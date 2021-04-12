WEC
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
İptal edildi
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
18 gün
Tüm programı gör
R
WEC
Algarve
13 Haz
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
WEC
Monza
18 Tem
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
WEC
Fuji
26 Eyl
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
WEC
Bahreyn
20 Kas
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC / Son dakika

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari ve Porsche, 2022'nin sonuna kadar Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GTE Pro sınıfında mücadele etmeye devam edeceklerini onayladılar.

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Aston Martin'in 2020 sonunda spordan çekilmesinin ardından WEC'in ana GT sınıfındaki iki ana üretici olan Ferrari ve Porsche, mevcut 2021 sezonunun ötesinde en az bir yıl daha seride devam edeceklerini doğruladılar.

Bu, WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve FIA'nın, 2023 yılından önce kategoriyi değiştirme niyetinin olmadığını belirten açıklamalarını destekliyor.

Bir Porsche sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "2022'de bu yılla aynı programa sahip olmaya devam edeceğiz ve bu da iki araçlı bir fabrika anlaşması anlamına geliyor."

Ferrari de benzer bir açıklama yaparak "2021 ve 2022'de GTE Pro sınıfında devam edeceğini" doğruladı.

Hem Ferrari hem de Porsche, bu sezon WEC'te sırasıyla AF Corse ve Manthey takımlarının yönettiği iki fabrika aracına sahip.

Chevrolet'nin Corvette Racing markası da, Le Mans 24 Saat'in de içinde bulunduğu bazı yarışlara katılacaklar. 

Ferrari ve Porsche'nin WEC'in hiper araç sınıfına geçeceği 2022 sonrası için GTE kurallarının geleceğiyle ilgili büyük belirsizlik var.

Ferrari'nin sözcüsü, İtalyan markanın 2023 için "Le Mans Hiper araç programına odaklanacağını" doğruladı.

ACO ve FIA tarafından yapılan ​​ortak bir açıklamada, 2022 sonrası için GT kategorilerine yönelik herhangi bir karar alınmadığını duyurdu.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado

Photo by: JEP / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

Önceki haber

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans , WEC
Takımlar AF Corse , Team Manthey
Editör Gary Watkins

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

2s
2
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

7s
3
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

18s
4
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

21s
5
TÜRK SPORCULAR

TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı

1s
Son Haberler
Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

1s
Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

6s
Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
Le Mans

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

8 Nis 2021
WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor
WEC

WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor

2 Nis 2021
Glickenhaus, WEC'in Spa'daki açılış yarışını kaçırabilir
WEC

Glickenhaus, WEC'in Spa'daki açılış yarışını kaçırabilir

21 Mar 2021
Son Videolar
Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor 01:07
WEC
17 Mar 2021

Philippe Sinault, Alpine A480 LMP1'in lansmanında duygularını bizlere aktarıyor

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor 00:56
WEC
14 Mar 2021

Toyota Gazoo Racing 2021 WEC sezonuna göz kırpıyor

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti 02:57
WEC
7 Mar 2021

James Calado, Finali Mondiali'de yeni WEC sezonundan bahsetti

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak 03:48
WEC
28 Şub 2021

Ferrari 2023 itibariyle LMH'a katılacak

2021 WEC katılımcı listesi 05:13
WEC
23 Oca 2021

2021 WEC katılımcı listesi

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC / Haberler

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor
WEC / Haberler

WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor

Spa'ya katılan Corvette, WEC gridine dahil olabilir mi? Spa-Francorchamps
WEC / Son dakika

Spa'ya katılan Corvette, WEC gridine dahil olabilir mi?

Daha fazlası
AF Corse
Ferrari’nin itirazı kabul edildi, Şanghay WEC zaferi geri verildi Şanghay
WEC / Son dakika

Ferrari’nin itirazı kabul edildi, Şanghay WEC zaferi geri verildi

Bird, Sebring ve Le Mans'da Ferrari ile yarışacak Sebring
WEC / Son dakika

Bird, Sebring ve Le Mans'da Ferrari ile yarışacak

Bird’ün Ferrari WEC koltuğu, Formula E çakışmaları yüzünden şüpheli
WEC / Son dakika

Bird’ün Ferrari WEC koltuğu, Formula E çakışmaları yüzünden şüpheli

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR / Son dakika

TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Son Haberler

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak
WEC WEC / Son dakika

Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’
WEC WEC / Haberler

Di Resta, 2018’de spor otomobil yarışlarına ‘’aşık olmuş’’

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
Le Mans Le Mans / Son dakika

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor
WEC WEC / Haberler

WEC, 2021 sezonu için LMP2’ye ekstra bir performans kısıtlaması uyguluyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.