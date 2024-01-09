Porsche, WEC'te müşteri takımlarının kilit önem taşıdığını düşünüyor

WEC, yönetmeliklerde yapılan revizyonun ardından katılımcılar yönünden patlama yaşıyor. 2024 yılında dokuz farklı üreticiyi temsil eden en az on dokuz Hypercar yarışacak. Serinin başlangıcından bu yana WEC'in en üst sınıfında hiç bu kadar çok OEM yer almamıştı.

Bu gelişme genellikle seri için altın bir çağın başlangıcı olarak görülse de Laudenbach, bu üreticilerin uzun vadede taahhütlerini sürdüreceklerinin garantisi olmadığı konusunda uyarıyor.

Laudenbach, büyük üreticilerin ayrılması halinde, 2010'ların sonunda Audi ve Porsche'nin seriden ayrılmasının ardından Toyota'nın WEC'in en üst sınıfında hala yer alan tek OEM olduğu dönemde Alpine, Glickenhaus ve Rebellion gibi günü kurtaracak çok az sayıda özel üreticinin kaldığı senaryonun gerçekleşmesinden korkuyor.

Porsche şu anda Jota'ya iki adet 963 ve Proton Competition'a bir adet 963 tedarik ediyor. Ancak Laudenbach'a göre 'utanç verici olan' başka hiçbir üretici düzgün bir müşteri otomobili programıyla ortaya çıkmadı.

Laudenbach, "Bence diğer üreticilerin hiçbirinin müşteri aracı kullanmamış olması biraz üzücü. Kadrolara bakarsanız, muhtemelen müşteri araçlarına ihtiyacımız olmadığını iddia edebilirsiniz. Yeterince fabrikamız aracımız var."

"Yeterince uzun süredir bu işin içindeyim. Benim için, ne olursa olsun, on yıl boyunca şampiyonada bu kadar çok üreticiye sahip olacağımızı hayal etmek zor. Bu kadar çok [üreticinin] olduğu bir on yılı hatırlayan var mı bilmiyorum. Ben hatırlayamıyorum."

Photo by: Andreas Beil Thomas Laudenbach, Head of Porsche Motorsport

"Sonra öyle bir gün gelecek ki hepimiz... çünkü bu sporu seviyoruz, çünkü dayanıklılık yarışlarını seviyoruz ve hepimiz dayanıklılık yarışlarının uzun süre yaşamasını istiyoruz. O zaman müşteri araçlarımız olduğu için herkes mutlu olacaktır. Bu nedenle, iyi zamanlarda onlara iyi davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapan da sadece biziz." dedi.

Yine de Laudenbach, müşteri ekiplerine sahip olmanın Porsche'nin Hypercar sınıfındaki hayatını kolaylaştırmadığını kabul ediyor.

"Onlara iyi bir araç sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda bir çaba göstererek onlara doğru hizmeti sunmak zorundayız." dedi.

Laudenbach, müşteri takımlarına fabrika ekibiyle aynı güncellemeleri getireceklerini söylüyor, "Bence çok iyi bir felsefemiz var çünkü müşterilerimize gerçekten adil bir şekilde davrandığımızı düşünüyorum."

"Performansa yönelik değişiklikler olursa, söylenecek bir şey var, müşteriler her zaman bizimle aynı özelliklere sahip olacaklar, bu yüzde 100. Yönetmelikler gereği bunu yapmak zorundayız. Bu aynı zamanda felsefemizle oldukça iyi örtüşüyor." dedi.

Geçen yıl, Porsche'nin ilk müşteri aracı olan Antonio Felix da Costa, Will Stevens ve Yifei Ye tarafından kullanılan Jota'nın 38 numaralı aracı, Le Mans 24 Saat yarışını sekiz tur boyunca lider götürmesine rağmen sezonu tek bir podyum derecesi alamadan (Porsche toplamda iki podyum derecesi elde etti) bitirdiği için sınırlı bir başarı elde etti. Sezonun son üç yarışına katılan Proton'un 99 numaralı aracı, öğrenme ve gelecek yılı inşa etme felsefesine rağmen daha da zorlandı.