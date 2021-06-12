WEC Portimao sıralama turları: Alpine, Toyota'nın önünde pole pozisyonunda

Alpine pilotu Matthieu Vaxiviere, Toyota pilotu Brendon Hartley'nin 0.094 sn önünde pole pozisyonuna ulaştı.

Vaxiviere, Alpine A480-Gibson LMP1 aracıyla seansın ilk bölümünde tempoyu belirlemiş ve liderliği almıştı.

Sonrasında Hartley #8 Toyota GR010 HYBRID aracıyla kendi zamanını fazlasıyla geliştirdi Vaxiviere'i arkasında bıraktı. Vaxiviere, yeni lastikleriyle ikinci kez piste çıktı ve turunu geliştirerek 0.094 sn farkla ilk sıraya yükseldi.

Hartley, ilk turunun sonrasında LMP2 pilotlarının ardına, 5. sıraya kadar gerilemişti ancak Yeni Zellandalı pilot ikinci turuyla ikinci sıraya yükseldi.

Vaxiviere, 1:30.364 saniyelik derecesiyle seansı noktalarken; Hartley, 1:36.458 saniyelik bir derece kaydetti.

Mike Conway, ilk turların ardından Alpine'in pilotuna oldukça yakındı fakat Conway ikinci turunda gelişim sağlayamadı ve seansı 3. sırada tamamladı.

Yeni Glickenhaus 007-Pipo LMH, genel klasmanda sadece 11. olabildi ve 7 tane LMP2 aracının arkasında kaldı.

Tom Blomqvist, JOTA araçları arasındaki mücadeleyi kazandı ve LMP2 kategorisinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Blomqvist, takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'nın arkasındaydı ancak ikinci turlarda Portekizli pilotu geçmeyi başardı.

Blomqvist, ikinci turunda 1:31.210 saniyelik bir derece kaydetmeyi başardı. Da Costa ise ikinci turunda 1:31.255 saniyelik derecesini geliştiremedi.

Job van Uitert, Pro Am klasmanında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Paul di Resta, birçok kez pist limitlerini aşmasına rağmen LMP2 klasmanında 4. sırayı almayı başardı.

Porsche pilotu Kevin Estre, GTE Pro klasmanında ikinci hafta sonunda da pole pozisyonunun sahibi oldu.

Estre'nin 1:37.986 saniyelik turu, ikinci sırada yer alan AF Corse Ferrari sürücüsü James Calado'nun en hızlı turundan 0.3 sn daha hızlıydı.

Daniel Serra seansı 4. sırada tamamlamıştı ancak pist limitlerini aştığı gerekçesiyle turu silindi. Böylelikle Serra bir zaman kaydedememiş oldu.

GTE Am'deki pole pozisyonu mücadelesi Porscheler arasında geçti. Egidio Perfetti, takım arkadaşı Christian Ried'in önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

WEC Portimao 8 Saat yarışı yarın TSİ 13.00'da başlayacak. Yarışı Motorsport.tv.'den ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

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