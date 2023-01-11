Prema, Correa ve Pin'in ikinci aracın direksiyonuna geçeceğini duyurdu

Haberi dinle

Geçen yıl WEC'e giriş yapan Prema, Le Mans 24 Saat'teki podyum da dahil olmak üzere oldukça başarılı bir ilk sezonu geride bıraktı.

Seride kalıcı olmayı planlayan takım, bu kapsamda gelecek sezondan itibaren araç sayısını ikiye çıkaracak. İkinci Oreca 07'nin direksiyonuna geçecek isimlerse Correa ve Pin.

Üç yıl önce geçirdiği büyük kazanın etkilerini yavaş yavaş üstünden atan Correa, F3 ve F2 gibi serilere dönüş yapmasının yanı sıra dayanıklılık yarışlarında da adını duyurmaya çalışıyor. Geçen yıl yine Prema ile ELMS'de mücadele eden ve Portimao'daki son yarışa katılan Correa, takımı unutulmaz bir zafere götürerek neler yapabileceğini gösterdi.

Kasım ayında Bahreyn'deki WEC çaylak testinde de Prema ile piste çıkan Correa, testten birkaç hafta sonra tam zamanlı olarak seriye adım atmayı garantiledi. Amerikalı pilot, bunun yanı sıra Van Amertsfoort ile F2'de de mücadele edecek.

Correa, "2023'te F2'de yarışacak olmamın yanı sıra dayanıklılık yarışları merdiveninde de bir sonraki adımı atıyor olmak çok heyecan verici."

"ELMS geçen yıl benim için yeni bir meydan okumaydı ve yarışmaktan gerçekten keyif almıştım, bu nedenle Prema'ya WEC'de yeni bir sayfa açarken beni takımda tuttukları için teşekkür ederim."

"Çok güzel bir takvimimiz var ve ilk kez yarışmayı dört gözle beklediğim bazı pistler var, dolayısıyla takımla birlikte heyecan verici bir sezon daha geçirmeyi dört gözle bekliyorum."

Juan Manuel Correa, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

Son dönemin en başarılı kadın sürücülerinden Pin ise GT klasmanında güçlü bir sezon geçirmesinin ve Spa 24 Saat'in yanı sıra ELMS Portimao yarışında da galibiyete ulaşmasının ardından prototip klasmanına yükselmeyi başardı.

Pin, "2023 yılında bir Iron Dame olarak Prema ile yarışacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım."

"Bunun için çok çalışıyordum, dolayısıyla karşıma çıkan böyle bir fırsat için çok mutluyum ve takıma beni destekledikleri için ne kadar teşekkür etsem azdır.

"Sebring'deki ilk yarışı ve takımla birlikte ortak hedeflerimize ulaşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

#83 Iron Lynx Ferrari F488 GTE EVO: Doriane Pin Photo by: Eric Le Galliot