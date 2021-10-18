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WEC Haberler

Renault'nun eski patronu Taffin, ORECA'nın teknik direktörü oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Geçtiğimiz aylarda Renault'nun Formula 1 projesinden ayrılan Remi Taffin, ORECA'nın yeni teknik direktörü oldu.

Renault'nun eski patronu Taffin, ORECA'nın teknik direktörü oldu

46 yaşındaki Taffin, Renault'nun motor departmanının başındaydı ve Haziran ayında bu görevden ayrıldı. Birkaç aylık aranın ardından Taffin, ORECA ile anlaştı ve yeni şirketindeki görevine Aralık ayında başlayacağı duyuruldu.

Taffin, ORECA'nın hem 07 LMP2 prototipinin üretiminden hem de motor departmanını da kapsayan şasi operasyonlarının denetiminden sorumlu olacak.

Taffin'in 2004'ten beri ORECA'nın teknik direktörlüğünü yapan David Floury'nin yerini alacağı duyuruldu.

Floury şu anda Toyota Gazoo Racing'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programında baş yarış ve test mühendisi olarak görev alıyor.

Taffin, Renault'da tam 20 yıl görev almış ve son olarak motor departmanının başına geçmişti.

Renault ve Alpine ile olan bağları, yeni rolünde de sürecek. Çünkü ORECA, yeni LMDh aracının gelişiminde Alpine'in şasi partneri olacak.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque

Photo by: Alessio Morgese

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Kubica, Bahreyn WEC yarışında High Class Racing ile LMP2'de yarışacak

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