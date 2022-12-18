Porsche, WEC ve IMSA kadrolarını resmi olarak açıkladı!

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Sürücü kadrosunu parça parça duyursa da hangi sürücülerin hangi serilerde mücadele edeceğini açıklamak için bir süre daha beklemeyi tercih eden Porsche cephesindeki sessizlik kısa süre önce gelen basın açıklamasıyla sona erdi.

Altısı WEC, dördü IMSA'da olmak üzere toplam 10 sürücüyle yarışacak olan takım, dayanıklılık yarışlarını yakından tanıyan bir kadro kurmuş vaziyette.

WEC'de #5 Porsche direksiyonunda Dane Cameron, Michael Christensen ve Frederic Makowiecki yer alacaklar. #6 Porsche ise Andre Lotterer, Kevin Estre ve Laurens Vanthoor'a emanet.

IMSA'da ise #6 Porsche direksiyonunda eski Le Mans galibi Nick Tandy ve Mathieu Jaminet, #7 Porsche direksiyonunda ise Matt Campbell ve eski F1 pilotu Felipe Nasr bulunacak.

Bunun yanı sıra Cameron'un gelecek ayki Daytona 24 Saat IMSA serisinin açılışında #6 Porsche'un üçüncü sürücüsü olarak piste çıkacağı da açıklandı. Christensen ise #7 Porsche'un üçüncü sürücüsü olacak.

Porsche, Cameron ve Christensen'in Sebring, Watkins Glen ve Petit Le Mans'daki diğer IMSA mücadelelerinde de yarışıp yarışmayacağını henüz açıklamadı.

Son olarak Proton Competition'ın gelecek yıl Jota ve JDC-Miller MotorSports ile birlikte 963'ü kullanacak özel takımlardan biri olacağı da doğrulanmış durumda.

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Michael Christensen, Nick Tandy Photo by: Porsche

Alman üretici, Cumartesi akşamı Weissach geliştirme tesisinde düzenlenen yıllık Şampiyonlar Gecesi ödül töreninde Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz ve Thomas Preining'in 2023 yılı için fabrika sürücüleri olarak korunduğunu duyurdu.

Porsche'nin fabrika kadrosu, Formula E sürücüleri Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa ile tamamlanmış vaziyette.

Geçen yılın Porsche junior sürücüsü ve 2022 Carrera Cup Almanya şampiyonu Laurin Heinrich tam fabrika statüsünden bir kademe aşağıda sözleşmeli sürücü konumuna geldi. Heinrich'in halefi ise 2022'de hem Porsche Supercup hem de Carrera Cup Almanya'yı dördüncü sırada tamamlayan Bastian Buus olacak.

Porsche ayrıca Preining ve sözleşmeli sürücü Dennis Olsen'in 2022'de DTM'de yarışmaya devam edeceklerini duyurdu

Son olarak Christensen, Estre, Makowiecki, Tandy ve Preining'in yanı sıra sözleşmeli pilotlar listesinde yer alan Porsche'nin eski genç pilotu ve temsilcimiz Ayhancan Güven'in de henüz detayları belli olmayan GT3 programının bir parçası olması planlanıyor.