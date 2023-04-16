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WEC / Portimao Yarış raporu

Portimao 6 Saat: #8 Toyota kazandı, Ferrari ve Porsche podyumda!

Toyota bir kez daha ne kadar yenilmez olduğunu gösterdi ve 2023 WEC sezonunun ikinci yarışını Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa ve Brendon Hartley üçlüsünün kullandığı #8 Toyota ile kazandı.

James Newbold
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Portimao 6 Saat: #8 Toyota kazandı, Ferrari ve Porsche podyumda!
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Pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota ve Mike Conway startta yerini korurken, #51 Ferrari ve James Calado iyi bir start alarak ilk sektörde ikinciliği almayı başardı.

Bir sıra gerileyen #8 Toyota ve Buemi buna rağmen ivme kaybetmedi ve dördüncü turda Ferrari'yi geride bırakarak yerini geri aldı, bu sırada #7 Toyota çoktan farkı 6 saniyeye çıkarmıştı!

İlk saat geride kalırken Conway'i yakalamayı başaran Buemi, 5. virajda atağını yaptı ve #8 Toyota'ya liderliği getirdi. 

Bir süre sonra tork sensörünü değiştirmesi için siyah ve turuncu bayrakla pite alınan #7 Toyota, bu nedenle yedi tur kaybederek dokuzunculuğa kadar geriledi, kısacası liderlik mücadelesine de gayriresmi olarak veda etti.

Yarışın ilk bölümünün en kazançlı aracı ise #50 Ferrari idi; Nicklas Nielsen trafikten faydalanarak ilk saatin sonlarına doğru Calado'yu geçerek üçüncülüğü almıştı. 

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Ferrari'nin iç savaşından ve faydalanan #8 Toyota farkı açmıştı, öyle ki Antonio Fuoco'nun direksiyona geçtiği son saatlerde #50 Ferrari'ye tur bindirecekti!

Bitime yaklaşık 90 dakika kala Jacques Villeneuve'ün Vanwall'unun yokuş yukarı 10. viraja yaklaşırken sağ ön freninin patlaması, 1997 Formula 1 dünya şampiyonunun bir sonraki virajda spin atmasına ve yarışa veda etmesine sebep oldu. 

Ferrari'deki iç savaş son bir saatte de devam etti; ilk olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle tempo kaybeden #51 Ferrari üçüncülüğe kadar dönmeyi başardı, ta ki fren sorunları nedeniyle #6 Porsche sürücüsü Kevin Estre'ye avlanana kadar!  

Porsche'a geçildikten dört tur sonra pite gelen #51 Ferrari yine de sıra kaybetmedi ve dördüncü sırada yarışa dönmeyi başardı.

Ancak fren sorunları devam etmekteydi, bu durumdan faydalanan Alex Lynn böylelikle Ferrari'yi geçerek dördüncülüğü almış, hatta bitime 10 dakika kala benzin alacak boşluk dahi oluşturmuştu.

Bu durum Alex Lynn'in Cadillac ile öne geçmesini sağladı ve Lotterer'e 10 dakikadan az bir süre kala yakıt ikmali için yeterli marjı verdi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor

Photo by: Paul Foster

Yarışın son dakikalarına doğru #94 Peugeot da gaza bastı ve fren sorunlarından faydalanarak #51 Ferrari'yi geride bıraktı!

Mücadelenin kalanında bir değişiklik olmadı, böylece #8 Toyota damalı bayrağı rahatça ilk sırada görmeyi başardı. Ferrari ikinciliği alırken, Porsche da üçüncü olarak geri döndükten sonra ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Dahası, ilk beş sırada beş farklı üreticinin -dördüncü Cadillac, beşinci Peugeot- yer almasıydı.

Altıncı sıra sorun yaşayan #51 Ferrari'ye, yedinci sıra ilk turlarda sıkıntı yaşayıp bir tur geri düştükten sonra sakin bir yarış geçiren #93 Peugeot'a, sekizinci sıra ise Glickenhaus'a gitti.

LMP2'de zafer, Prema ile sıkı bir mücadele vermesinin ardından duble yapmayı başaran United Autosports'a gitt,; Oliver Jarvis, Josh Pierson ve Giedo van der Garde, Phil Hanson, Frederick Lubin ve Ben Hanley'den oluşan diğer aracı beş saniyelik pit cezasına rağmen 0.684s farkla geride bırakmayı başardı.

#21 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Diego Alessi, Simon Mann, Ulysse de Pauw

#21 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Diego Alessi, Simon Mann, Ulysse de Pauw

Photo by: Paul Foster

Üçüncü sıra #41 WRT'ye giderken, pole pozisyonu sahibi Prema da beş saniyelik bir cezadan etkilenerek dördüncü olabildi.

LMP2'de son kez mücadele eden #48 Jota beşinci olurken, ikinci Prema aracı altıncı sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise son turlarda AF Corse Ferrari'yi geride tutan Corvette Racing galibiyete ulaşmayı başardı. 

Antrenman turlarındaki ivmeyi yarışa taşıyamayan #81 AF Corse Ferrari, zaman zaman lider gittiği yarışı ikinci sırada tamamlarken, podyumu üç kadın sürücünün -Sarah Bovy, Rahel Frey ve Michelle Gatting- paylaştığı Iron Dames Porsche 911 RSR-19 tarafından tamamladı.

 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Fark Ara
1 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR
2 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen
Ferrari 499P HYPERCAR
3 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor
Porsche 963 HYPERCAR
4 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook
Cadillac V-Series.R HYPERCAR
5 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller
Peugeot 9X8 HYPERCAR
6 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi
Ferrari 499P HYPERCAR
7 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne
Peugeot 9X8 HYPERCAR
8 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla
Glickenhaus 007 HYPERCAR
9 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez
Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR
10 United States Josh Pierson
Netherlands Giedo vanderGarde
United Kingdom Oliver Jarvis
Oreca 07 LMP2
11 Frederick Lubin
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Ben Hanley
Oreca 07 LMP2
12 Portugal Rui Andrade
Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Oreca 07 LMP2
13 France Doriane Pin
Italy Mirko Bortolotti
Russian Federation Daniil Kvyat
Oreca 07 LMP2
14 Germany David Beckmann
China Ye Yifei
Portugal Antonio Felix da Costa
Oreca 07 LMP2
15 Filip Ugran
United States Juan Correa
Netherlands Bent Viscaal
Oreca 07 LMP2
16 Indonesia Sean Gelael
Austria Ferdinand Habsburg
Netherlands Robin Frijns
Oreca 07 LMP2
17 Denmark David Heinemeier Hansson
Brazil Pietro Fittipaldi
Denmark Oliver Rasmussen
Oreca 07 LMP2
18 France Matthieu Vaxivière
France Julien Canal
France Charles Milesi
Oreca 07 LMP2
19 Poland Jakub Smiechowski
Switzerland Fabio Scherer
Spain Albert Costa
Oreca 07 LMP2
20 Brazil André Negrao
Mexico Memo Rojas
United Kingdom Olli Caldwell
Oreca 07 LMP2
21 United States Ben Keating
Nicolas Varrone
Netherlands Nick Catsburg
Chevrolet Corvette C8.R LMGTE AM
22 Argentina Luis Perez-Companc
France Lilou Wadoux
Italy Alessio Rovera
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM
23 Belgium Sarah Bovy
Denmark Michelle Gatting
Switzerland Rahel Frey
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
24 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Davide Rigon
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM
25 Diego Alessi
France Simon Mann
Ulysse De
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM
26 Miguel Pedro
Guilherme Moura
Italy Matteo Cairoli
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
27 Germany Christian Ried
Mikkel Pedersen
France Julien Andlauer
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
28 United Kingdom Ahmad AlHarthy
Michael Dinan
Ireland Charlie Eastwood
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM
29 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
United Kingdom Harry Tincknell
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
30 Japan Takeshi Kimura
United States Scott Huffaker
Brazil Daniel Serra
Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM
31 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
32 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Belgium Alessio Picariello
Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM
33 Canada Paul DallaLana
Zimbabwe Axcil Jefferies
Denmark Nicki Thiim
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM
34 Ireland Ryan Cullen
Matthias Kaiser
France Gabriel Aubry
Oreca 07 LMP2
35 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki
Porsche 963 HYPERCAR
36 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve
Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR
37 Japan Satoshi Hoshino
Casper Stevenson
Japan Tomonobu Fujii
Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM
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