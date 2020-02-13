Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
1. Gün:
06 Saat
:
25 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
11 Saat
:
17 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Rebellion, Le Mans sonrası motor sporlarından çekiliyor!

paylaşım
yorumlar
Rebellion, Le Mans sonrası motor sporlarından çekiliyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 11:49

İsviçreli Rebellion şirketi, LMP1 projesinin sona erdiğini belirtti ve bu yılki Le Mans 24 Saat yarışının ardından motor sporlarıyla ilgili tüm faaliyetleri durduracaklarını açıkladı.

Serinin 2012'deki başlangıcından bu yana FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alan Rebellion, Haziran ayındaki Le Mans sezon finalinden önce mevcut 2019/20 sezonunun kalan dört yarışında yer alacak.

Rebellion, seride Gibson motorlu ve Fransız Oreca şasili R-13 ile mücadele ediyordu ancak Spa ve Le Mans yarışları için ikinci bir araçla daha mücadele edeceklerini açıklamıştı.

Şirketin yöneticisi Alexandre Pesci, "Motor sporları, Rebellion için harika bir kaynaktı. Pistler, oldukça geniş bir kitleye sahip olan markamız için harika bir vitrindi."

"İşimizin hatlarını yeniden tanımlamaya çalışıyoruz ancak bu kararın etkileriNİ, WEC sezonu biter bitmez hemen yarış departmanı üzerinde göreceğiz"

"Bunlar alınması kolay kararlar değil ve gelecek yıllar için geçmişteki taahhütlerimizi yerine getiremeyeceğimiz için üzgünüz." dedi.

Rebellion Racing adı, ilk kez 2010 yılında Bart Hayden tarafından yönetilen İsviçreli Speedy Racing ve İngiliz Sebah Automotive'in birleşiminin hemen ardından kullanıldı.

O zamandan beri takım, her yıl Le Mans 24 Saat'e katıldı ve 2014'te hibrit olmayan sınıfı kazandığı gibi, 2018'de ilk podyumunu da aldı.

Porsche'nin çekilmesiyle geçen yıl Toyota'nın en yakın rakibi olan Rebellion, Silverstone'da Toyota sürücüleri diskalifiye edilince zafere ulaştı. Ayrıca Şanghay'da da bir galibiyet elde etmeyi başardılar.

Sonraki haber
Glickenhaus, LeMans hiperaraç tasarımına ait yeni fotoğraflar yayınladı

Önceki haber

Glickenhaus, LeMans hiperaraç tasarımına ait yeni fotoğraflar yayınladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Takımlar Rebellion Racing
Editör Jamie Klein

WEC Sıradaki seans

Interlagos

Interlagos

22 Şub - 23 Şub

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Taffin: "Mercedes en güçlü motora sahip değil, ama en iyisine sahip"

3s
2
Formula 1

Verstappen, ilk yarıştan itibaren Hamilton'a baskı yapacak

3
Formula 1

Video: Verstappen, RB16 ile ilk kez piste çıkıyor

1s
4
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

5
Formula 1

Resmi: Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'i tanıttı!

Son Videolar

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti 03:05
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat yarış özeti

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası 00:51
WEC

FIA WEC: Bahreyn 8 Saat - Start kazası

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti 02:33
WEC

FIA WEC: Bahrain 8 Saat - Sıralama turları özeti

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

Son Haberler

Rebellion, Le Mans sonrası motor sporlarından çekiliyor!
WEC

Rebellion, Le Mans sonrası motor sporlarından çekiliyor!

Glickenhaus, LeMans hiperaraç tasarımına ait yeni fotoğraflar yayınladı
WEC

Glickenhaus, LeMans hiperaraç tasarımına ait yeni fotoğraflar yayınladı

Bird, Sebring ve Le Mans'da Ferrari ile yarışacak
WEC

Bird, Sebring ve Le Mans'da Ferrari ile yarışacak

ByKolles, WEC'in Spa ve Le Mans ayağında seriye geri dönecek
WEC

ByKolles, WEC'in Spa ve Le Mans ayağında seriye geri dönecek

Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı
WEC

Ginetta, COTA'da yarışmayacak, sadece üç LMP1 kaldı

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
22 Şub
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.