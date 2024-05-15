Porsche: "Vettel'in Le Mans'ta yarışması hâlâ bir olasılık"

Vettel, Mart ayında Aragon'da yaklaşık 600 km tamamladığı başarılı bir testin ardından La Sarthe'de Porsche Penske Motorsport'un üçüncü 963 LMDh'sini sürmek için bir aday olarak yer aldı.

Alman üretici, üç araçlık fabrika programında kalan iki koltuktan biri için Vettel'i değerlendirirken, başlangıçta Mart sonu için planlanan tam Le Mans kadrosuna ilişkin açıklamayı erteledi.

Ancak uzun tartışmalardan sonra Vettel'le sözleşme imzalama fırsatını kaçırdı. Bunun yerine Felipe Nasr ve Nick Tandy ile devam edilirken Mathieu Jaminet ile anlaşıldı.

Vettel 2024'te Le Mans'a ilk kez çıkma şansı bulamayacak olsa da, Porsche 36 yaşındaki pilotun önümüzdeki yıllarda markayı temsil etmesi için kapıyı açık tutuyor.

Porsche LMDh direktörü Urs Kuratle Motorsport.com'un kardeş kuruluşu Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte, "Porsche gibi bir OEM için bu bir konu olarak kalmalı, bunu söylemeye gerek yok."

"Sebastian için de öyle. Bence buna hazır - testten sonra kendisi de öyle söyledi."

"Bu konuşulmalı ancak ne zaman ve ne şekilde bir araya geleceğini göreceğiz. Şu anda hiçbir şey kesinleşmiş değil." dedi.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Fotoğraf tarafından: Porsche Motorsport

Geçen hafta sonu Spa'da yapılan yarış öncesinde Vettel'in neden takımla sözleşme imzalamadığı sorusuna Kuratle şu yanıtı verdi: "Aslında böyle bir şey olmadı. Bu soruda bir suçlu yok. Böyle bir şey olmadı. Bu olmadı."

WEC'in LMP1 döneminde Porsche, Le Mans'taki üçüncü aracı için bir başka Alman sürücü Nico Hulkenberg ile anlaşmıştı.

Hulkenberg, 2016 yılında Tandy ve Earl Bamber ile paylaştığı 919 Hybrid ile Porsche için unutulmaz bir galibiyet elde etti ve Stuttgart merkezli markanın bir önceki yıl WEC'e dönüşünden bu yana ilk ve toplamda 17. galibiyetini aldı.

Ancak Hypercar sınıfında yarışan günümüz LMDh araçları, performansları o zamanki Grand Prix araçlarından çok da uzak olmayan LMP1 seleflerinden çok daha yavaş.

Kuratle, F1 sürücülerinin 2024 yılında WEC'e adapte olmalarının, günümüzün LMDh ve LMH araçlarının 1 tonun üzerinde olması nedeniyle yaklaşık on yıl öncesine göre çok daha zor olduğunu açıkladı.

"Şu anda en büyük fark muhtemelen ağırlıktır."

"Araçların ikisi de çok karmaşık, sadece tasarım açısından farklılar. Bence sürekli duyduğunuz en büyük fark bu."

"Bir diğer büyük fark ise saf araç ağırlığı. Büyük bir fark da gece sürüşü yapmamız, pistte büyük hız farklarına sahip olmamız."

"Sadece daha önce her şeyin böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu da Vettel'in buna alışmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor."