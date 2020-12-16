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WEC / Son dakika

Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!

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Porsche, LMDh prototipiyle Le Mans, WEC ve IMSA'da yarışacak!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Porsche, 2023 yılında LMDh prototipiyle Le Mans 24 Saat, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA'da yarışma kararı aldı.

Yönetim kurulu, Alman üreticiye LMP2 tabanlı LMDh hibrit kategorisi için bir araç geliştirme konusunda izin verdi.

Porsche'nin motor sporları başkanı Pascal Zurlinden, markanın Ocak 2023'te Rolex Daytona 24 Saat ile başlayarak "her iki şampiyonada da yarışmayı planladığını" doğruladı.

Porsche, 2017'de 919 Hybrid LMP1 programını sonlandırma kararı almıştı ve bu karar, Le Mans'ın birinci sınıfında mücadele etmeyecekleri manasına geliyor.

Porsche Motorsport LMDh

Porsche Motorsport LMDh

Photo by: Porsche Motorsport

Audi geçtiğimiz haftalarda LMDh prototipi geliştirdiklerini açıklamıştı. Toyota ve Peugeot da Le Mans Hypercars sınıfında mücadele edeceğini doğrulamıştı. Böylelikle 2023'te Le Mans'a katılacağını açıklayan büyük üreticilerin sayısı dörde çıktı.

Zurlinden, Ocak ayında açıklanan LMDh kategorisinin, Porsche'nin WEC'e geri dönmesi için ikna edici nedenler sunduğunu ve bu konseptin markayı tamamen ikna ettiğini belirtti.

"LMDh konsepti, Porsche'nin dayanıklılık yarışlarına dayanan marka DNA'sını sergilemeye devam etmesine olanak tanıyor. Tek bir araçla hem şampiyonalara hem de dünyanın en büyük dayanıklılık yarışlarına katılabiliyoruz."

Porsche Motorsport LMDh

Porsche Motorsport LMDh

Photo by: Porsche Motorsport

Porsche, 2023 LMDh aracının nasıl görünebileceğine dair "teaser görüntüleri" olarak adlandırdığı küçük görüntüler yayınladı, ancak Zurlinden önemli teknik kararların henüz alınmadığına vurgu yaptı.

Bunlar arasında, yeni nesil LMP2 şasisini hazırlamak için lisans verilen dört şasi üreticisinden (Oreca, Ligier, Dallara ve Multimatic) hangisiyle birlikte çalışılacağı ve motor seçimi yer alıyor.

Zurlinden, "Bir sonraki adım hangi üreticiye gideceğimize karar vermek olacak."

"Motor tipine baktığımızda, henüz son kararı vermedik, ancak Porsche'de sahip olduğumuz tüm araçlara ve tüm spor araçlara bakarsanız, oraya koyabileceğimiz çok sayıda motora sahibiz." dedi.

Porsche henüz müşteri ve fabrika takımı konusundaki kararını vermedi.

Porsche'nin LMDh prototipini müşteriler için satışa sunabileceğini ima eden Zurlinden, "Maliyet açısından bir LMDh aracının potansiyel müşteriler için çok çekici olduğunu düşünüyoruz."

"80'lere, 90'lara dönüp bakarsanız, bu tür sınıflardaki müşterilerle uzun bir başarı öyküsü var. Fabrika ekibine sahip olsanız bile, eğer bir müşteri Porsche'si kazanıyorsa, yine de bir Porsche kazanmış oluyor." dedi.

Porsche, LMDh'nin ilk kez ne zaman test edileceği konusunda bir zaman çizelgesi belirlemedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , IMSA
Editör Gary Watkins

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