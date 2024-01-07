Porsche Penske Motorsport, Le Mans 2024'e üç araçla katılmayı planlıyor

Alman üreticinin, PPM operasyonunun IMSA SportsCar Şampiyonası kolunun tek bir Porsche 963 LMDh ile iki araçlı WEC ekibine katıldığı 2023'teki performansını tekrarlamak için bu yıl 15-16 Haziran'da Fransa'da gerçekleşecek yarış ekstra bir giriş yaptığı ortaya çıktı.

PPM patronu Jonathan Diuguid Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Zorluyoruz. 2023'te üç araçla yarıştık ve sonuçlar istediğimiz gibi olmadı, ancak pistte üç aracın birlikte olmasının faydalarını gördük, bu yüzden hedefimiz bu."

"Üç araç için başvuruda bulunduk ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Başka bir giriş hakkı verilirse çok mutlu oluruz ama bu bizim elimizde olan bir şey değil." dedi.

WEC'in Hypercar sınıfında temsil edilen üreticilerin Le Mans'ta puan esası olmaksızın ek araçlarla katılmalarına izin veriliyor.

Porsche geçen yıl IMSA'da düzenli olarak yarışan Nick Tandy, Felipe Nasr ve Mathieu Jaminet tarafından kullanılan bir araçla bu seçeneği başarıyla kullanmıştı.

Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy'den oluşan #75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Ancak Duiguid, WEC'in tamamında alanın 19 araca çıkarılmasıyla Hypercar'a girişlerde yaşanan sıkışıklığın, talebinin başarılı olacağının kesin olmadığı anlamına geldiğini kabul etti.

"Girişi sağlamak muhtemelen lojistiği sağlamaktan daha zor olacak."

Revize edilen 2024 IMSA programının önemli zorluklar yaratmayacağını söyledi.

Yeniden canlandırılan Detroit yarışı, artık şehir merkezindeki bir sokak pistinde, Le Mans Test Günü'nden bir hafta önce gerçekleştirilirken, Watkins Glen 6 Saat yarışı ise yarıştan sadece iki hafta sonra yapılacak. İkinci yarış, GT World Challenge Europe Endurance Cup'ın Spa 24 Saat turu ile çakışmaması için bir hafta öne çekildi.

"Geçen yıl olduğu kadar zor olacağını sanmıyorum. Bunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanına otomobiller, parçalar ve insanlar uçuruyorduk."

"Artık Avrupa'daki atölyelerimiz daha istikrarlı. Avrupa'da üç aracımız ve tüm destek ekipmanımız var ve parça tedariği her geçen gün daha iyi hale geliyor."

Le Mans için giriş süreci geçen ayın başlarında açıldı ve WEC'e katılan yarışmacılar için 15 Ocak'ta sona eriyor.

62 araçlık tam katılım listesi genellikle Şubat sonunda açıklanıyor.