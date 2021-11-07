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WEC / Bahreyn II Haberler

Porsche, WEC davasını Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Porsche, Cumartesi günkü Bahreyn 8 Saat Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda GTE Pro şampiyonu Ferrari'ye yönelik protestosunu reddetme kararına itiraz etti.

Porsche, WEC davasını Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacak

FIA ve WEC, Porsche GT Takımının davayı Uluslararası Temyiz Mahkemesine götüreceğini onayladı.

Bahreyn'deki iki WEC yarışının ikincisinin nihai sonuçları yayınlandı ancak temyize tabi oldukları belirtildi.

Porsche'den bir açıklama gelmedi.

Hakemlerin kararıyla, James Calado ve Alessandro Pier Guidi geçici olarak WEC GTE Pro şampiyonluğunu ve Ferrari de takımlar şampiyonluğunu alacak.

Porsche, Pier Guidi'nin Ferrari 488 GTE'sinin, liderlik için mücadele eden Michael Christensen'in 92 numaralı Porsche 911 RSR'si ile temas kurmasının ardından, sonucu protesto etti.

Christensen, Kevin Estre ve Neel Jani ile paylaştığı araçta spin attı ve yarış kontrol tarafından Pier Guidi'ye pozisyonu Porsche sürücüsüne geri vermesi emredildi.

Ferrari yavaşladı ancak Pier Guidi yarış kontrolün emrine uymadan önce yakıt almak için pite girdi.

Ferrari de bir sonraki turda pite geldi ve o sırada Ferrari'nin pozisyonu bırakma emri, iptal edildi. Ancak bu karar kamuya açık şekilde verilmedi.

Porsche GT Team fabrika takımı protestosunda, kararın yalnızca yarış direktörü tarafından verildiğini ve FIA'nın uluslararası spor kurallarına göre hakemler tarafından incelenmediğini iddia etti.

Protestoyu reddeden hakemlerin bülteninde şöyle denildi: "T14'teki 51 ve 92 numaralı araçlar arasındaki olayla ilgili tüm kararlar, yarış direktörü tarafından hakemlere rapor edildi, incelendi ve yarış direktörüne uygun olarak hakemler tarafından alındı."

"Sözlü ve görüntülü delillerle rapor edildi."

Bülten, uluslararası spor kurallarının hükümlerine uyulması sebebiyle, protestonun reddedildiğini bildirdi.

Bültende, Porsche'ye itiraz hakkı hatırlatıldı.

Christensen yarıştan sonra "pistten itildiğini" ve cezanın, pitten geçme veya zaman cezası olmadığına şaşırdığını ifade etti.

Pier Guidi, kazanın, Christensen'in United Autosports LMP2 ORECA'da Filipe Albuquerque'nin 15. virajda geçmesine izin vermesinden kaynaklandığını öne sürdü.

"Olanlardan hoşlanmadım ama farklı bir şey yapamadım, ondan kaçamadım." 

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