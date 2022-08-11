Porsche, iki araçlık Monza LMDh testini tamamladı

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Yeni Porsche 963, düz karbon fiber renk düzeniyle ve herhangi bir sponsor logosu olmadan, geçtiğimiz hafta 3-5 Ağustos tarihlerinde Monza’da test yaptı.

Bu, markanın ikinci 963 LMDh aracı için ilk gerçek test oldu. Şimdiye kadarki tüm testler, Haziran ayında Goodwood Hız Festivali’nde ilk kez görücüye çıkan tek şasi ile yapılmıştı.

Her iki Porsche 963 de test süresince pistte hazır bulundu ve bu da Alman üreticiye iki şasinin performansını doğrudan karşılaştırma şansı verdi. İkinci 963 LMDh, orijinal araçla tamamen aynı özelliklerle sahipti. Orijinal araç ise her zamanki kırmızı, beyaz ve siyah renk düzenine sahipti.

Fabrika sürücüleri Dane Cameron, Laurens Vanthoor, Michael Christensen ve Kevin Estre, İtalya’daki testte sürüş görevlerini paylaştı. Bu dörtlünün çoğu, üç gün boyunca her iki aracı da sürdü.

Testin tamamlanmasının ardından yeni şasi, önümüzdeki aydan itibaren yeni testlere çıkacağı Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilecek.

Porsche 963 LMDh Photo by: Morgese / Gandolfi

İki araçlık Monza testi, Porsche’nin 2023 sezonuna hazırlık anlamında tüm LMDh üreticilerinin önünde yer aldığını gösteriyor. Araç ilk kez Ocak ayında Almanya’daki Wiessach tesislerinde tanıtılmıştı.

Alman üretici şu anda, Mayıs ayında yayınlanan ve LMDh araçlarının gelecek sene tamamen tanıtılmadan önce mevcut LMH araçlarıyla mücadele etmesine izin veren bir açıklamayla, 2022 WEC sezonunun Kasım ayında yapılacak son ayağı Bahreyn’de aracını ilk kez bir yarışta piste sürmeyi değerlendiriyor.

Porsche, Haziran ayında yaptığı açıklamada, aracın Bahreyn’de yarışıp yarışmayacağına dair kararın yaz aylarında verileceğini ve bunun, testler sırasında aracın gelişiminde ne kadar ilerleme kaydedildiğine bağlı olacağını belirtmişti.

Şu anda 963 LMDh aracının ilk kez Ocak 2023’te, gelecek seneki IMSA programının ilk yarışı olan Daytona 24 Saat’te yarışması bekleniyor.

Sonraki WEC sezonu ise, bundan yaklaşık iki ay sonra Sebring’de IMSA ile aynı hafta sonunun bir parçası olarak başlayacak.

Porsche 963 LMDh Photo by: Morgese / Gandolfi