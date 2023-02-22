Porsche, tüm üreticilerin müşteri takımlarına yönelmesini arzu ediyor
Porsche Motorsport başkanı Thomas Laudenbach, LMDh prototiplerinin birden fazla üretici tarafından özel takımlara tedarik edilmesinin WEC ve IMSA'nın uzun vadede varlığını koruması için gerekli olduğuna inanıyor.
2023 sezonunda LMDh aracı üreten dört markadan biri olarak IMSA'ya dönen Porsche, araçlarını bağımsız takımların kullanımına sunan tek marka konumunda.
Takım şu ana kadar dört 963 satmış durumda, bu araçlar 2023 sezonunda WEC ve IMSA'da kullanılacak.
Autosport'a konuşan Laudenbach, "[Bir LMDh prototipi üretme] kararı aldığımız andan itibaren Porsche Motorsport'un DNA'sının bir parçası olarak bir müşteri programı başlatacağımız ortadaydı."
"Şu anda araç tedarikçisi konumunda sadece biz bulunmaktayız, umarım diğer üreticiler de bizi takip eder. Bunun gerçekleşeceğinden eminim, ki bu serinin uzun vadeli geleceği için harika bir parametre olacak."
"Üreticilerin bir gelip bir gideceğini bilecek kadar uzun süredir bu işin içindeyim ve müşteri takımlarının bu konuda gerçek bir dengeleyici faktör olduğunu düşünüyorum." dedi.
Geçen ay Daytona 24 Saat'te mücadele eden diğer üç üretici -Acura, Cadillac ve BMW- ise Porsche'in talebinin aksine henüz müşteri programları konusunda bir adım atmış değil; üç üretici de halen bu konuda kararsız.
#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud
Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images
Michael Shank Racing ile Daytona'yı kazanan Acura, ARX-06'nın özel araç sahiplerine satışının henüz tam olarak görüşülmediğini itiraf etti.
Autosport'a konuşan Honda Performans Geliştirme başkanı David Salters, "Bunu söylemek için çok erken ve bu konuda çok fazla düşünmedik."
"MSR ve Wayne Taylor Racing gibi iki muhteşem ekiple tam bir çalışma çabamız var, ancak bu otomobil bunu gerektiriyor - karmaşık bir otomobil."
"Şu anda benim görüşüm bu otomobilin fabrika takımı seviyesinde bir otomobil olduğu yönünde; belki ileride müşteri versiyonlarına geçilebilir."
Acura, 2018-22 sezonları arasında yarışan ARX-05 Daytona Prototype international'ın müşteri versiyonlarını, takımlardan gelen yaklaşımlara rağmen satışa sunmadı.
Cadillac geçmişte DPi-V.R'ın bağımsız takımlara tedarikini gerçekleştirmişti, ancak V-LMDh ile bunu yapıp yapmayacağı hala belirsiz.
BMW M Motorsport patronu Andreas Roos ise biraz daha olumluydu ve 2024 gibi erken bir tarihte müşteri takımlarına açılma olasılığını göz ardı etmedi.
Roos, "Belki 2024 için IMSA veya WEC'e müşteri takımlarının gelip gelemeyeceğine daha yakından bakabiliriz, ancak şu anda hiçbir şey onaylanmadı."
"Elbette müşteri takımlardan aracımız için oldukça fazla talep alıyoruz." dedi.
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