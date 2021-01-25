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Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!

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Red Bull, Oreca ile Le Mans için hidrojen araç konsepti geliştirecek!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull Advanced Technologies ve ORECA, 2024 Le Mans 24 Saat için planlanan yeni hidrojen sınıfı için yeni bir prototip geliştirmek üzere ACO tarafından görevlendirildiler.

Le Mans 24 Saat'in organizatörü Automobile Club de l'Ouest, hibrit teknolojisinin güçlü bir destekçisi olmasına rağmen, 2024'ten itibaren hidrojenle çalışan araçlar için yeni bir kategori oluşturmayı planlıyor. İlk prototip olan LMP2HG, MissionH24 projesinin bir parçası olarak Le Mans'ta birkaç kez test edilmişti. ACO, hidrojenle çalışan araçların geliştirilmesindeki bir sonraki adım atmak için Red Bull Advanced Technologies ve ORECA'yı görevlendirdi.

RBAT, Red Bull'un Formula 1 dışındaki projelerini yöneten teknolojik bir kol görevini üstleniyor. Örneğin şirket son yıllarda Halo'yu bir adım daha öteye taşıyan ve IndyCar tarafından kullanılan yeni aeroscreen kokpit koruma sistemini geliştirdi. ORECA ise uzun yıllardır çeşitli üreticiler için prototipler geliştiren ve yöneten, dayanıklılık konusunda uzmanlaşmış Fransız bir üretici olarak biliniyor. İki taraf, 2024'ten itibaren Le Mans 24 Saat gridinde olması planlanan yeni nesil hidrojen araçlar için ortaklaşa bir şasi geliştirecek.

İlk adım, araba konsepti için bir fizibilite çalışması yapmak olacak. ORECA, aerodinamik ve enerji geri kazanımı alanında Red Bull Advanced Technologies'den gelen girdileri kullanacak ve yeni aracın tasarımından ve üretiminden sorumlu olacak. İki şirket, hidrojen sisteminin entegrasyonu için hidrojen konusunda uzmanlaşmış Plastic Omnium şirketiyle işbirliği yapacaklar.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Red Bull Advanced Technologies'in, ORECA ile birlikte Le Mans için bu hidrojen otomobil konseptini geliştirmek için ACO tarafından seçilmesinden ötürü çok mutluyum." derken, şirketin bu projeyle baş edebilmek için gereken her şeye sahip olduğuna dikkat çekti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Le Mans , WEC
Takımlar Red Bull Racing
Editör Filip Cleeren

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