Porsche'nin, GTE Pro şampiyonu Ferrari'ye karşı protestosu reddedildi

Porsche, pilotu Michael Christensen'in bitime 15 dakikadan az bir süre kala Pier Guidi'nin Ferrari'si yüzünden spin atmasının ardından, bir protestoda bulunmuştu.

Pier Guidi'ye, liderliği Christensen'e geri vermesi talimatı verildi ancak talimat kısa bir süre sonra iptal edildi. Bu bilgi, yarış bittikten çok sonrasına kadar kamuoyuna açıklanmadı.

Bir WEC bültenine göre Porsche, Christensen ile Pier Guidi'nin 51 numaralı Ferrari'si arasındaki olayın hakemlere bildirilmediğini ve kararların yalnızca yarışın gidişatına göre alındığını savundu.

Ancak aynı belgeye göre, iki sürücü arasındaki çatışma, aslında kararları yarışın gidişatına göre veren hakemler tarafından incelendi.

Bu, Porsche'nin protestosunu reddetmek için yeterli bir sebep oldu. Yani, Ferrari takımlar şampiyonluğunu elinde tutarken, Pier Guidi ve James Calado da sürücüler şampiyonluğunu elinde tutabilecek. Ancak yarış sonuçları bu yazının yazıldığı sırada geçiciliğini koruyor.

Porsche, WEC kurallarına göre hakemlerin kararına itiraz edebilir.

Yarışın sonundaki çarpışma, Porsche ve Ferrari arasındaki devasa savaşı, etkili bir şekilde sona erdirdi ve önde gelen araçları yarış boyunca birkaç kez pozisyon değiştirdi.

Alman üretici, Kevin Estre'nin, Neel Jani ve Christensen ile paylaştığı 92 numaralı Porsche'siyle altıncı saatte Calado'yu geçerek, yarışmanın sonuna yaklaşılırken avantaj elde etti.

Pier Guidi daha sonra 51 numaralı Ferrari'sinde daha taze lastiklerle geri döndü ama Christensen'i son virajdaki çarpışmalarından sonra geçebildi. Ardından Filipe Albuquerque 22. United Autosports LMP2 aracında onlara tur bindirdi.

Pier Guidi, hakemlerin ilk emrine göre Christensen'ın geçmesi için yavaşladı ve ardından Porsche sürücüsü, yakıt almak için hızlı bir pit stop yaptı.

Ferrari sürücüsü de bir sonraki turda yakıt için pite girdi ve yaptırım iptal edildiği için damalı bayrağı üç saniyeden biraz daha uzun bir süre önce aldı.

İtalyan takım, Ferrari'nin sezon sonu Bahreyn yarışları için yapılan iki performans dengesi değişikliğine itiraz etmesinin ardından, bu hafta bir GTE Pro katılımcısı tarafından ikinci kez protesto edildi.

Ferrari'nin protestosu da başarısız olmuştu.

Son karar

Aşağıda adı geçen yarışmacıdan protesto alan hakemler konuyu değerlendirmiş ve aşağıdaki karara varmışlardır.

Porsche GT Team'in protestosu, bir aracı itmekten oluşan bir olayın hakemlere bildirilmesi gerektiğini belirten, ISC'nin L Ekinin Art. 2b, bölüm V'inin ihlaline dayanmaktadır.

Yarışmacı durumun böyle olmadığını ve 51 numaralı araç ile 92 numaralı araç arasındaki temasın hakemlere bildirilmediğini ve kararların yalnızca yarış direktörü tarafından alındığını iddia ediyor.

Aslında, T14'teki 51 ve 92 numaralı araçlar arasındaki olayla ilgili tüm kararlar, yarış direktörü tarafından hakemlere rapor edildi, incelendi ve yarış direktörüne uygun olarak hakemler tarafından alındı. Sözlü ve görüntülü delillerle rapor edildi.

Sonuç olarak, Ek L'nin, bölüm. V, madde 2b'nin hükümlerine saygı duyulmuştur ve hakemler itirazı reddedecektir.

ISC'nin Art.13.10.1'inden alınan referansa göre depozitonun hiçbir kısmı iade edilmeyecektir.

Yarışmacıya, 021 WEC Spor Kurallarının Art. 16.1.6'sı, Uluslararası Spor Yasası'nın 15. Maddesi ve FIA Yargı ve Disiplin Kuralı'nın Art.9.1.1'indeki maddeler uyarınca, itiraz hakkı hatırlatılır.