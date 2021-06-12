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WEC / Algarve Sıralama turları raporu

WEC Portimao sıralama turları: Alpine, Toyota'nın önünde pole pozisyonunda

Çeviren:
Can Çarpıcı

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Portimao 8 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu 0.094 sn farkla Alpine'in oldu.

WEC Portimao sıralama turları: Alpine, Toyota'nın önünde pole pozisyonunda

Alpine pilotu Matthieu Vaxiviere, Toyota pilotu Brendon Hartley'nin 0.094 sn önünde pole pozisyonuna ulaştı. 

Vaxiviere, Alpine A480-Gibson LMP1 aracıyla seansın ilk bölümünde tempoyu belirlemiş ve liderliği almıştı. 

Sonrasında Hartley #8 Toyota GR010 HYBRID aracıyla kendi zamanını fazlasıyla geliştirdi Vaxiviere'i arkasında bıraktı. Vaxiviere, yeni lastikleriyle ikinci kez piste çıktı ve turunu geliştirerek 0.094 sn farkla ilk sıraya yükseldi.

Hartley, ilk turunun sonrasında LMP2 pilotlarının ardına, 5. sıraya kadar gerilemişti ancak Yeni Zellandalı pilot ikinci turuyla ikinci sıraya yükseldi.

Vaxiviere, 1:30.364 saniyelik derecesiyle seansı noktalarken; Hartley, 1:36.458 saniyelik bir derece kaydetti. 

Mike Conway, ilk turların ardından Alpine'in pilotuna oldukça yakındı fakat Conway ikinci turunda gelişim sağlayamadı ve seansı 3. sırada tamamladı.

Yeni Glickenhaus 007-Pipo LMH, genel klasmanda sadece 11. olabildi ve 7 tane LMP2 aracının arkasında kaldı.

Tom Blomqvist, JOTA araçları arasındaki mücadeleyi kazandı ve LMP2 kategorisinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Blomqvist, takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'nın arkasındaydı ancak ikinci turlarda Portekizli pilotu geçmeyi başardı. 

Blomqvist, ikinci turunda 1:31.210 saniyelik bir derece kaydetmeyi başardı. Da Costa ise ikinci turunda 1:31.255 saniyelik derecesini geliştiremedi.

Job van Uitert, Pro Am klasmanında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Paul di Resta, birçok kez pist limitlerini aşmasına rağmen LMP2 klasmanında 4. sırayı almayı başardı.

Porsche pilotu Kevin Estre, GTE Pro klasmanında ikinci hafta sonunda da pole pozisyonunun sahibi oldu.

Estre'nin 1:37.986 saniyelik turu, ikinci sırada yer alan AF Corse Ferrari sürücüsü James Calado'nun en hızlı turundan 0.3 sn daha hızlıydı.

Daniel Serra seansı 4. sırada tamamlamıştı ancak pist limitlerini aştığı gerekçesiyle turu silindi. Böylelikle Serra bir zaman kaydedememiş oldu.

GTE Am'deki pole pozisyonu mücadelesi Porscheler arasında geçti. Egidio Perfetti, takım arkadaşı Christian Ried'in önünde pole pozisyonunun sahibi oldu. 

WEC Portimao 8 Saat yarışı yarın TSİ 13.00'da başlayacak. Yarışı Motorsport.tv.'den ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Hypercar ve LMP2 sonuçları:

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 1'30.364  
2 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.458 0.094
3 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.540 0.176
4 Indonesia Sean Gelael
Belgium Stoffel Vandoorne
United Kingdom Tom Blomqvist 		Oreca 07 LMP2 1'31.210 0.846
5 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'31.255 0.891
6 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert 		Oreca 07 LMP2 1'31.545 1.181
7 United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Wayne Boyd
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'31.598 1.234
8 Netherlands Robin Frijns
Austria Ferdinand Habsburg
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 1'31.648 1.284
9 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Louis Deletraz
United Kingdom Alex Brundle 		Oreca 07 LMP2 1'31.737 1.373
10 Switzerland Esteban Garcia
Switzerland Mathias Beche
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'31.854 1.490
11 Australia Ryan Briscoe
France Romain Dumas
United Kingdom Richard Westbrook 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'32.167 1.803
12 Sweden Henrik Hedman
Colombia Juan Pablo Montoya
United Kingdom Ben Hanley 		Oreca 07 LMP2 1'32.526 2.162
13 Denmark Jan Magnussen
Denmark Anders Fjordbach
Denmark Dennis Andersen 		Oreca 07 LMP2 1'32.626 2.262
14 Colombia Tatiana Calderon
Germany Sophia Floersch
Netherlands Beitske Visser 		Oreca 07 LMP2 1'32.748 2.384
15 Slovakia Miro Konopka
United Kingdom Oliver Webb
United Kingdom Tom Jackson 		Ligier JSP 217 LMP2 1'34.224 3.860
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GTE sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Ortalama Süre Fark
1 92 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.986  
2 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'38.359 0.373
3 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'38.389 0.403
4 56 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.191 2.205
5 77 Germany Christian Ried
Australia Jaxon Evans
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.236 2.250
6 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.885 2.899
7 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.001 3.015
8 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.085 3.099
9 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.141 3.155
10 57 Japan Takeshi Kimura
Denmark Mikkel Jensen
Australia Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.276 3.290
11 98 Canada Paul DallaLana
Brazil Augusto Farfus
Brazil Marcos Gomes 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.366 3.380
12 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.499 3.513
13 86 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.604 3.618
14 33 United States Ben Keating
Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.993 4.007
15 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Andrea Piccini
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'42.521 4.535
16 88 United States Dominique Bastien
Germany Marco Seefried
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'43.374 5.388
17 52 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'44.377 6.391
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