Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
08 Ağu
-
08 Ağu
Yarış:
12 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
SSP300 FP1:
10 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Spa-Francorchamps / Son dakika

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

paylaşım
yorumlar
Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 16:47

Rebellion Racing, gelecek ay FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağında tek araca sahip olacak. Ginetta ise yarışa katılmayacak.

Rebellion, Eylül ayındaki Silverstone yarışından bu yana ilk kez Spa'da ikinci bir R-13'e sahip olmayı umuyordu. Bu aracı Eylül ayındaki Le Mans 24 Saaat'e hazırlanabilmeleri adına Romain Dumas, Louis Deletraz ve Nathanael Berthon paylaşacaktı.

Ancak 15 Ağustos'taki Spa 24 Saat katılımcı listesinde sadece Bruno Senna, Gustovo Menezes ve Norman Nato'nun kullandığı #1 aracın yer aldığı görüldü.

Ayrıca Ginetta, Şubat ayındaki Austin yarışında olduğu gibi Spa 24 Saat yarışında da yer almayacağını doğruladı.

LMP1 sınıfı, ByKolles ENSO CLM P1/01'in gelişiyle destekleniyor ve böylece iki Toyota TS050 Hybrid de dahil olmak üzere toplamda dört LMP1 aracı olacak.

LMP2 sınıfında ise toplamda 10 araç yer alacak.

GTE Pro sınıfındaki altı, GTE Am sınıfındaki ise 11 araç bulunuyor. Bu da gridde toplam 31 aracın yer alacağı anlamına geliyor.

Sonraki haber
Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

Önceki haber

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Racing Point'e yapılan protestonun çözümü karışık"
Formula 1 / Formula 1
2s

Brawn: "Racing Point'e yapılan protestonun çözümü karışık"

Perez, sözleşmesinde erken fesih maddesi olduğunu doğruladı!
Formula 1 / Formula 1
2s

Perez, sözleşmesinde erken fesih maddesi olduğunu doğruladı!

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"

Binotto: "Leclerc'i yumuşak lastiğe geçirerek yarışını zora soktuk"
Formula 1 / Formula 1
11dk

Binotto: "Leclerc'i yumuşak lastiğe geçirerek yarışını zora soktuk"

Wolff: "Bottas'ın Verstappen'i geçmek için tek şansı pit stop yapmaktı"
Formula 1 / Formula 1
2s

Wolff: "Bottas'ın Verstappen'i geçmek için tek şansı pit stop yapmaktı"

Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"
Formula 1 / Formula 1

Racing Point: "886 çizime sahibiz, fren kanalları illegal olamaz"

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas
Formula 1 / Formula 1

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas

Son Haberler

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak
WEC / WEC
1s

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak
Le Mans / Le Mans

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti
eSpor / eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti

Sanal Le Mans 24 Saat yarışında izlenme rekorları kırıldı
eSpor / eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat yarışında izlenme rekorları kırıldı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Takımlar Rebellion Racing , Team LNT
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Racing Point'e yapılan protestonun çözümü karışık"

2s
2
Formula 1

Perez, sözleşmesinde erken fesih maddesi olduğunu doğruladı!

2s
3
Formula 1

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"

4
Formula 1

Binotto: "Leclerc'i yumuşak lastiğe geçirerek yarışını zora soktuk"

11dk
5
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın Verstappen'i geçmek için tek şansı pit stop yapmaktı"

2s

Son Videolar

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı 01:00:30
WEC

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı

Porsche Motorsport Yılları - 2019 02:25
WEC

Porsche Motorsport Yılları - 2019

1990: World Sports Car - Dijon 46:04
WEC

1990: World Sports Car - Dijon

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti 03:05
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

Son Haberler

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak
WEC

Rebellion Spa'da tek araçla yarışacak, Ginetta katılmayacak

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak
LM24

Spengler, ByKolles ile Le Mans'da yarışacak

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti
eSpr

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti

Sanal Le Mans 24 Saat yarışında izlenme rekorları kırıldı
eSpr

Sanal Le Mans 24 Saat yarışında izlenme rekorları kırıldı

Alonso, hiper araç kategorisiyle Le Mans'ı üçüncü kez kazanmak istiyor
WEC

Alonso, hiper araç kategorisiyle Le Mans'ı üçüncü kez kazanmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.