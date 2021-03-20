PR1/Mathiasen, Spa’daki WEC açılışına katılacak

PR1, Spa 6 Saat’in cuma günkü listesindeydi ve 1 Mayıs’taki etkinlikte LMP2 sınıfı için yapılan üç ek katılımdan birine sahip olacaklar.

IMSA WeatherTech SportsCar şampiyonluğunun ardından, geçen sezon Jim Trueman Ödülü’nü kazanıp, Le Mans’a davetiye alan Amerikan yarışçı Patrick Kelly, takımın Oreca 07’sini kullanacak isim olarak açıklandı.

Avrupa Le Mans Serisi'ne katılan G-Drive Racing’de, Algarve Pro Racing tarafından yönetilen iki Aurus markalı Orecas’ını, Spa’ya çıkaracak.

Takım Patronu Roman Rusinov, WEC’ye ilk defa katılacak Argentine Franco Colapinto’yla ve eski Formula 1 sürücüsü Roberto Merhi’yle aynı aracı paylaşacak. İkinci aracın sürücüleriyse, John Falb, Rui Andrade ve Pietro Fittipaldi olacak. Aynı üçlü bu yıl ELMS’de de yarışacak.

PR1 ve G-Drive’ın gelişiyle, LMP2 gridi toplam 14 araca çıkacak.

Corvette Racing'in GTE Pro sınıfı için ek bir katılım kararı almasıyla beraber, daha önce duyurulduğu üzere etkinliğe 37 araç katılacak.