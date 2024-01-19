Raffaele Marciello ve Marco Wittmann BMW Hypercar ile ilk kez WEC sahnesine çıkacak

İkilinin isimleri, çarşamba günü Alman üreticinin Hypercar'daki ilk sezonunda BMW M Team WRT bayrağı altında yarışacak iki M Hybrid V8 LMDh'deki kadroları kesinleştirdiğinde Rene Rast ve Robin Frijns ile birlikte açıklandı.

Marciello ve Wittmann, kasım ayının sonunda WEC'in bu sezonki katılım listesi yayınlandığında açıklanan Dries Vanthoor ile #15 numaralı aracının kardeş aracı olarak aynı takımda yer alacaklar.

Rast ve Frijns, WEC programının bir parçası olduğu girişin yayınlanmasıyla da teyit edilen Sheldon van der Linde ile birlikte #20'yi kullanacak.

Marciello, geçen sezonun sonunda Mercedes'ten BMW'ye katıldıktan sonra beklendiği gibi BMW'nin WEC takımında bir role geçiyor.

2018'de Mercedes'in GT3 kadrosunda yer alan İtalyan pilot, BMW ile yaz aylarında yakınlaşana kadar Lamborghini'nin yeni SC63 LMDh modelini kullanması bekleniyordu.

BMW'nin önemli isimlerinden Wittmann, BMW M4 GT3 ile DTM ve GT World Challenge Europe Endurance Cup'ta yaptığı atakların yanı sıra geçen yıl Rahal tarafından işletilen M Hybrid V8 ile üç IMSA SportsCar Şampiyonası başlangıcı yaptıktan sonra tam sezon ile prototip programına geçiyor.

Rast ve Frijns, sırasıyla 2022 ve 2023'te BMW'ye geçmeden önce Audi fabrika sürücüleri olarak WRT ile uzun süredir düzenli olarak çalışıyorlardı.

Photo by: BMW Raffaele Marciello, BMW M Team WRT

Her ikisi de 2021'de seriye katıldığından beri WRT'nin LMP2 araçlarıyla WEC'de yarışıyor ve uzun süredir Hypercar'a geçişlerine kesin gözüyle bakılıyordu.

BMW M Motorsport patronu Andreas Roos, "Sürüş mükemmelliğini iki BMW M Hybrid V8'deki deneyimle birleştirdik. Bir yandan LMDh otomobilimizle ilgili deneyim, diğer yandan yarış serileri [WEC] ve özellikle Le Mans 24 Saat deneyimi."

"Sheldon van der Linde gibi Marco Wittmann da IMSA serisinde BMW M Hybrid V8'i kullandı. Yeni gelen Raffaele Marciello da dahil olmak üzere diğer tüm sürücüler otomobili test etti ve önümüzdeki aylarda da yoğun bir şekilde test etmeye devam edecek." dedi.

Marciello, BMW'ye geçtikten sonra, "Bu kadar büyük üreticinin olduğu WEC'de yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar elde etmek tam da umduğum meydan okumaydı."

"Yıllardır yarış pistindeki rakibim olan Dries Vanthoor ile birlikte yarışmak harika bir duygu"

"Marco Wittmann gibi bir BMW M Motorsport efsanesinin yanınızda olması harika, ikisinden de bir şeyler öğrenmeyi umuyorum." dedi.

Wittmann, WEC ekibinin bir parçası olmayı 'hem bir zevk hem de bir onur' olarak tanımladı.

Photo by: BMW Marco Wittman, BMW M Team WRT

"BMW M Hybrid V8'i IMSA serisinde birkaç yarışta kullandıktan sonra, WEC'deki Hypercar sınıfı için son derece heyecanlıyım."

"2024'te bu sınıfın etrafında çok sayıda üretici ve üst sınıf sürücülerle gerçek bir heyecan var. Bunun bir parçası olmak harika." dedi.

WRT, yeni LMGT3 sınıfındaki fabrika destekli M4 aracını kullanacak Valentino Rossi ve Augusto Farfus çiftinin takım arkadaşlarını henüz açıklamadı.