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WEC / Bahreyn Haberler

Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak

Porsche'nin fabrika araçları, GTE Pro bölümünü anmak için önümüzdeki hafta sonu Bahreyn'deki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finalinde özel bir tasarıma sahip olacak.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Porsche, son GTE Pro WEC yarışına özel bir tasarımla yarışacak
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Temel renk olarak beyazı kullanan iki Porsche 911 RSR-19, ön, yan ve arka kanatta kırmızı, mavi, pembe, siyah, altın ve gri şeritler kullanacak. Bu renklerin her biri, Porsche'nin 2018'de Le Mans 24 Saat'te zafer elde ettiği 'pembe domuz' renk şeması da dahil olmak üzere klasik bir Porsche Motorsport tasarımından geliyor.

Her iki otomobil de ön camın üzerinde ve araç üstünde 911 RSR'nin yarıştığı tüm ülkelerin ulusal dillerinde, hayranların favorisi GTE Pro kategorisinin son yarışını simgeleyecek büyük bir "Hoşçakal" mesajı taşıyacak.

Porsche, yıllardır WEC programının bir parçası olan ve isimleri aracın üst kısmına tamamen siyah üzerine beyaz bir şekilde yazacak.

Ayrıca Porsche'nin 2013 yılında GTE Pro sınıfına katılmasından bu yana kazandığı 16 yarışın isimleri, her iki aracın çamurluklarında yer alacak.

Porsche Motor Sporları Başkan Yardımcısı Thomas Laudenbach, "Yarış arabalarımız FIA WEC'in son yarışında gerçekten göz alıcı olacak. Hayranların nasıl tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyorum.”

"Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GTE-Pro sınıfı, 2022 sezonunun sonunda kaldırılacak. Yani bu, fabrika ekibinin 911 RSR'si ile son etkinliği olacak."

“Bu özel durum için tasarımcılarımız, bence son on yılın tarihini ve başarılarını harika bir şekilde temsil eden bir şey yarattılar. Üretici ve sürücüler şampiyonluğu yanı sıra, yarışı da kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Porsche 911 RSR livery for Bahrain

Porsche 911 RSR livery for Bahrain

Photo by: Porsche

Bahreyn 8 Saat, Porsche'nin yanı sıra Ferrari, Ford, BMW ve Aston Martin fabrika girişleri olan üretici ağırlıklı GTE Pro bölümü için son yarışı işaret ediyor.

Bununla birlikte, kategoriye olan ilgi yıllar içinde azaldı ve 2022 sezonunun tamamında yalnızca beş otomobil yarışıyor, Porsche ve Ferrari'den her biri Corvette'ten tek bir otomobille destekleniyor.

Porsche 911 RSR-19 da dahil olmak üzere GTE yönetmeliklerine göre üretilen otomobiller, yalnızca GT3 araçları ayrılmış yeni bir kategoriye yer açmadan önce 2023'te WEC'de GTE Am sınıfında bir yıl daha devam edecek.

Ancak GTE Pro bölümünün bitimi, Porsche'nin WEC'deki fabrika katılımının sona erdiği anlamına gelmiyor, çünkü gelecek yıl 963 LMDh otomobiliyle en üstteki Hypercar kategorisine yükselecek.

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