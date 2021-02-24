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WEC / Son dakika

Resmi: Ferrari, 2023 yılında WEC ve Le Mans'ın hiper araç sınıfında mücadele edecek!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari, 2023'ten itibaren kendi hiper aracını geliştireceğini, ardından Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ve Le Mans 24 Saat'in en üst sınıfında mücadele edeceğini duyurdu.

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Resmi: Ferrari, 2023 yılında WEC ve Le Mans'ın hiper araç sınıfında mücadele edecek!

İtalyan üretici tarafından yapılan açıklamaya göre Ferrari, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda kendi şasisini üretecek ve burada Toyota, Peugeot, Glickenhaus ve ByKolles'in hiper araçlarıyla rekabete girecek. Audi, Porsche ve Acura da mücadeleye uygun şekilde yeni LMDh prototipleri üretecek.

Ferrari, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Çalışma ve analiz döneminin ardından Ferrari, son haftalarda tasarım ve simülasyon aşamalarını içerecek şekilde yeni LMH aracının gelişimine başladı. Test programı, yeni aracın adı ve resmî ekipte yarışacak sürücüler, daha sonra yapılacak duyurularla açıklanacak." diye belirtti.

Ferrari aslında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda geçmişe sahip olan takımların başında geliyor. İtalyan marka, Le Mans 24 Saat'i daha önce dokuz kez kazanmayı başardı ve bunlardan sonuncusu 1965 yılındaydı.

Son yıllarda en üst seviyede yarışmasalar da, GT sınıfında mücadele ediyorlardı. Ancak 2023'ten sonra bu durum değişecek ve İtalyan üretici, en üst seviyede yarışacak.

Takım aynı zamanda 2019 yılında GTE Pro sınıfında Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Daniel Serra üçlüsüyle beraber 27. sınıf zaferini elde etmişti.

Ferrari'nin henüz ismi açıklanmayan yeni hiper aracı, 1994 ile 2003 arasında kullanılan ancak Le Mans'da zafere ulaşamayan Ferrari 333 SP'den bu yana şirket bünyesinde üretilen ilk Ferrari spor otomobil prototipi olacak.

İtalyan ekip, hiper araç programı için herhangi bir isim açıklamadı, ancak son derece iyi sürücülere sahip. Bunlar arasında Le Mans galibi Pier Guidi, Calado ve Serra'nın yanı sıra Davide Rigon, Miguel Molina, Sam Bird ve Nicklas Nielsen de var.

Ayrıca, FIA Formula 2'yi ikinci bitiren Callum Ilott gibi Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alan genç sürücüler de kullanılabilir, hatta Kimi Raikkonen'in markaya dönüşü bile mümkün olabilir.

Toyota hiper araç test planını "rayına oturtmuş"

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Editör Filip Cleeren

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