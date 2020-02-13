Rebellion, Le Mans sonrası motor sporlarından çekiliyor!

Serinin 2012'deki başlangıcından bu yana FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alan Rebellion, Haziran ayındaki Le Mans sezon finalinden önce mevcut 2019/20 sezonunun kalan dört yarışında yer alacak.

Rebellion, seride Gibson motorlu ve Fransız Oreca şasili R-13 ile mücadele ediyordu ancak Spa ve Le Mans yarışları için ikinci bir araçla daha mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Şirketin yöneticisi Alexandre Pesci, "Motor sporları, Rebellion için harika bir kaynaktı. Pistler, oldukça geniş bir kitleye sahip olan markamız için harika bir vitrindi."

"İşimizin hatlarını yeniden tanımlamaya çalışıyoruz ancak bu kararın etkileriNİ, WEC sezonu biter bitmez hemen yarış departmanı üzerinde göreceğiz"

"Bunlar alınması kolay kararlar değil ve gelecek yıllar için geçmişteki taahhütlerimizi yerine getiremeyeceğimiz için üzgünüz." dedi.

Rebellion Racing adı, ilk kez 2010 yılında Bart Hayden tarafından yönetilen İsviçreli Speedy Racing ve İngiliz Sebah Automotive'in birleşiminin hemen ardından kullanıldı.

O zamandan beri takım, her yıl Le Mans 24 Saat'e katıldı ve 2014'te hibrit olmayan sınıfı kazandığı gibi, 2018'de ilk podyumunu da aldı.

Porsche'nin çekilmesiyle geçen yıl Toyota'nın en yakın rakibi olan Rebellion, Silverstone'da Toyota sürücüleri diskalifiye edilince zafere ulaştı. Ayrıca Şanghay'da da bir galibiyet elde etmeyi başardılar.