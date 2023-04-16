Portimao 6 Saat: #8 Toyota kazandı, Ferrari ve Porsche podyumda!

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Pole pozisyonundan başlayan #7 Toyota ve Mike Conway startta yerini korurken, #51 Ferrari ve James Calado iyi bir start alarak ilk sektörde ikinciliği almayı başardı.

Bir sıra gerileyen #8 Toyota ve Buemi buna rağmen ivme kaybetmedi ve dördüncü turda Ferrari'yi geride bırakarak yerini geri aldı, bu sırada #7 Toyota çoktan farkı 6 saniyeye çıkarmıştı!

İlk saat geride kalırken Conway'i yakalamayı başaran Buemi, 5. virajda atağını yaptı ve #8 Toyota'ya liderliği getirdi.

Bir süre sonra tork sensörünü değiştirmesi için siyah ve turuncu bayrakla pite alınan #7 Toyota, bu nedenle yedi tur kaybederek dokuzunculuğa kadar geriledi, kısacası liderlik mücadelesine de gayriresmi olarak veda etti.

Yarışın ilk bölümünün en kazançlı aracı ise #50 Ferrari idi; Nicklas Nielsen trafikten faydalanarak ilk saatin sonlarına doğru Calado'yu geçerek üçüncülüğü almıştı.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Ferrari'nin iç savaşından ve faydalanan #8 Toyota farkı açmıştı, öyle ki Antonio Fuoco'nun direksiyona geçtiği son saatlerde #50 Ferrari'ye tur bindirecekti!

Bitime yaklaşık 90 dakika kala Jacques Villeneuve'ün Vanwall'unun yokuş yukarı 10. viraja yaklaşırken sağ ön freninin patlaması, 1997 Formula 1 dünya şampiyonunun bir sonraki virajda spin atmasına ve yarışa veda etmesine sebep oldu.

Ferrari'deki iç savaş son bir saatte de devam etti; ilk olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle tempo kaybeden #51 Ferrari üçüncülüğe kadar dönmeyi başardı, ta ki fren sorunları nedeniyle #6 Porsche sürücüsü Kevin Estre'ye avlanana kadar!

Porsche'a geçildikten dört tur sonra pite gelen #51 Ferrari yine de sıra kaybetmedi ve dördüncü sırada yarışa dönmeyi başardı.

Ancak fren sorunları devam etmekteydi, bu durumdan faydalanan Alex Lynn böylelikle Ferrari'yi geçerek dördüncülüğü almış, hatta bitime 10 dakika kala benzin alacak boşluk dahi oluşturmuştu.

Bu durum Alex Lynn'in Cadillac ile öne geçmesini sağladı ve Lotterer'e 10 dakikadan az bir süre kala yakıt ikmali için yeterli marjı verdi.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: Paul Foster

Yarışın son dakikalarına doğru #94 Peugeot da gaza bastı ve fren sorunlarından faydalanarak #51 Ferrari'yi geride bıraktı!

Mücadelenin kalanında bir değişiklik olmadı, böylece #8 Toyota damalı bayrağı rahatça ilk sırada görmeyi başardı. Ferrari ikinciliği alırken, Porsche da üçüncü olarak geri döndükten sonra ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Dahası, ilk beş sırada beş farklı üreticinin -dördüncü Cadillac, beşinci Peugeot- yer almasıydı.

Altıncı sıra sorun yaşayan #51 Ferrari'ye, yedinci sıra ilk turlarda sıkıntı yaşayıp bir tur geri düştükten sonra sakin bir yarış geçiren #93 Peugeot'a, sekizinci sıra ise Glickenhaus'a gitti.

LMP2'de zafer, Prema ile sıkı bir mücadele vermesinin ardından duble yapmayı başaran United Autosports'a gitt,; Oliver Jarvis, Josh Pierson ve Giedo van der Garde, Phil Hanson, Frederick Lubin ve Ben Hanley'den oluşan diğer aracı beş saniyelik pit cezasına rağmen 0.684s farkla geride bırakmayı başardı.

#21 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Diego Alessi, Simon Mann, Ulysse de Pauw Photo by: Paul Foster

Üçüncü sıra #41 WRT'ye giderken, pole pozisyonu sahibi Prema da beş saniyelik bir cezadan etkilenerek dördüncü olabildi.

LMP2'de son kez mücadele eden #48 Jota beşinci olurken, ikinci Prema aracı altıncı sırada yer aldı.

GTE Am sınıfında ise son turlarda AF Corse Ferrari'yi geride tutan Corvette Racing galibiyete ulaşmayı başardı.

Antrenman turlarındaki ivmeyi yarışa taşıyamayan #81 AF Corse Ferrari, zaman zaman lider gittiği yarışı ikinci sırada tamamlarken, podyumu üç kadın sürücünün -Sarah Bovy, Rahel Frey ve Michelle Gatting- paylaştığı Iron Dames Porsche 911 RSR-19 tarafından tamamladı.