Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

Rebellion, Eylül ayındaki Silverstone yarışından bu yana ilk kez Spa'da ikinci bir R-13'e sahip olmayı umuyordu. Bu aracı Eylül ayındaki Le Mans 24 Saaat'e hazırlanabilmeleri adına Romain Dumas, Louis Deletraz ve Nathanael Berthon paylaşacaktı.

Ancak 15 Ağustos'taki Spa 24 Saat katılımcı listesinde sadece Bruno Senna, Gustovo Menezes ve Norman Nato'nun kullandığı #1 aracın yer aldığı görüldü.

Ayrıca Ginetta, Şubat ayındaki Austin yarışında olduğu gibi Spa 24 Saat yarışında da yer almayacağını doğruladı.

LMP1 sınıfı, ByKolles ENSO CLM P1/01'in gelişiyle destekleniyor ve böylece iki Toyota TS050 Hybrid de dahil olmak üzere toplamda dört LMP1 aracı olacak.

LMP2 sınıfında ise toplamda 10 araç yer alacak.

GTE Pro sınıfındaki altı, GTE Am sınıfındaki ise 11 araç bulunuyor. Bu da gridde toplam 31 aracın yer alacağı anlamına geliyor.