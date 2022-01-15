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Porsche, yeni LMDh prototipi ile testlere başladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2023'te Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA SportsCar Şampiyonası'na katılacak Porsche, yeni LMDh prototipini ilk kez piste çıkardı.

Porsche, yeni LMDh prototipi ile testlere başladı

2023 yılında LMDh sınıfında yarışmaya hazırlanan Porsche, cuma günü Weissach test pistinde yeni aracını ilk kez piste çıkardı.

Direksiyona Frederik Makowiecki geçerken, normalde geçen ay piste çıkarılması planlanan araçla birden fazla turu tamamladığı öğrenildi.

Porsche'nin yeni LMDh aracıyla ilk sürüşünü normalde Aralık ayının başında yapması bekleniyordu ancak parçaların gecikmesi nedeniyle bu plan gecikti.

919 Hybrid P1 programında yedek pilot rolünde olan Porsche fabrika sürücüsü Makowiecki, "Çok olumlu bir ilk sürüş oldu: Birkaç tur attık ve aracın beklendiği gibi çalıştığını söyleyebiliriz."

"Şimdi elimizde, devam etmek için iyi bir başlangıç ​​noktamız var."

"Her şeyden önce Porsche LMDh aracını piste çıkarmak için aylarca çalışan tüm insanlar için mutluyum."

"Onları temsil etmeme izin verilmesi çok duygusal bir an." dedi.

Laudenbach, bu testi "2023 için yeni WEC/IMSA aracımızın gelişim süreci için çok önemli bir adım" şeklinde yorumladı.

Kanadalı Multimatic Motorsport organizasyonu tarafından geliştirilen yeni nesil LMP2 aracını temel alan Porsche LMDh, önümüzdeki hafta ila 10 gün içerisinde Weissach'ta daha fazla test yapacak.

Ocak ayının sonunda gerçek bir yarış pistinde test çalışması yapılması planlanıyor.

Gelişim çalışmalarına, Aralık ayında Porsche sürücüleri olarak açıklanan ve 2023'te hem WEC hem de IMSA'da Team Penske tarafından yönetilen fabrika ekibinin bir parçası olacak Felipe Nasr ve Dane Cameron liderlik edecek.

Amerika'da yapılması planlanan testlerin bir kısmının iptal edildiği biliniyor ve yeni araçla ilgili ilk gelişim çalışmalarının Avrupa'da yapılması bekleniyor.

Yeni Porsche ve Audi araçlarında yer alacak motor konfigürasyonu henüz açıklanmadı.

Porsche LMDh prototype

Porsche LMDh prototype

Photo by: Porsche

 

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