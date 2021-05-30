Project 1, Portimao'daki WEC yarışından bir aracını çekiyor

Dennis Olsen, Axcil Jefferies ve Anders Buchardt'ın paylaştığı #46 Porsche 911 RSR-19 aracı, bu ay yapılan Spa'daki açılış yarışı öncesinde yaşanan test kazası nedeniyle art arda ikinci kez yarışa katılamamış olacak.

Egidio Perfetti'nin Spa'daki sıralama turlarında #56 aracıyla kötü bir kaza geçirmesinin ardından, aracın onarımı için yeterli zaman bulamamış ve Project 1, Belçika'daki yarıştan ikinci aracını da çekmek zorunda kalmıştı.

Ancak, Perfetti ve takım arkadaşları Matteo Cairoli ile Ricciardo Pera, Portimao'da yarışacak ve onların aracıyla birlikte, GTE Am sınıfında 13 araç bulunması planlanıyor.

#46 Porsche'nin yarıştan çekilmesi ise, Kessel Racing'nin fazladan bir bir Ferrari 488 GTE ile yarışa katılacak olması sayesinde telafi edildi.

Japon yarışçı Takeshi Kimura, Mikkel Jensen ve Davide Fumanelli'nin yerini alacak Scott Andrews, Kessel Racing'in aracını kullanacaklar.

Duval'in yokluğunda Beche olacak

LMP2 takımı RealTeam Racing, Loic Duval'in yokluğunda, Esteban Garcia ve Norman Nato'nun yanına Mathias Beche'nin geçeceğini açıkladı. Duval, IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası olacağı için, Portimao'daki WEC ayağına katılamayacak.

Beche böylelikle, 2018/2019'daki süper sezonun ortasında Rebellion Racing LMP1'den ayrıldıktan beri ilk kez WEC'de bir yarışa çıkacak.

İsviçreli sürücünün yerini, sezonun son üç yarışını kazanan Nathanael Berthon almıştı ancak 2019'daki Sebring 1000 mile katılamayan Andrea Lotterer'in yerine tek seferliğine mücadeleye dönmüştü.

Beche aynı zamanda geçtiğimiz sezon üç Super GT yarışına katıldı ancak Japon serisinde 2021 sezonu için kendine yer bulamadı.

Tom Jackson'u sürekli sürücüleri Miro Konopka ve Oliver Webb'in yanına getiren ARC Bratislava da Portimao'daki sürücü kadrosunu tamamlamış oldu.

ByKolles LMP1'in eski sürücüsü Webb, WEC sezonunun Spa'daki açılış yarışını, Birleşik Krallık'ta GT Cup'a katılması dolayısıyla kaçırmıştı ve sürücünün Ligier JS P217'deki yerini Darren Burke almıştı.

13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sekiz saatlik Portimao yarışına toplamda 32 aracın katılması bekleniyor.