiyonu ve BMW fabrika sürücüsü, Pazartesi günü yayınlanan 2024 WEC katılımcı listesinde, Belçikalı WRT takımı tarafından kullanılacak iki M4 GT3'ten birinde yer aldı.

44 yaşındaki İtalyan sürücü, WRT ile GT World Challenge Europe'ta önce Audi R8 LMS GT3 Evo ve ardından M4 ile iki tam sezon geçirmesinin ardından WEC'e geçecek.

Rossi, WEC'te tam sezon yarışma ve Le Mans 24 Saat'te mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi; üstelik Haziran ayında Road to Le Mans destek yarışına katıldı.

Rossi "WEC'te yarışacağım için çok heyecanlıyım. Sadece Avrupa'da değil, dünya çapında bir şampiyonaya katılmak benim için bir sonraki adım olacak olacak." dedi.

Rossi'nin WRT WEC ekibine katılması, FIA'nın sürücü kategorizasyon sistemi kapsamında altın statüden gümüş statüye indirilmesiyle kolaylaştı.

Photo by: JEP / Motorsport Images #46 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Valentino Rossi

LMGT3 sınıfı, yalnızca bir tam profesyonel, platin veya altın dereceli sürücüye izin veriyor.

En az bir bronz zorunluluğu bulunuyor ve üçüncü sürücünün de tipik olarak gümüş lisansa sahip olması gerekiyor.

Rossi'ye bir bronz dereceli sürücü ve bir BMW fabrika sürücüsü katılacak.

BMW, önümüzdeki yıl WEC'in LMGT3 sınıfında yer alacak ve iki araçla mücadele edecek dokuz üreticiden birisi.

BMW'ye Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, Lamborghini, Ford, McLaren ve Lexus katılacak.