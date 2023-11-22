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Resmi: Mick Schumacher 2024'te Alpine'le WEC'de yarışacak!

Alpine, 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki fabrika LMDh programı için aralarında Mick Schumacher'in de bulunduğu sürücü kadrosunu açıkladı.

Rachit Thukral
Editör Rachit Thukral
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Mick Schumacher, Alpine

Eski Formula 1 pilotu Schumacher, Fransız markanın 2024 için altı kişilik kadrosunda mevcut sürücüler Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Charles Milesi'nin yanı sıra yeni işe alınan Ferdinand Habsburg ve Paul-Loup Chatin'e katılıyor.

İki araç için kesin sürücü kombinasyonu ve nihai resmi görünüm, 7 Şubat'ta ayrı bir lansman etkinliğinde açıklanacak.

Schumacher, Ekim ayında Jerez'de Alpine ile yaptığı ve Signatech tarafından işletilen ekiple yarışmak için potansiyel anlaşmanın habercisi olarak görülen başarılı bir ilk testin ardından WEC'e geçiyor.

Alman pilot, 2021-22 arasındaki iki sezonun ardından Haas'taki F1 koltuğunu kaybetti ve bu yılı Mercedes'te yedek pilot olarak geçirdi; takım da Schumacher'in yeni Alpine pozisyonunun yanı sıra bu görevi de sürdüreceğini doğruladı.

Schumacher'in babası ve yedi kez F1 şampiyonu olan Michael, 1991 yılında Ürdün ile ilk grand prix'sine çıkmadan önce Sauber-Mercedes ile dayanıklılık yarışlarında mücadele etmişti.

Schumacher, "Alpine ile FIA WEC Hypercar kategorisinde benim için yeni bir sayfa açılıyor."

"Araç etkileyici ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Tek koltuklu araçlarla büyüdüm, bu nedenle kapalı kokpitli ve kapalı tekerlekli bir araç kullanmak sürüş becerilerimi geliştirmek için harika bir fırsat olacak."

"Bu yıl yarışmayı çok özledim; çocukluğumdan beri severek yaptığım bir şeydi ve diğer sürücülerin piste çıkışını izlemek bazen zor oluyordu. "

"Dayanıklılık yarışları benim için yeni bir meydan okuma ve gelecek yıl Alpine ile birlikte harika anlar paylaşacağımıza eminim."  dedi.

Alpine A424 LMDh

Fotoğraf tarafından: Alpine

Alpine A424 LMDh

Signatech ve Alpine ile uzun bir geçmişi olan ve 2023 sezonunu A424 LMDh aracını geliştirerek geçiren Lapierre'in gelecek yıl takım için yarışması bekleniyordu.

Alpine'in A480 LMP1 aracıyla önceki üst sınıf programında da yarışan Vaxiviere, bu yıl Alpine ile LMP2 sınıfına geri döndükten sonra Hypercar'a geri dönüyor.

2021-22'de Lapierre ve Vaxiviere ile birlikte Alpine'in Hypercar kadrosunda yer alan Andre Negrao'nun duyuruda yer almaması dikkat çekti.

Milesi bu yıl LMP2'de Alpine için yarışırken, Chatin 2014 yılında Signatech/Alpine'in bir parçasıydı ve o zamandan beri çoğunlukla Avrupa Le Mans Serisinde yarıştı.

Habsburg son üç sezonu WRT ile LMP2 sınıfında geçirdi ve Alpine ile Hypercar'a geçme konusunda bağlantıları vardı.

Alpine Motorsports Başkan Yardımcısı Bruno Famin şunları söyledi: "A424 programı için bu belirleyici aşamada, 2024 yılında Hypercar kategorisinde bizim için yarışacak altı sürücüyü açıklamaktan gurur duyuyoruz."

"Signatech'in patronu Philippe Sinault ile birlikte, sadece hızlı ve güvenilir değil, aynı zamanda gerçek bir takım ruhu ve iyi bir yarış zekası gösteren sürücülerin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın önde gelen kategorisinde Alpine renklerini en iyi şekilde temsil etmelerini istedik. " dedi.

Alpine, BMW ve Lamborghini ile birlikte gelecek yıl WEC'in en üst sınıfına katılacak üç üreticiden biri.

A424 LMDh aracı bir Oreca LMP2 şasisine dayanıyor ve Mecachrome ile birlikte geliştirilen 3.4 litrelik, tek turbolu bir V6 motordan güç alıyor.

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