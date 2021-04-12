Porsche ve Ferrari, 2022'nin sonuna kadar WEC'in GTE sınıfında yer alacak

Aston Martin'in 2020 sonunda spordan çekilmesinin ardından WEC'in ana GT sınıfındaki iki ana üretici olan Ferrari ve Porsche, mevcut 2021 sezonunun ötesinde en az bir yıl daha seride devam edeceklerini doğruladılar.

Bu, WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve FIA'nın, 2023 yılından önce kategoriyi değiştirme niyetinin olmadığını belirten açıklamalarını destekliyor.

Bir Porsche sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: "2022'de bu yılla aynı programa sahip olmaya devam edeceğiz ve bu da iki araçlı bir fabrika anlaşması anlamına geliyor."

Ferrari de benzer bir açıklama yaparak "2021 ve 2022'de GTE Pro sınıfında devam edeceğini" doğruladı.

Hem Ferrari hem de Porsche, bu sezon WEC'te sırasıyla AF Corse ve Manthey takımlarının yönettiği iki fabrika aracına sahip.

Chevrolet'nin Corvette Racing markası da, Le Mans 24 Saat'in de içinde bulunduğu bazı yarışlara katılacaklar.

Ferrari ve Porsche'nin WEC'in hiper araç sınıfına geçeceği 2022 sonrası için GTE kurallarının geleceğiyle ilgili büyük belirsizlik var.

Ferrari'nin sözcüsü, İtalyan markanın 2023 için "Le Mans Hiper araç programına odaklanacağını" doğruladı.

ACO ve FIA tarafından yapılan ​​ortak bir açıklamada, 2022 sonrası için GT kategorilerine yönelik herhangi bir karar alınmadığını duyurdu.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images