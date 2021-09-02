Prema, Iron Lynx ortaklığıyla WEC'in LMP2 sınıfına katılacak

Prema, Temmuz ayında Ferrari ile WEC'te yarışan Iron Lynx'le bir İtalyan süper takımı oluşturmak için birleşmişti. Böylelikle ilk kez spor otomobil yarışlarına dahil olacaklar.

Takım henüz programının kapsamını belirlememiş olsa da, önümüzdeki yıl WEC'te ORECA-Gibson 07 aracıyla sürüş yapacaklarını doğruladı.

Iron Lynx takım patronu Andrea Piccini Autosport'a şu ifadeleri kullandı: ''Başından beri ana fikir sürücüleri kartingden F1'e taşımaktı, ki Prema uzun süredir bunu yapıyor ancak herkes tek koltuklu serilerin en üstüne çıkamıyor bu yüzden biz de ekstra bir çözüm sunmak istiyoruz.''

Prema'yı yöneten Rene Rosin ise şunları ekledi: ''Bu takımımız için kesinlikle çok heyecanlı bir gelişim ve bu bizi yüksek motivasyonlu olduğumuz yeni bir boyuta taşıyacak.''

''En iyi uygulamaları ve bilgileri paylaşmak için Iron Lynx takımıyla iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bunun dayanıklılık yarışlarında başarılı bir geleceğin sadece başlangıcı olmasını umuyoruz.''

Piccini aynı zamanda bir ORECA şasisinin siparişinin verildiğini ve gelecek sezona hazırlanmak için aracın testlerinin en yakın zamanda başlayacağını da açıkladı.

İtalyan takım patronu kaç tane Prema aracının WEC'de sürüş yapacağının ve bu araçların kardeş seri olan Avrupa Le Mans'ta yarışıp yarışmayacağının kararının henüz verilmediğini de ekledi. Iron Lynx aynı zamanda Ferrari'yle birlikte Avrupa Le Mans'ta da yarışıyor.

#60 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Evo: Claudio Schiavoni, Andrea Piccini, Matteo Cressoni Photo by: Paolo Belletti

2018 sezonundan önce Iron Lynx'in kurulmasına yardımcı olan Piccini, ''Planımız WEC'e katılmak çünkü bu en önemli şampiyona ve tecrübe kazanıp öğrenmek için en iyi yer.''

''Henüz kaç tane aracımızın sürüş yapacağını ve ELMS'de veya birkaç fazladan yarışta daha olup olmayacağımızı söylemek için erken.''

''Öncelikle aracımızı almak, bazı testler yapmaya başlamak ve projemize olan ilgiyi ölçmek istiyoruz.''

Piccini, Prema ve Iron Lynx'in varolan programlarına devam edeceklerinin de altını çizdi.

''İki takımın da zayıf düşmesini istemiyoruz çünkü yeni bir şey yapıyoruz.''

Piccini ayrıca, 2023'ten itibaren LMP2 temelli LMDh makinelerinin Le Mans Hypercar sınıfıyla mücadele edeceği WEC'in Hypercar sınıfında mücadele etmekle ilgilendiklerini kabul etti.

''Spor araba yarışlarında önemli bir noktadayız ve bu yüzden prototiplere geçmek için doğru zaman.''

İtalyan üreticinin, müşteri araçlarını hazır hale getirmesi durumunda, Iron Lynx ve Prema'nın Ferrari LMH ile burada yer almak isteyip istemeyeceği sorusuna Piccini şu yanıtı verdi: ''Ferrari GT yarışlarında bizim stratejik partnerimiz, yani gözümüz bu durumun üzerinde.''

Iron Lynx'in sahibi olan İsviçreli DC Racing Solutions,Temmuz ayında Prema'yı satın aldığını açıklamıştı. Şirket, daha önce Aston Martin F1 takımının sahibi Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu hissileri satın aldı